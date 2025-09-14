Migraine Relief: माइग्रेन के दर्द से हो जाते हैं बेचैन? तो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये 3 घरेलू नुस्खे

Migraine Relief: अगर आपको भी माइग्रेन में तेज दर्द, झनझनाहट, सिर में तेज दबाव और दर्द से बेचैनी महसूस होते हैं, तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप माइग्रेन में घरेलू तरीके से राहत पा सकते हैं. चलिए, हम आपको कुछ आसान नुस्खे बताते हैं.

Migraine Relief: माइग्रेन में कई बार दर्द इतना तेज होता है कि यह सिर को जकड़ लेता है. सिर में झनझनाहट, तेज दबाव और चक्कर आने जैसा महसूस होता है. ये सभी मिलकर परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं. इस स्थिति में दर्द से राहत पाने के लिए अक्सर लोग मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर इसका सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी दर्द में आराम नहीं मिलता है. आप अंग्रेजी दवाओं के बजाय चाहें तो कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जिसे अपनाने के बाद आपको माइग्रेन के दर्द से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन घरेलू नुस्खों से आप अपने माइग्रेन के दर्द को धीरे-धीरे करके हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं.

माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के घरेलू नुस्खे

नीचे बताए गए तीनों उपायों को अपनाकर आप माइग्रेन के दर्द से राहत पा सकते हैं. यह बेहद आसान और असरदार हैं.

सिर पर हल्के हाथों से करें मालिश

सिर के तेज दर्द को कम करने में तिल का तेल काफी कारगर होता है. इसे सिर और माथे पर हल्के हाथों से मालिश करें. इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे सिर के दर्द में कमी आती है.

गर्म पानी और आइस पैक का ऐसे करें इस्तेमाल

माइग्रेन से राहत पाने के लिए आपको अपने पैरों को गर्म पानी में डुबाना है. साथ ही, गर्दन पर एक आइस पैक भी रखें. इससे सिर में ब्लड फ्लो हटता है और माइग्रेन के दर्द में आराम मिलता है.

गुनगना देसी घी है कारगर

नाक में गुनगुना देसी घी की दो बूंदें, आपके माइग्रेन के दर्द को छूमंतर कर सकती हैं. यह एक आयुर्वेदिक उपाय है, जो तेज सिर दर्द से राहत पाने में काफी असरदार होता है.



