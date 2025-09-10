जेल में बंद कैदियों के हेल्थ के लिए नई पहल, फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ पर दिया जा रहा जोर

ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!
जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर समाज और सरकार की संवेदनशीलता बढ़ रही है. जेल में कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर फोकस दिया जा रहा है.
जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रति सचेत करने के लिए लखनऊ जेल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने की पहल की गई है. शिविर में कैदियों की स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श, नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया गया है. और फल वितरण कर उनको समझाया गया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना कितना जरूरी है.
शिविर की पहल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने की, जिसमें डीजी जेल श्री प्रेम चंद मीणा और जेल अधीक्षक श्री आरके जायसवाल का भी सहयोग रहा.
स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़ोर
मुख्य अतिथि दारा सिंह चौहान ने कहा कि जेलों में बंद कैदी भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जल्द ही जेलों में हेल्थ एटीएम और उन्नत चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है.
यूपी के मेडिसिन मैन की पहल
यह शिविर “यूपी के मेडिसिन मैन” कहे जाने वाले समाजसेवी राजेश सिंह दयाल द्वारा उनके जन्मदिन पर आयोजित किया गया. दयाल ने कहा कि “अपराध से नफ़रत हो सकती है, लेकिन इंसान से नहीं. हर व्यक्ति को नई शुरुआत का अवसर मिलना चाहिए. यह मेडिकल कैम्प केवल दवा या जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि कैदियों को भी देखभाल और सम्मान मिलना चाहिए.”
जेल प्रशासन की सराहना
डीजी जेल प्रेम चंद मीणा ने कहा कि इस प्रकार की पहल कैदियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है. वहीं जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि “कैदियों के बीच जन्मदिन मना कर दयाल जी ने दिखाया है कि उनकी समाजसेवा किसी भेदभाव से परे है.
