Nipah Virus Myths or Facts: निपाह वायरस कहां से आया? जानें इससे जुड़े आम मिथक और उनकी सच्चाई 

Nipah Virus Myths and Facts: निपाह वायरस ने देश में एक बार फिर दस्तक दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के एक निजी अस्पताल में दो नर्सों के संदिग्ध निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बीमारी की मृत्यु दर बहुत अधिक है, जो प्रकोप की स्थिति के आधार पर 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हो सकती है. यही वजह है कि निपाह वायरस को अत्यंत गंभीर और घातक रोग माना जाता है. बता दें कि निपाह वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS) और जीका वायरस के साथ उन आठ उभरती बीमारियों में शामिल है, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गंभीर महामारी फैलाने की क्षमता वाला माना है.



सवाल ये उठता है कि क्या वाकई निपाह वायरस से इतना डरने की जरूरत है? दरअसल, निपाह के मामलों की पुष्टि के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और गलत जानकारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों में भ्रम बढ़ रहा है. इससे लोगों में डर और चिंता और ज्यादा बढ़ रहा है. इस स्थिति में जरूरी है कि हम तथ्यों को समझें और मिथकों से बचें.. यहां हम आपको निपाह वायरस से जुड़े भ्रम और इसकी सच्चाई को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे...

कहां से आया निपाह वायरस (NiV)?

निपाह वायरस (NiV) की खोज सबसे पहले 1998-1999 में मलेशिया के सुंगई निपाह (Sungai Nipah) गांव में हुई थी, इसी गांव के नाम पर इसका नाम निपाह वायरस पड़ा. भारत में निपाह वायरस का पहला मामला साल 2001 में सामने आया था, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी (Siliguri) में दर्ज हुआ था. बाद में भारत में निपाह के मामले केरल में 2018, फिर 2019, 2021 और बाद के वर्षों में सामने आए.

कैसे फैलता है निपाह वायरस?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निपाह वायरस को ज़ूनोटिक वायरस माना जाता है, यानी यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है. यह दूषित भोजन के जरिए या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि जब यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, तो इसे स्पिलओवर कहा जाता है. ऐसी स्थिति में यह बीमारी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है.

इसके लक्षणों के बारे में भी जान लें

निपाह वायरस से होने वाली बीमारी के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, जबकि कुछ में गंभीर सांस की बीमारी हो सकती है. इसकी सबसे गंभीर स्थिति में यह एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग की सूजन का कारण बनता है, जो बहुत खतरनाक हो सकती है. बता दें कि निपाह वायरस के शुरुआती लक्षण आमतौर पर इनमें से एक या कई हो सकते हैं.

बुखार

तेज सिरदर्द

शरीर में दर्द

खांसी

गले में खराश

सांस लेने में दिक्कत

उल्टी

बीमारी बढ़ने पर दिखते हैं ये गंभीर लक्षण

- दिशा-भ्रम, ज्यादा नींद आना या मानसिक उलझन

- दौरे पड़ना

- कोमा में चले जाना

- दिमाग में सूजन (एन्सेफेलाइटिस)

जानें निपाह से जुड़े आम मिथक और उनकी सच्चाई

मिथक: निपाह वायरस फल-चमगादड़ों से फैलता है, इसलिए फल खाना बंद कर देना चाहिए

सच्चाई: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक निपाह वायरस के प्राकृतिक वाहक फल खाने वाले चमगादड़ (Pteropodidae परिवार) होते हैं. ये चमगादड़ अलग-अलग तरह के ताजे फल खाते हैं. ऐसी स्थिति में अगर इनके लार या पेशाब से फल या खजूर का कच्चा रस दूषित हो जाए, तो वायरस फैल सकता है. बांग्लादेश और भारत में पहले हुए निपाह प्रकोपों में यह पाया गया कि चमगादड़ों से दूषित फल या कच्चा खजूर का रस पीने से संक्रमण फैला. पर इसका ये मतलब यह नहीं है कि फल खाना बंद कर देना चाहिए, बल्कि खाने की साफ-सफाई पर ध्यान देना जरूरी है.

इसके लिए फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोएं और छिलका उतारें, कच्चा खजूर का रस पीने से बचें, जिन फलों पर पक्षियों या जानवरों के काटने के निशान हों, उन्हें न खाएं. कटे-फटे, खरोंच वाले या जमीन पर गिरे फल न खाएं, बाकी सभी फल अच्छी तरह साफ करके और छिलका हटाकर सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं.

मिथक: निपाह वायरस, कोरोना जितना खतरनाक नहीं है

सच्चाई: निपाह वायरस, कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा जानलेवा माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, निपाह वायरस से संक्रमित 40 से 75 प्रतिशत लोगों की मौत हो सकती है. वहीं कोरोना वायरस में मृत्यु दर लगभग 2 प्रतिशत मानी जाती है.

मिथक: निपाह से बचने के लिए बाहर मास्क पहनना जरूरी है

सच्चाई: बता दें कि निपाह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता, इसलिए यह सर्दी, फ्लू या खसरे की तरह आसानी से नहीं फैलता. मास्क पहनना खास तौर पर संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आने वालों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए जरूरी होता है. आम लोगों को बिना वजह बाहर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है. निपाह वायरस से संक्रमण तभी होता है जब संक्रमित व्यक्ति या जानवर के सीधे संपर्क में आया जाए, इसलिए सबसे जरूरी है कि ऐसे संपर्क से बचा जाए और साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए.

निपाह वायरस की जांच के लिए कौन-सा टेस्ट होता है?

निपाह वायरस की पहचान सबसे पहले लक्षणों के आधार पर की जाती है, इसकी पुष्टि लैब जांच से होती है. अगर आपको लगता है कि आप इस वायरस के संपर्क में आए हैं, तो इसकी जांच आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट से की जा सकती है. यह टेस्ट गले के स्वैब, रीढ़ की हड्डी के तरल (सीएसएफ), पेशाब और खून के सैंपल से किया जाता है, जिससे संक्रमण की सही पुष्टि होती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

