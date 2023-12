New Year Resolution: हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों से रहना है दूर तो साल 2024 में जरूर फॉलो करें ये टिप्स

Tips For Better Heart Health: आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बता रहे हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

डीएनए हिंदी : New Year Resolution For Better Heart Health- साल 2023 में अचानक आने वाले हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा देखने को मिले, इनमें शादी में डांस करते समय, क्रिकेट खेलते समय, कार चलाते समय या जिम में एक्सरसाइज करते समय मौके पर ही कई लोगों (New Year's Resolutions to Boost Your Health) की मौत हुई थी. ऐसे में हार्ट हेल्थ को प्राथमिकता (Better Heart Health) देना बहुत जरूरी है. क्योंकि हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और खास अंग है. इसलिए इसकी देखभाल भी खास होनी चाहिए. साल 2023 अब हमसे विदा लेने वाला है और नए साल 2024 का आगाज होने वाला है. ऐसे में हार्ट की सही देखभाल को आप अपने न्‍यू ईयर रेजोल्यूशन में शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बता रहे हैं जो (New Year Resolution 2024) हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

नियमित एक्सरसाइज करें

एक्सरसाइज न सिर्फ हेल्दी हार्ट के लिए बल्कि एक स्वस्थ शरीर के लिए भी बहुत ही जरूरी है. इसके लिए आप केवल जिम ही नहीं बल्कि साइकिल चलाना, तैराकी और योग जैसे फिटनेस विकल्प भी चुन सकते हैं. बता दें कि हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मीडियम इंटेन्सिटी एक्सरसाइज करना चाहिए.

धूम्रपान न करें

अगर आप चाहते हैं कि आने वाले नए साल में आपका दिल हेल्दी रहे तो अपको धूम्रपान से दूरी बनानी होगी. बता दें कि धूम्रपान हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है, ऐसे में आप इसे छोड़कर आप अपने हार्ट को स्वस्थ बना सकते हैं.

शराब पीना कम करें या इससे बनाएं दूरी

ज्यादा शराब पीने से हार्ट पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी शराब पीते हैं तो इसकी मात्रा सीमित करें या इससे परहेज करें. बता दें कि यह संकल्प न केवल हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि एक संतुलित जीवनशैली का पोषण भी करता है.

हृदय-स्वस्थ भोजन अपनाएं

बता दें कि आप जैसा आहार लेंगे वैसा आपका शरीर होगा, खासतौर से जब हार्ट हेल्थ की बात आती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा मौसमी और हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल करें. इसके अलावा सोडियम, सेचुरेटिड और ट्रांस वसा का सेवन कम करें.

रेगुलर कराएं हार्ट चेकअप

इसके अलावा अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और समग्र हृदय स्वास्थ्य को चेक करने के लिए नियमित जांच जरूर कराएं. क्योंकि इससे आप बीमारियां को शुरुआत में ही पहचानकर समय पर इलाज शुरु कर सकते हैं और लंबे जोखिम से बच सकते हैं.

तनावमुक्त रहने की कोशिश करें

अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको तनावमुक्त रहना बहुत जरूरी है. इसके लिए रोजाना मेडिटेशन, योग और माइंडफुलनेस जैसी तनाव-प्रबंधन तकनीकों को अपनाएं और आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें.

अच्छी नींद है जरूरी

दिल को बेहतर बनाए रखने के लिए क्वालिटी नींद लेना बहुत जरूरी है. इसके लिए हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए. बता दें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छा रखने के लिए अपना बेड टाइम रुटीन बनाना और उसे गंभीरता से फॉलो करना बहुत ही जरूरी है. साथ ही सोने से पहले स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को सीमित करें.

हाइड्रेट रहें

इसके अलावा बेहतर हार्ट हेल्थ के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. रोज कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीएं और मीठे पेय पदार्थों और बहुत अधिक कैफीन का सेवन सीमित करें.

(Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले हमेशा अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.