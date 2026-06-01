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NPPA Price List: विटामिन D3 से Diabetes तक... NPPA ने तय की 30 जरूरी दवाओं की नई कीमतें, चेक करें पूरी लिस्ट

NPPA ने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, संक्रमण (इन्फेक्शन) और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 30 दवाओं की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. लंबे समय तक या जीवनभर दवाओं पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए यह एक राहत भरी खबर है.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 01, 2026, 06:21 PM IST

NPPA Price List: विटामिन D3 से Diabetes तक... NPPA ने तय की 30 जरूरी दवाओं की नई कीमतें, चेक करें पूरी लिस्ट

NPPA New Medicine Price List (AI Image)

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NPPA New Medicine Price List: NPPA यानी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, संक्रमण (इन्फेक्शन) और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 30 दवाओं की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. लंबे समय तक या जीवनभर दवाओं पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए यह एक राहत भरी खबर है. नई कीमतों के लागू होने से इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है. बता दें कि यह फैसला ड्रग्स (प्राइसस कंट्रोल ) आर्डर , 2013 के तहत लिया गया है, ताकि मरीजों को जरूरी दवाएं तय कीमत पर मिल सकें.     

लाखों मरीजों को नियमित रूप से दी जाने वाली दवाएं   

बता दें कि NPPA की इस नई सूची में कई ऐसी दवाएं शामिल हैं, जो भारत में लाखों मरीजों को नियमित रूप से दी जाती हैं. इनमें डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Empagliflozin, Sitagliptin, Metformin, Teneligliptin और Dapagliflozin युक्त दवाओं के अलावा हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Atorvastatin, Telmisartan, Cilnidipine और Metoprolol युक्त दवाएं भी शामिल हैं. 

इसके अलावा इस नई सूची में संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स, दर्द से राहत देने वाली दवाएं, विटामिन सप्लीमेंट्स और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की दाम तय किए गए हैं.    

यह भी पढ़ें: Cancer Pill: जानलेवा पैंक्रियाटिक कैंसर पर बड़ी जीत! क्या नई दवा Daraxonrasib से दोगुना होगा मरीजों का सर्वाइवल टाइम?

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