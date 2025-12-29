FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- कानपुर में IIT छात्र ने खुदकुशी की, 26 साल के जय सिंह मीणा ने फांसी लगाई, राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है छात्र, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry Everyone | बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी | PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं की लिचिंग पर शोर जबकि हमारे देश में भी लिंचिंग होती है, गांधी-नेहरू के भारत को 'लिंचिस्तान' में बदल दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mouth Ulcers Causes And Remedy: मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

Homeसेहत

सेहत

Mouth Ulcers Causes And Remedy: मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

मुंह में बार बार होने वाले छाले बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से लेकर खराब पाचन का संकेत देते हैं. यह न सिर्फ आपके मुंह को प्रभावित करता है. यह पेट के साथ-साथ आंत, लिवर समेत कई अंगों को प्रभावित करता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 29, 2025, 05:19 PM IST

Mouth Ulcers Causes And Remedy: मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ज्यादातर लोग मुंह के छालों से परेशान रहते हैं, लेकिन इसे पेट की गर्मी मानकर कुछ नहीं करते हैं. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो यह पूरा सच नहीं है. क्योंकि मुंह में आने वाले छाले सिर्फ पेट की गर्मी से ही नही आते. इसके पीछे की वजह पित्त भी है, जो मुंह में छाले के साथ ही तकलीफ और दर्द को कई गुणा बढ़ा देती है. जलन और दर्द की वजह से व्यक्ति का खानपान से लेकर बोलना तक मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं मुंह के छालों की वजह और इनसे छुटकारा पाने के असरदार उपाय...

खराब पाचन का देते हैं संकेत

मुंह में बार बार होने वाले छाले बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से लेकर खराब पाचन का संकेत देते हैं. यह न सिर्फ आपके मुंह को प्रभावित करता है. यह पेट के साथ-साथ आंत, लिवर समेत कई अंगों को प्रभावित करता है. आयुर्वेद ने मुंह के छालों को पित्त से जोड़ा गया है. शरीर में पित्त बढ़ने से छाले होते हैं और अगर स्थिति गंभीर है तो यही मुंह के छाले श्वास नली तक पहुंच जाते हैं. इतना नहीं इनकी वजह से पेट में अल्सर तक की परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, पेट की गर्मी, विटामिन B12 की कमी, कब्ज, ज्यादा मसालेदार भोजन और मुंह में संक्रमण की वजह से भी छाले हो सकते हैं.

यह एक उपाय दिला सकता है छालों से छुटकारा

अगर आपके मुंह में भी बार बार छाले आते हैं. आयुर्वेद का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. इनसे छुटकारा पाने के लिए मुलेठी पाउडर और शहद का सेवन करें. दिन में कम से कम दो बार मुलेठी पाउडर और शहद का सेवन करने से पेट ठंडा रहेगा. छालों से छुटकारा मिलेगा. 

त्रिफला चूर्ण भी फायदेमंद

त्रिफला चूर्ण को रात के समय गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए. इससे पेट की गर्मी में कमी होती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है. अगर पेट साफ रहेगा तो मुंह के छाले परेशान नहीं करेंगे.

नारियल पानी और खानपान में बदलाव

प्राकृतिक रूप से नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है. ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है. दिन में दो बार नारियल पानी का सेवन करें. अगर छाले बहुत ज्यादा हैं तो रात के समय जीभ पर घी में मिश्री मिलाकर लगाएं. ये नुस्खा छालों की जलन को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही फिटकरी को पानी में घोलकर कुल्ले करें. इससे जल्द ही आराम मिल जाएगा. इसके साथ ही खानपीने में बदलाव करें. जैसे मिर्च, मसालेदार खाना, तला भूना भोजन न करें. ज्यादा से ज्यादा ठंडे व तरल पदार्थ लें। दही, छाछ और ठंडे फलों का सेवन करें. इससे आपके छाले खत्म हो जाएंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...
क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
MORE
Advertisement