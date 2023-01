Monsoon Diseases: बरसात में लिवर का रखें खास खयाल, हो सकती हैं ये दो बीमारियां

liver infection

डीएनए हिंदी: बारिश का मौसम (Monsoon Season) सभी को अच्छा लगता है लेकिन यह मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है. बारिश में पकोड़े खााना, तली हुईं चीजें खाना ये कहां तक ठीक है यह तो कहना मुश्किल है. अगर आपने इस मौसम में स्ट्रीट फूड खाया तो वो और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है. इस मौसम में कहीं का भी खाना और पानी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. बाहर के खाने में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है.



वैसे बरसात के मौसम में लिवर (Liver Problem) की समस्या बहुत होती है क्योंकि हम कहीं का भी कुछ भी खा लेते हैं और पेट में इंफेक्शन हो जाता है. इस दौरान हेपाटाइटिस ए और ई (Hepatitis A and Hepatitis E Virus) के वायरस का आक्रमण ज्यादा होता है. इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

ऐसी हो सकती है लिवर की समस्या (Causes of Liver Infection in Hindi)

इस मौसम में पानी भी कई बार दूषित हो जाता है और इसमें कई तरह के कीटाणु पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से लिवर हेल्थ पर भी असर पड़ता है और अन्य कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं.



अगर आप बाहर के गोल गप्पे या कोई भी खट्टी चीज खाते हैं सावधान हो जाएं. बाहर का पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं रहता. खाना बनाते समय और कच्ची सब्जियां या फलों का सेवन करते समय भी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि उनमें कई तरह से कीड़े पनपते हैं.



लिवर में संक्रमण या हेपेटाइटिस ज्यादातर A और E वायरस के कारण होता है. आपको दूषित भोजन या पानी से या संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आने से हेपेटाइटिस A या E होने की सबसे अधिक संभावना है

कैसे रखें लिवर का ख्याल ? (How to take precaution in Hindi)

अगर आप रॉ मीट भी खाते हैं तो आपको हेपेटाइटिस E हो सकता है. इसलिए अशुद्ध कच्चा भोजन और सब्जियां खाने से बचें. बिना पके फल या सब्जियां (जैसे सलाद और जूस) तैयार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए



स्ट्रीट फूड के खाने से परहेज करें और इस बात का ध्यान रखें कि फल पहले से कटे हुए न हों. साथ ही दूषित पानी में धोए गए भी ना हों.



कहीं का भी पानी या बना हुआ जूस, लस्सी लेने से बचें

