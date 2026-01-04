Nebulizer Uses: बच्चों को कब और क्यों दिया जाता है नेबुलाइजर? डॉक्टर से जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका 

Nebulizer Uses For Children: नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन है, जिसके जरिए दवाई को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है. जब भी बच्चों को सांस लेने में तकलीफ (Respiratory Infections), कोई इन्फेक्शन की समस्या या एलर्जी होती है तो इस कंडीशन में नेबुलाइजर बहुत काम आता है. डॉक्टर से जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका..

रेडिक्स हेल्थकेयर, निर्माण विहार, दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि मलिक ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर नेबुलाइजर के इस्तेमाल का सही तरीका बताया है, आइए जानें...

क्या है नेबुलाइजर के इस्तेमाल का सही तरीका?

डॉ. रवि मलिक बताते हैं कि नेबुलाइजर शुरू करने से पहले साफ-सफाई और सही उपकरणों का चुनाव सबसे जरूरी है. इस स्थिति में नेबुलाइजर को छूने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से धोकर साफ कर लें. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि नेबुलाइजर मशीन और उसकी ट्यूबिंग पूरी तरह से साफ और सूखी हो.

इसके बाद बच्चे की उम्र और चेहरे की शेप के अनुसार सही मास्क चुनें. बड़ी उम्र के बच्चे के लिए बड़ा और छोटी उम्र के बच्चे के लिए छोटा मास्क चुनें. इससे दवाई बर्बाद नहीं होगी और सीधे बच्चे की नाक/मुंह में जाती है.

3 आसान स्टेप्स में ऐसे दें बच्चे को नेबुलाइजर

पहला स्टेप- दवाई भरें, इसके लिए नेबुलाइजर के चैंबर में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई डालें.

दूसरा स्टेप- बच्चे की स्थिति देखें, इसके लिए बच्चे को गोद में या कुर्सी पर एकदम सीधा बैठाएं, ताकि दवा फेफड़ों तक सही ढंग से पहुंचे.

तीसरा स्टेप- मास्क लगाएं, इसके बाद मास्क को बच्चे के चेहरे पर अच्छे से फिक्स करें और नेबुलाइजर मशीन को ऑन कर दें.

बच्चा रोए तो करें ये काम

इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, पर इस 5 मिनट में छोटे बच्चों का अक्सर रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, वे इससे घबराते हैं. इस स्थिति में बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कोई खिलौना दिखा सकते हैं या फिर उनसे बातें करते रहें, ताकि वे शांत रहें और दवाई पूरी तरह ले सकें.

आखिर में ये काम करना न भूलें

आखिर में जब दवाई पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर मास्क और चैंबर को मशीन से हटा लें और फिर इन्हें हमेशा साबुन के पानी से धोकर साफ करें और सूखने के लिए रख दें. क्योंकि अगली बार इस्तेमाल करने के लिए टूल्स का साफ और सूखा होना बेहद जरूरी है.

