Muscles Building क्यों है सबसे बड़ा हेल्थ इन्वेस्टमेंट! 40 की उम्र के बाद 3 से 5 फीसदी मसल्स होते हैं कम

Muscle Strength Benefits: मसल्स मजबूत बनाना आपकी सेहत के लिए एक अच्छा निवेश है. क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां (मसल्स) धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. हर 10 साल में करीब 3 से 5 फीसदी मसल्स घट सकती हैं.

Muscle Strength Benefits: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 40 साल की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां (मसल्स) धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. हर 10 साल में करीब 3 से 5 फीसदी मसल्स घट सकती हैं. इससे शरीर की ताकत कम होती है और कैलोरी जल्दी नहीं जलती है. कमजोर मांसपेशियों की वजह से डायबिटीज, फैटी लिवर और गिरने पर हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है. उम्र बढ़ने के साथ गिरना कभी-कभी गंभीर या जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मसल्स मजबूत बनाना आपकी सेहत के लिए एक अच्छा निवेश है.

मेटाबॉलिज्म पर इसका असर

अध्ययनों के मुताबिक, 20 से 60 साल की उम्र तक शरीर का मेटाबॉलिज्म (आराम की हालत में कैलोरी जलाने की क्षमता) लगभग समान रहता है. असल बदलाव मेटाबॉलिज्म में नहीं, बल्कि मांसपेशियों की मात्रा कम होने से होता है. जब शरीर से 1 किलो मसल्स कम हो जाती है, तो शरीर रोजाना आराम की स्थिति में लगभग 50–60 कैलोरी कम जलाता है. इसी वजह से धीरे-धीरे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है. साल भर में यह बढ़ोतरी करीब 2–2.5 किलो तक हो सकती है, चाहे आपने खाने में कोई खास बदलाव न किया हो.

यह भी पढ़ें: Eating Habits: क्या कम खाने से ठीक रहता है पेट? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

मिड-लाइफ मसल्स प्लान के लिए ये 5 स्टेप्स करें फॉलो

वजन के हिसाब से लें प्रोटीन: बॉडीवेट के हिसाब से प्रोटीन लेना जरूरी है, 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन यानी अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम लें.

हफ्ते में 2 बार मसल ट्रेनिंग करना है जरूरी: इसके अलावा स्क्वाट्स, वॉल पुश-अप्स, जैसी एक्सरसाइज करें. इसके लिए दो सेट 10-12 रेप्स के करें, अंत में इसे बढ़ाएं.

रिकवरी पर करें फोकस: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 7 घंटे की नींद, अंधेरा कमरा और दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन से परहेज काफी मदद करता है.

सही न्यूट्रिशन पर ध्यान दें: 10 मिनट धूप से विटामिन D, 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने से मैग्नीशियम और 1 चम्मच अलसी पाउडर खाने से ओमेगा-3 मिलेता है.

पूरे दिन एक्टिव रहें: इसके अलावा रोज 5 मिनट सीढ़ी चढ़ें, साथ ही ब्रश करते हुए 2 मिनट वॉल-सिट एक्सरसाइज कर सकते हैं. यह मायने रखते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.