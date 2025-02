River Blindness: ऑन्कोसेरसियासिस आंखों से जुड़ी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जो व्यक्ति को अंधा बना देती है. हालांकि इस बीमारी से एक देश ने छुटकारा पा लिया है...

दुनियाभर में आंखों से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां (Eye Diseases) हैं, जो मरीज के आंखों की रोशनी छीन लेती हैं. इन्हीं में से एक है ऑन्कोसेरसियासिस (Onchocerciasis). लोगों को अंधा बनाने वाली इस खतरनाक बीमारी से दुनिया के एक देश नाइजर (Niger) ने पूरी तरह छुटकारा पा लिया है. नाइजर के सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनसंख्या और सामाजिक मामलों के मंत्री गरबा हकीमी ने इसकी घोषणा की है.

यानी अब ऑन्कोसेरसियासिस से अब नाइजर के लोगों को कोई (Niger Eliminates Onchocerciasis) खतरा नहीं है. सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक नाइजर इस बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है.

WHO ने दी बधाई

WHO के मुताबिक नाइजर दुनिया का पांचवां देश और अफ्रीका का पहला देश माना जाता है, जिसने परजीवी ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस के संचरण को सफलतापूर्वक रोका है और WHO ने ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर नाइजर को बधाई भी दी है.

कहां-कहां इससे मिल चुका है निजात

इससे पहले इस खतरनाक बीमारी से कोलंबिया (2013), इक्वाडोर (2014), ग्वाटेमाला (2016), और मैक्सिको (2015) में निजात पा चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हकीमी ने गुरुवार को पिछले 15 सालों में किए गए कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया, जिसने देश में इस बीमारी को खत्म करने के लिए जरूरी साइंटिफिक एविडेंस दिए.



क्या है ऑन्कोसेरसियासिस?

ऑन्कोसेरसियासिस (जिसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है) एक परजीवी रोग है और यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक कारण माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह मुख्य रूप से नदी के किनारे के इलाकों में पाए जाने वाले संक्रामक काली मक्खियों के काटने से मनुष्यों में फैलता है. मुख्य रूप से यह रोग उप-सहारा अफ्रीका और यमन में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करता है, वहीं लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में छोटे स्थानिक क्षेत्र पाए जाते हैं.

1976 और 1989 के बीच, पश्चिम अफ्रीका में डब्ल्यूएचओ ऑन्कोसेरसियासिस नियंत्रण कार्यक्रम (ओसीपी) के तहत, नाइजर ने कीटनाशकों का छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण उपाय किए और इसकी मदद से ऑन्कोसेरसियासिस ट्रांसमिशन के स्तर में काफी कमी भी आई.

