FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मैनपुरी में लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़. आरोपी के खिलाफ 25 से ज्यादा मामले दर्ज. पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और लूट का सामान भी बरामद किया.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SIR विवाद पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र, मतदाता सूची से नाम हटाने पर गंभीर आरोप

SIR विवाद पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र, मतदाता सूची से नाम हटाने पर गंभीर आरोप

January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

Rashifal 5 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक

Homeसेहत

सेहत

Nebulizer Uses: बच्चों को कब और क्यों दिया जाता है नेबुलाइजर? डॉक्टर से जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका 

Nebulizer Uses For Children: नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन है, जिसके जरिए दवाई को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है. जब भी बच्चों को सांस लेने में तकलीफ (Respiratory Infections), कोई इन्फेक्शन की समस्या या एलर्जी होती है तो इस कंडीशन में नेबुलाइजर बहुत काम आता है. डॉक्टर से जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 04, 2026, 08:19 PM IST

Nebulizer Uses: बच्चों को कब और क्यों दिया जाता है नेबुलाइजर? डॉक्टर से जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका 

How to give nebulizer to baby? 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

How to give nebulizer to baby? नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन है, जिसके जरिए दवाई को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है. जब भी बच्चों को सांस लेने में तकलीफ (Respiratory Infections), कोई इन्फेक्शन की समस्या या एलर्जी होती है तो इस कंडीशन में नेबुलाइजर बहुत काम आता है. इससे बच्चे को जल्दी राहत मिलती है. लेकिन, बच्चे को इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे देने का तरीका बिल्कुल सही हो.

रेडिक्स हेल्थकेयर, निर्माण विहार, दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि मलिक ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर नेबुलाइजर के इस्तेमाल का सही तरीका बताया है, आइए जानें... 

क्या है नेबुलाइजर के इस्तेमाल का सही तरीका? 

डॉ. रवि मलिक बताते हैं कि नेबुलाइजर शुरू करने से पहले साफ-सफाई और सही उपकरणों का चुनाव सबसे जरूरी है. इस स्थिति में नेबुलाइजर को छूने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से धोकर साफ कर लें. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि नेबुलाइजर मशीन और उसकी ट्यूबिंग पूरी तरह से साफ और सूखी हो. 

इसके बाद बच्चे की उम्र और चेहरे की शेप के अनुसार सही मास्क चुनें. बड़ी उम्र के बच्चे के लिए बड़ा और छोटी उम्र के बच्चे के लिए छोटा मास्क चुनें. इससे दवाई बर्बाद नहीं होगी और सीधे बच्चे की नाक/मुंह में जाती है. 

यह भी पढ़ें:  सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रिस्क होगा ज्यादा, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

3 आसान स्टेप्स में ऐसे दें बच्चे को नेबुलाइजर 

पहला स्टेप- दवाई भरें, इसके लिए नेबुलाइजर के चैंबर में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई डालें. 
दूसरा स्टेप- बच्चे की स्थिति देखें, इसके लिए बच्चे को गोद में या कुर्सी पर एकदम सीधा बैठाएं, ताकि दवा फेफड़ों तक सही ढंग से पहुंचे. 
तीसरा स्टेप- मास्क लगाएं, इसके बाद मास्क को बच्चे के चेहरे पर अच्छे से फिक्स करें और नेबुलाइजर मशीन को ऑन कर दें. 

बच्चा रोए तो करें ये काम 

इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, पर इस 5 मिनट में छोटे बच्चों का अक्सर रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, वे इससे घबराते हैं. इस स्थिति में बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कोई खिलौना दिखा सकते हैं या फिर उनसे बातें करते रहें, ताकि वे शांत रहें और दवाई पूरी तरह ले सकें. 

आखिर में ये काम करना न भूलें 

आखिर में जब दवाई पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर मास्क और चैंबर को मशीन से हटा लें और फिर इन्हें हमेशा साबुन के पानी से धोकर साफ करें और सूखने के लिए रख दें. क्योंकि अगली बार इस्तेमाल करने के लिए टूल्स का साफ और सूखा होना बेहद जरूरी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें 
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा
हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
MORE
Advertisement