Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल

Causes of Hair Loss: बाल झड़ने के लिए ज़्यादातर शैम्पू या पानी को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है. लेकिन जब शरीर में ये 4 समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो बाल भी झड़ने लगते हैं. इसलिए, बाल झड़ने का सही कारण जानने के लिए डॉक्टरी जांच ज़रूरी है.

बाल झड़ना आजकल की एक आम समस्या है. कई लोग बालों के झड़ने की समस्या को सामान्य मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने बालों की अच्छी देखभाल करते हैं. वे बालों का झड़ना रोकने के लिए तरह-तरह के तेल, शैंपू, सीरम, मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों का झड़ना अक्सर शरीर में बढ़ती किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है?



बाल विशेषज्ञों के अनुसार, बालों और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है. हमारे बालों की जड़ें शरीर की उन संरचनाओं के साथ मिलकर काम करती हैं जिन्हें निरंतर पोषण, हार्मोन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है.



जब शरीर किसी तनाव या बीमारी से गुज़रता है, तो सबसे पहले बालों के रोम प्रभावित होते हैं. इसलिए बालों का झड़ना अक्सर शरीर में बढ़ती किसी बीमारी का शुरुआती संकेत होता है. जैसे मधुमेह, हार्मोनल समस्याएँ, तनाव, अवसाद, पोषण की कमी, विटामिन की कमी आदि. अगर आप बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं, तो बाहरी कारणों पर ध्यान देने के बजाय, आपको शरीर के अंदर हो रहे बदलावों पर ध्यान देना चाहिए.

इन स्वास्थ्य समस्या के कारण झड़ने लगते हैं बाल



आयरन की कमी

भारतीय महिलाओं में आयरन की कमी सबसे आम समस्या है. जब फेरिटिन नामक प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है, तो बालों के रोम निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं. जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और जल्दी झड़ने लगते हैं. यह समस्या महिलाओं में ज़्यादा आम है.



थाइराइड

थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि, ऊर्जा और तापमान को नियंत्रित करता है. थायराइड की समस्या होने पर ज़्यादातर मरीज़ों के बाल झड़ने लगते हैं. या उनके बाल पतले होने लगते हैं. यह लक्षण महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा जाता है.



स्वप्रतिरक्षी रोग (आटोइम्युन डिजीज)

बालों के झड़ने का कारण अक्सर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में खराबी का संकेत हो सकता है. एलोपेसिया एरीटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमले के कारण बाल झड़ने लगते हैं. इससे बालों का झड़ना, गोलाकार पैच में बालों का झड़ना और बालों का विकास रुकना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.



हृदय रोग के साथ संबंध

पुरुषों में एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हृदय रोग और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा हो सकता है. इस स्थिति में बाल झड़ना भी हो सकता है. उच्च रक्तचाप, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय संबंधी अन्य जटिलताओं के कारण भी यह समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

