ये हेल्दी फूड्स हैं Ozempic जैसी दवाओं का विकल्प! नेचुरल तरीके से Weight Loss करना है तो डाइट में कर लें शामिल

Ozempic Alternative Foods: आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वजन घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं. ये नेचुरल भारतीय फूड्स पदार्थ भी शरीर पर ओजेम्पिक जैसे असर दिखा सकते हैं...

Ozempic Alternative Foods: आजकल मोटापा तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी समस्या बन गया है, गलत खानपान और खराब जीवनशैली की वजह से कई लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कुछ लोग दवाओं का सहारा भी लेते हैं. इन दवाओं में ओजेम्पिक का भी नाम सामने आता है. हालांकि ये दवा टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन दुनियाभर में ओजेम्पिक डायबिटीज के साथ अपने वेट लॉस जैसे फायदे देने की वजह से फेमस हुई है.

हालांकि यह दवा काफी महंगी है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और यह वजन घटाने का स्थायी उपाय नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वजन घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं. ये नेचुरल भारतीय फूड्स पदार्थ भी शरीर पर ओजेम्पिक जैसे असर दिखा सकते हैं.

कौन से फूड्स कम करते हैं वजन

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फूड्स शरीर में जीएलपी-1 हार्मोन बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे भूख कम लगती है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है. आइए जानते हैं इन चारों फूड्स के बारे में...

यह भी पढ़ें: रंगों की मिठास, गुलाल की खुशबू और रिश्तों का प्यार, इस होली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली ये शुभकामनाएं

ग्रीक योगर्ट (मोटा दही): यह GLP-1 हार्मोन को बढ़ाकर भूख कम करता है. पाचन को बेहतर बनाता है और कैलोरी बर्न करता है.

राजमा, चना, मूंग, मसूर: ये फूड्स हाई फाइबर और प्रोटीन युक्त हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं. पाचन के लिए भी अच्छे विकल्प माने जाते हैं.

रागी, ज्वार, बाजरा, जौ: ये फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, जिससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे रिलीज होता है और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है.

अखरोट और अलसी के बीज: ये फूड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं और इनके सेवन से इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है और शरीर में सूजन कम होती है.

इन 2 बातों का भी रखें ध्यान

इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और अंत में कार्ब्स खाएं. प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन करें, जिससे पेट ज्यादा देर तक भरा रहे.

ओजेम्पिक के बारे में

ओजेम्पिक (Ozempic) एक दवा है जो मुख्य रूप से टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है. यह हफ्ते में एक बार लगने वाला इंजेक्शन होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. बता दें कि ये दवा वजन कम करने में भी सहायक मानी जाती है. इसे नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने बनाया है. इसमें सेमाग्लूटाइड नाम का तत्व होता है, जो भूख कम करता है और खाने को धीरे-धीरे पचने देता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.