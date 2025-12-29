Mouth Ulcers Causes And Remedy: मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

मुंह में बार बार होने वाले छाले बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से लेकर खराब पाचन का संकेत देते हैं. यह न सिर्फ आपके मुंह को प्रभावित करता है. यह पेट के साथ-साथ आंत, लिवर समेत कई अंगों को प्रभावित करता है.

ज्यादातर लोग मुंह के छालों से परेशान रहते हैं, लेकिन इसे पेट की गर्मी मानकर कुछ नहीं करते हैं. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो यह पूरा सच नहीं है. क्योंकि मुंह में आने वाले छाले सिर्फ पेट की गर्मी से ही नही आते. इसके पीछे की वजह पित्त भी है, जो मुंह में छाले के साथ ही तकलीफ और दर्द को कई गुणा बढ़ा देती है. जलन और दर्द की वजह से व्यक्ति का खानपान से लेकर बोलना तक मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं मुंह के छालों की वजह और इनसे छुटकारा पाने के असरदार उपाय...

खराब पाचन का देते हैं संकेत

मुंह में बार बार होने वाले छाले बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से लेकर खराब पाचन का संकेत देते हैं. यह न सिर्फ आपके मुंह को प्रभावित करता है. यह पेट के साथ-साथ आंत, लिवर समेत कई अंगों को प्रभावित करता है. आयुर्वेद ने मुंह के छालों को पित्त से जोड़ा गया है. शरीर में पित्त बढ़ने से छाले होते हैं और अगर स्थिति गंभीर है तो यही मुंह के छाले श्वास नली तक पहुंच जाते हैं. इतना नहीं इनकी वजह से पेट में अल्सर तक की परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, पेट की गर्मी, विटामिन B12 की कमी, कब्ज, ज्यादा मसालेदार भोजन और मुंह में संक्रमण की वजह से भी छाले हो सकते हैं.

यह एक उपाय दिला सकता है छालों से छुटकारा

अगर आपके मुंह में भी बार बार छाले आते हैं. आयुर्वेद का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. इनसे छुटकारा पाने के लिए मुलेठी पाउडर और शहद का सेवन करें. दिन में कम से कम दो बार मुलेठी पाउडर और शहद का सेवन करने से पेट ठंडा रहेगा. छालों से छुटकारा मिलेगा.

त्रिफला चूर्ण भी फायदेमंद

त्रिफला चूर्ण को रात के समय गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए. इससे पेट की गर्मी में कमी होती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है. अगर पेट साफ रहेगा तो मुंह के छाले परेशान नहीं करेंगे.

नारियल पानी और खानपान में बदलाव

प्राकृतिक रूप से नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है. ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है. दिन में दो बार नारियल पानी का सेवन करें. अगर छाले बहुत ज्यादा हैं तो रात के समय जीभ पर घी में मिश्री मिलाकर लगाएं. ये नुस्खा छालों की जलन को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही फिटकरी को पानी में घोलकर कुल्ले करें. इससे जल्द ही आराम मिल जाएगा. इसके साथ ही खानपीने में बदलाव करें. जैसे मिर्च, मसालेदार खाना, तला भूना भोजन न करें. ज्यादा से ज्यादा ठंडे व तरल पदार्थ लें। दही, छाछ और ठंडे फलों का सेवन करें. इससे आपके छाले खत्म हो जाएंगे.

