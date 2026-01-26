Mouth Taping Sleep: मुंह पर टेप लगाकर सोने का ट्रेंड, क्या वाकई बेहतर नींद में मदद करता है माउथ टेपिंग? एक्सपर्ट से जानिए

Mouth Taping Sleep: अच्छी नींद के लिए आमतौर लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहतर नींद का एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे ‘माउथ टेपिंग’ कहा जा रहा है. आइए जानें इसके बारे में...

Does Mouth Taping Improve Sleep? अच्छी नींद के लिए आमतौर लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, कभी हर्बल चाय, कभी मेडिटेशन तो कभी स्क्रीन से दूरी. इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहतर नींद का एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे ‘माउथ टेपिंग’ कहा जा रहा है. ‘माउथ टेपिंग’ में लोग सोते वक्त अपने मुंह पर टेप चिपका लेते हैं, ताकि बॉडी के लिए मुंह से सांस लेने का विकल्प ही नहीं रहे और खुद-ब-खुद इंसान नाकों से सांस लेने लगे.



बता दें कि यह ट्रेंड 'मुंह से सांस लेने' को रोकने और नींद के दौरान नाक से सांस लेने को बढ़ावा देता है. कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मशहूर हस्तियों का दावा है कि मुंह पर टेप लगाने से बेहतर नींद आती है, ओरल हेल्थ बेहतर होता है और इंसान जल्दी बुजुर्ग नहीं होता है. आइए जानते हैं इसपर क्या है एक्सपर्ट की राय...

क्या है एक्सपर्ट की राय?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला माउथ टेपिंग के बारे में बताते हैं कि यह ट्रेंड इस सोच पर आधारित है कि सोते समय मुंह से सांस लेने की समस्या दूर होगी, व्यक्ति नांक से सांस लेगा. इससे नींद बेहतर होने का दावा किया जाता है. नाक से सांस लेना ज्यादा नेचुरल होता है, क्योंकि इससे हवा फिल्टर होती है और लंग्स तक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचता है.

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, कुछ स्टडी में यह देखा गया है कि जिन लोगों को Mild Snoring या Habit Based Mouth Breathing होती है, उनमें थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई Strong Scientific Evidence नहीं है, जो यह साबित करे कि माउथ टेपिंग से डीप स्लीप या नींद की गुणवत्ता में साफ इंप्रूवमेंट होता है.

हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं!

गाइडलाइंस के अनुसार, माउथ टेपिंग को नींद का सुरक्षित या सुझाया गया इलाज नहीं माना जाता, सोशल मीडिया पर इसके दावे भले ही आकर्षक लगें, लेकिन मेडिकल तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है. यह सबके लिए सुरक्षित नहीं है. एक्सपर्ट के मुताबिक, कुछ लोगों के लिए यह तरीका नुकसानदेह साबित हो सकता है...

- जिन्हें नाक बंद रहने (Nasal Blockage) की समस्या रहती है, उनके लिए ये तरीका सुरक्षित नहीं है.

- इसके अलावा जिन्हें साइनस या एलर्जी की परेशानी होती है, उन्हें भी ये तरीका नहीं अपनाते हैं.

- जो लोग मोटापे (Obesity) से जूझ रहे हैं, उन्हें भी इससे खतरा हो सकता है.

- जिन्हें Obstructive Sleep Apnea है, उनके लिए भी ये तरीका सेफ नहीं है.

ये तरीका अपनाने से पहले लें डॉक्टर की सलाह

एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों को यह तरीका फायदेमंद लग सकता है, पर इसमें जोखिम भी हैं. ऐसे में इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, खासतौर से तब जब आपको सांस, नींद या त्वचा से जुड़ी कोई समस्या हो. अच्छी नींद पाने का सही तरीका किसी ट्रेंड को अपनाने से नहीं, बल्कि अपने शरीर की जरूरतों को समझना है.

