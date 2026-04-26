Migraine: सिर्फ सिरदर्द नहीं, दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या है माइग्रेन, दर्द के अलावा दिखते हैं ये लक्षण 

Migraine Symptoms: माइग्रेन के दौरान दिमाग में मौजूद ट्राइजेमाइनल नर्व और उसके आसपास की ब्लड वेसल्स ज्यादा सक्रिय (हाइपर-एक्साइटेड) हो जाती हैं और इस कंडीशन में इससे कुछ केमिकल्स जैसे CGRP रिलीज होते हैं, जो दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं.

Migraine Treatment: माइग्रेन एक ऐसी समस्या है, जिससे भारत में करोड़ों लोग प्रभावित हैं. यह समस्या महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसका एक कारण हार्मोनल बदलाव भी है. चिंता की बात यह है कि माइग्रेन को अक्सर लोग साधारण सिरदर्द समझ लेते हैं. पर हकीकत यह है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से जुड़ी समस्या. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, माइग्रेन के दौरान दिमाग में मौजूद ट्राइजेमाइनल नर्व और उसके आसपास की ब्लड वेसल्स ज्यादा सक्रिय (हाइपर-एक्साइटेड) हो जाती हैं और इस कंडीशन में इससे कुछ केमिकल्स जैसे CGRP रिलीज होते हैं, जो दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं. यही वजह है कि माइग्रेन का दर्द सामान्य सिरदर्द से कहीं ज्यादा तेज होता है.

केवल दर्द नहीं, दिखते हैं ये लक्षण

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, इस स्थिति में केवल सिरदर्द ही नहीं होता, बल्कि कई अन्य लक्षण भी नजर आते हैं. इनमें आंखों के आगे चमक या जिगजैग लाइन दिखना (जिसे ‘ऑरा’ कहते हैं), तेज रोशनी और आवाज सहन न होना, मतली (नॉजिया) और उल्टी जैसी समस्याएं भी शामिल हैं. इसके अलावा कुछ मामलों में शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है या दुर्लभ स्थिति में स्ट्रोक जैसी जटिलताएं भी हो सकती हैं.

एक्सपर्ट के मुताबिक, माइग्रेन का दर्द काफी तेज होता है, जिसे मापने के लिए एक स्केल होता है 0 से 10 तक, इसमें माइग्रेन का दर्द अक्सर 6 से 9 के बीच होता है. इतना ही नहीं कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति रोजमर्रा का काम भी करने में परेशानी महसूस करने लगता है.

बचाव के लिए ये जरूरी कदम उठाएं

डॉ. चावला बताते हैं कि माइग्रेन अक्सर धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है. शुरुआत में यह समस्या महीने या साल में एक-दो बार होता है पर समय के साथ इसकी आवृत्ति बढ़ सकती है, कई मामलों में यह क्रॉनिक (लगातार रहने वाला) बन सकता है, खासतौर से तब जब इसे नजरअंदाज किया जाए. ऐसी स्थिति में बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना बेहद अहम है. इसमें समय पर खाना खाना, नींद पूरी करना, शरीर को हाइड्रेट रखना, तेज धूप और शोर से बचना आदि शामिल है. उनका कहना है कि कई बार खाली पेट रहना या ज्यादा तनाव भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है.

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एक्यूट ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव थेरेपी

डॉ. चावला आगे कहते हैं कि माइग्रेन का इलाज दो तरीकों से होता है, पहला जब दर्द शुरू हो जाए तो उसे तुरंत कंट्रोल करना (एक्यूट ट्रीटमेंट), और दूसरा, इसकी आवृत्ति कम करने के लिए नियमित दवाएं लेना (प्रिवेंटिव थेरेपी). एक्सपर्ट के मुताबिक अगर महीने में बार-बार माइग्रेन हो रहा है या दर्द बहुत ज्यादा है, तो इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. इस बात पर ध्यान दें कि बार-बार पेनकिलर लेने से भी नुकसान हो सकता है. एक्सपर्ट की सलाह है कि समय पर सही इलाज और लाइफस्टाइल बदलाव से माइग्रेन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

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