GLP-1 Drugs Explained: मौनजारो-ओज़ेम्पिक से वेट लॉस, वजन घटाने वाले ये ‘स्लिमिंग इंजेक्शन’ कितने सेफ? डॉक्टर से जानिए इनका A to Z

Weight Loss Drugs: हाल ही में कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज ने 15 मिनट का एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें वह अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में खुलकर बात करती हुई नजर आईं. उन्होंने वीडियो में वेट लॉस की दवा मौनजारो का भी जिक्र किया है.. आइए एक्सपर्ट्स से इस दवा के बारे में विस्तार से जानते हैं...

GLP-1 Weight Loss Drugs Explained: वेट लॉस की दवा मौनजारो इन दिनों चर्चा में है, हाल ही में कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज ने 15 मिनट का एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें वह अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में खुलकर बात करती हुई नजर आईं. कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज ने बताया कि उन्होंने वेट लॉस इंजेक्शन के इस्तेमाल से 6 महीने में 22 किलो वजन कम किया है. बता दें कि भारत में यह वेट लॉस दवाएं ऑफिशिअल रूप से लॉन्च हो चुकी हैं, कई लोग एक्सपर्ट की सलाह पर इन दवाओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. इनमें Ozempic और Mounjaro, इन 2 दवाओं के नाम ज्यादा सुनने में आ रहा है...

सेलेब्रिटी से लेकर आम लोग तक इन दवाओं को मोटापा कम करने का 'जादुई शॉर्टकट' मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दवाएं सच में इतनी असरदार हैं, क्या इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्या ये हर किसी के लिए सुरक्षित हैं? इस लेख में आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे.

कैसे काम करती है ये दवाएं?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला बताते हैं कि-

'असल में ये दवाएं दिमाग के उस हिस्से पर असर करती हैं जो भूख और तृप्ति को नियंत्रित करता है, ये भूख कम करती हैं, इंसुलिन की संवेदनशीलता बेहतर बनाती हैं और पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, इससे खाना लंबे समय तक पेट में रहता है, आपको देर तक भरा हुआ महसूस होता है और आप स्वाभाविक रूप से कम खाते हैं.'

उन्होंने कहा, 'ये दवाएं हर किसी के लिए सही नहीं हैं. वजन कम होने के साथ शरीर की मांसपेशियां भी कम हो सकती हैं. साथ ही, अगर सही डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किए गए, तो इंजेक्शन बंद करने के बाद वजन दोबारा तेजी से बढ़ सकता है.

आसान शब्दों में समझें क्या है इन दवाओं का काम

एक्सपर्ट के मुताबिक, GLP-1 (ग्लूकागोन-लाइक पेप्टाइड-1) एक प्राकृतिक हार्मोन है, जो हमारी आंत में बनता है. यह शरीर में भूख और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है. मौनजारो और ओज़ेम्पिक जैसी दवाएं इसी हार्मोन का नकल करती हैं. ये दवाएं दिमाग के उस हिस्से (हाइपोथैलेमस) पर असर करती हैं, जो भूख को नियंत्रित करता है. इससे भूख कम लगती है और जल्दी पेट भरने का एहसास होता है.

साथ ही, ये पेट की गति को धीमा कर देती हैं. यानी खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है, जिससे आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं और कम खाते हैं. वहीं दूसरी ओर जब ब्लड शुगर बढ़ती है, तो ये दवाएं पैंक्रियाज़ से इंसुलिन निकलने में मदद करती हैं. इससे खून में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है. इसके अलावा, ये लीवर से शुगर छोड़ने वाले हार्मोन (ग्लूकागोन) को भी कम करती हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त शुगर बनने से रोकने में मदद मिलती है.

कौन कर सकता है इस्तेमाल, कौन नहीं?

वजन घटाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल कौन कर सकता है और किसे नहीं करना चाहिए यह भी जान लेना जरूरी है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिनका BMI 30 से ऊपर हो (मोटापे से ग्रस्त लोग), टाइप 2 डायबिटीज के मरीज़ जिनका ब्लड शुगर नियंत्रण में न हो, या जो लोग डाइट और एक्सरसाइज़ से वज़न कम करने में असफल रहे हों, वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इन लोगों को वजन घटाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए...

किसे नहीं लेना चाहिए?

गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं

थायरॉइड कैंसर या पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री वाले लोग

सिर्फ कॉस्मेटिक कारणों से थोड़ा वज़न घटाने वाले लोग

गंभीर किडनी या लीवर की बीमारी वाले मरीज़

डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले लोगों को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए

पित्त की पथरी (गॉलब्लैडर स्टोन) का इतिहास

डिप्रेशन या आत्महत्या के विचार से जूझ रहे लोग

18 साल से कम उम्र के बच्चे (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)

ऐसे लोग बिल्कुल भी न करें इस्तेमाल

व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास में मेडुलरी थायरॉइड कैंसर (MTC)

मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया सिंड्रोम टाइप 2 (MEN 2)

दवा के किसी भी घटक से गंभीर एलर्जी

गर्भावस्था या गर्भधारण की योजना बना रही महिलाएं

एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस (तीव्र अग्नाशयशोथ) का इतिहास

गंभीर गैस्ट्रोपैरेसिस (पेट का बहुत धीमे खाली होना)

हार्ट और ब्लड शुगर पर असर

दिल पर असर- इससे कार्डियोवैस्कुलर घटनाओं (हार्ट अटैक, स्ट्रोक) का जोखिम कम होता है, ब्लड प्रेशर में कमी आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार देखा जा सकता है, हृदय की कार्यक्षमता में सुधार होता है.

ब्लड शुगर पर असर: HbA1c में महत्वपूर्ण कमी आता है, फास्टिंग और पोस्ट-मील ब्लड ग्लूकोज़ नियंत्रण में सुधार आता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, डायबिटीज की दवाओं की ज़रूरत कम हो सकती है. कुछ मामलों में टाइप 2 डायबिटीज़ की रिमिशन भी संभव.

क्या सिर्फ इंजेक्शन लेने से वजन कम होगा?

एक्सपर्ट के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजेक्शन लेने से स्थायी रूप से वजन कम हो जाएगा, यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक सहायक साधन है. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करेंगे, तो इसका असर सीमित और कुछ समय के लिए ही रहेगा. बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम के लिए इंजेक्शन के साथ सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज जरूरी है.

क्या जरूरी है?

संतुलित और कम कैलोरी वाली डाइट लेना जरूरी है.

नियमित व्यायाम करना बेहद महत्वपूर्ण है.

खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज) मांसपेशियों को बचाने में मदद करती है.

पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है, ताकि वजन घटाने के दौरान मांसपेशियों का नुकसान कम हो.

कितने समय में असर दिखाती हैं ये दवाएं? क्या हैं दुष्प्रभाव

पहले 1-2 हफ्ते में भूख में कमी महसूस होने लगती है, कुछ लोगों को शुरुआती साइड इफेक्ट्स जैसे मितली, उल्टी हो सकते हैं. ऐश्वर्या के मुताबिक-

'इंजेक्शन लेने से उनका वजन तेजी से कम तो हुआ लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हुए, उन्होंने कहा कि शुरुआती हफ्तों में उन्हें मतली की शिकायत हुई, फिर भूख बहुत कम लगने लगी और तेजी से वजन घटने के कारण बाल झड़ने लगे. साथ ही जहां पिछले कई सालों से उनके पीरियड्स सही समय पर नहीं आते थे, वो भी रेगुलर हो गए.'

एक्सपर्ट के मुताबिक इससे पहले महीने में 2-4 किलो वज़न कम हो सकता है, ब्लड शुगर में सुधार दिखने लगता है. 3-6 महीने में स्पष्ट वज़न घट सकता है (5-10% शरीर के वज़न का), 6-12 महीने में अधिकतम वज़न घट सकता है (10-20% तक), मेटाबॉलिक मार्कर्स में सुधार, धीरे-धीरे डोज़ बढ़ाने से असर में समय लगता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स कम होते हैं.

क्या दवा बंद करने के बाद वजन फिर बढ़ सकता है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादातर लोगों में दवा बंद करने के बाद वजन दोबारा बढ़ने की संभावना रहती है. स्टडीज़ के अनुसार, दवा बंद करने के बाद लगभग 50% से 80% लोग एक साल के भीतर अपना घटाया हुआ वजन फिर से बढ़ा लेते हैं, जो लोग दवा के साथ-साथ स्वस्थ खानपान और नियमित व्यायाम की आदत बनाए रखते हैं, उन्हें बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम मिलते हैं. कुछ मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर लंबे समय तक कम डोज़ में दवा जारी रखनी पड़ सकती है. इसलिए वजन कम करने के लिए सिर्फ दवा पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी जरूरी है.

क्या इससे स्थायी रूप से वजन कम होता है?

दुर्भाग्यवश, ज़्यादातर मामलों में नहीं. जब तक दवा ली जाती है, तब तक वज़न नियंत्रित रहता है, दवा बंद करने पर वज़न वापस आने की प्रवृत्ति है. स्थायी परिणाम के लिए स्थायी जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक है, कुछ लोगों को मेंटनेंस डोज पर जीवनभर रहना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है, किसी भी दवा को शुरू करने से पहले हमेशा हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

