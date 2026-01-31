FacebookTwitterYoutubeInstagram
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच समेत 5 मैचों को होस्ट करेगा प्रेमदासा स्टेडियम, देखें मैदान के आंकड़े

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

Homeसेहत

सेहत

Multivitamin: हर किसी के लिए जरूरी है मल्टीविटामिन? जानें वायरल दावे की क्या है सच्चाई

Multivitamins Make You Healthier? इन दिनों सोशल मीडिया पर मल्टीविटामिन (Multivitamin) को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तमाम हेल्थ इन्फ्लुएंसर इसे रोजाना डाइट में शामिल करने की सलाह भी दे रहे हैं. लेकिन, क्या वाकई हर किसी के लिए मल्टीविटामिन लेना जरूरी है? आइए जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 31, 2026, 09:22 PM IST

Multivitamin: हर किसी के लिए जरूरी है मल्टीविटामिन? जानें वायरल दावे की क्या है सच्चाई

Multivitamins Make You Healthier? (AI Image)

Multivitamin: इन दिनों सोशल मीडिया पर मल्टीविटामिन (Multivitamin) को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तमाम हेल्थ इन्फ्लुएंसर इसे रोजाना डाइट में शामिल करने की सलाह भी दे रहे हैं. यहां तक कि इसे फिटनेस, एनर्जी और लंबी उम्र का मंत्र बताया जा रहा है. कहीं इसे थकान का इलाज बताते हुए रूटीन में शामिल करने की सलाह दी जा रही है तो कहीं इम्युनिटी बढ़ाने का शॉर्टकट. लेकिन, क्या वाकई हर किसी के लिए मल्टीविटामिन लेना जरूरी है? क्या इससे खराब डाइट, अनियमित लाइफस्टाइल और नींद की कमी जैसी अन्य समस्याओं का समाधान हो सकता है? आइए जानते हैं क्या है इसपर हेल्थ एक्सपर्ट की राय... 

क्या हर किसी के लिए जरूरी है मल्टीविटामिन? 

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, आजकल थकान, चक्कर आना, ध्यान न लगना या काम में मन न लगने जैसे लक्षण महसूस होते ही कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं. इसके पीछे की वजह आमतौर पर लोगों को शरीर में किसी विटामिन की कमी लगती है, सच्चाई यह है कि इसके पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. 

यह भी पढ़ें: अंधेपन के शिकार हो सकते हैं Diabetes के मरीज! डॉक्टर से जानें कब और कितनी बार आंखों की जांच कराना जरूरी

डॉ. राहुल चावला बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना संतुलित आहार ले रहा है, जैसे पर्याप्त प्रोटीन, मौसमी सब्ज़ियां, फल, दूध या उसके विकल्प और अनाज तो उसे आमतौर पर Routine Multivitamin Supplementation की जरूरत नहीं होती है. 

स्टडी क्या कहती है? 

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि सामान्य और स्वस्थ लोगों में मल्टीविटामिन लेने से न तो याददाश्त बेहतर होती है, न ही डिमेंशिया, स्ट्रोक या दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, यानी रोज मल्टीविटामिन लेने से दिमाग या दिल अपने-आप ज्यादा मजबूत नहीं हो जाते है. इसके उलट अगर लंबे समय तक बिना जरूरत मल्टीविटामिन लिया जाए, तो कुछ विटामिन खासकर फैट-सॉल्युबल विटामिन (जैसे A, D, E और K) शरीर में जमा होने लगते हैं. इससे उल्टा नुकसान हो सकता है, इसमें पेट से जुड़ी दिक्कतें, सिरदर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं. 

कब पड़ती है मल्टीविटामिन की जरूरत?  

एक्सपर्ट के मुताबिक, मल्टीविटामिन का सही इस्तेमाल तब होता है, जब किसी खास विटामिन की कमी डॉक्टर की जांच और लैब टेस्ट से साफ तौर पर साबित हो जाए. उदाहरण के लिए विटामिन B12 की कमी होने पर हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, संतुलन बिगड़ना और सोचने-समझने में सुस्ती महसूस हो सकती है. वहीं फोलेट या आयरन की कमी से खून की कमी (एनीमिया), लगातार थकान और चक्कर आने जैसी शिकायतें होती हैं. 

ऐसे मामलों में सप्लीमेंट सामान्य मात्रा में नहीं दिए जाते, बल्कि कमी के हिसाब से सही डोज और तय समय के लिए दिए जाते हैं, जो आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी

जरूरी बात

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक अक्सर देखा जाता है कि लोग सालों तक मल्टीविटामिन लेते रहते हैं, लेकिन उनकी असली समस्या की पहचान ही नहीं हो पाती है. नतीजा यह होता है कि न तो फायदा मिलता है और न ही बीमारी का सही इलाज हो पाता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर किसी को मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत तभी होती है जब कमी साबित हो, ताकि इलाज सही तरीके से किया जा सके. 

