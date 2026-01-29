FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

मानसिक बीमारियों की चपेट में 35 साल से कम उम्र के 60 फीसदी युवा! खराब होती Mental Health की क्या है वजह?

Mental Health Crisis India: उम्रदराज के साथ मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की चपेट में अब युवा भी आ रहे हैं. हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आंकड़ों की मानें तो देश में करीब 60 प्रतिशत मानसिक रोगी 35 वर्ष से कम उम्र के हैं.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 29, 2026, 09:41 PM IST

मानसिक बीमारियों की चपेट में 35 साल से कम उम्र के 60 फीसदी युवा! खराब होती Mental Health की क्या है वजह?

Mental Health Crisis India

Mental Health Crisis India: मानसिक बीमारियों को आज भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, युवा भी अब मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की चपेट में आ रहे हैं. हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आंकड़ों की मानें तो देश में करीब 60 प्रतिशत मानसिक रोगी 35 वर्ष से कम उम्र के हैं. आसान भाषा में कहें, तो अब युवाओं को मानसिक समस्याएं ज्यादा हो रही हैं और कम उम्र में ही युवा मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. चिंता यह भी जताई जा रही है कि भविष्य में हालात अधिक भयावह हो सकते हैं. 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेंटल हेल्थ संकट युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. पढ़ाई का दबाव, नौकरी की अनिश्चितता, डिजिटल ओवर एक्सपोजर और अकेलापन इसके पीछे के प्रमुख कारण हैं. डॉक्टर्स का मानना है कि समय पर इलाज न मिलने से ये समस्याएं जीवनभर की बीमारी बन सकती हैं. इसलिए वक्त रहते ट्रीटमेंट इसपर ध्यान देना बेहद जरूरी है...

60% मामले 35 साल से कम उम्र के लोगों में 

77वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन ANCIPS 2026 में भारत की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, विशेषज्ञों ने बताया कि मानसिक बीमारियों के लगभग 60% मामले 35 साल से कम उम्र के लोगों में पाए जा रहे हैं. साझा किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में मानसिक बीमारियां अब सिर्फ बढ़ती उम्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किशोरों, युवाओं और कामकाजी उम्र के लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर


 बता दें कि दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 से 31 जनवरी तक देशभर से हजारों मनोचिकित्सक, डॉक्टर, शोधकर्ता और नीति-निर्माता शामिल हो रहे हैं. 

विशेषज्ञों का क्या है कहना?

विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसिक बीमारियां अक्सर बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाती हैं और कई मामलों में इसके लक्षण किशोरावस्था या युवावस्था में दिखने लगते हैं. आंकड़ों की मानें तो मानसिक बीमारी शुरू होने की औसत उम्र 19–20 साल होती है. भारतीय और वैश्विक अध्ययनों ने स्थिति को और गंभीर बताया है.  Molecular Psychiatry जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययन (7 लाख से ज्यादा लोगों पर आधारित) के मुताबिक...

  • 34.6% मानसिक बीमारियां 14 साल से पहले
  • 48.4% मानसिक बीमारियां 18 साल से पहले
  • और 62.5% मानसिक बीमारियां 25 साल की उम्र तक शुरू हो जाती हैं. 

इन नतीजों से साफ है कि ज्यादातर लोगों में मानसिक बीमारी बचपन या युवावस्था में ही शुरू हो जाती है, जो चुपचाप उनकी पढ़ाई, करियर, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती रहती हैं. 

यह भी पढ़ें:  Mouth Taping Sleep: मुंह पर टेप लगाकर सोने का ट्रेंड, क्या वाकई बेहतर नींद में मदद करता है माउथ टेपिंग? एक्सपर्ट से जानिए

25 साल की उम्र तक ADHD, एंग्जायटी और ईटिंग डिसऑर्डर  

विशेषज्ञों के अनुसार 25 साल की उम्र तक ADHD, एंग्जायटी और ईटिंग डिसऑर्डर के ज़्यादातर मामले सामने आ जाते हैं, जबकि डिप्रेशन और नशे की लत भी अब कम उम्र में दिख रही है, अगर समय पर इलाज न हो तो ये बीमारियां गंभीर और लंबे समय की समस्या बन सकती हैं. इस स्थिति में तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है. अगर 35 साल से कम उम्र के लोगों में 60% मानसिक बीमारियां पाई जा रही हैं, तो साफ है कि भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट बहुत कम उम्र में ही शुरू हो रहा है, इसलिए स्कूल-कॉलेज स्तर पर पहचान, जागरूकता और इलाज को लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए. 

WHO के अनुसार 15–29 साल के युवाओं में आत्महत्या मौत का तीसरा बड़ा कारण बन चुकी है, इससे यह साफ है कि युवाओं की मानसिक सेहत अब सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है.

इसके पीछे की वजह 

विशेषज्ञों की मानें तो युवाओं में मानसिक समस्याओं के बढ़ने की वजह पढ़ाई का दबाव, बेरोज़गारी, सामाजिक अकेलापन, मोबाइल-सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, नशे की आदतें और दबा हुआ भावनात्मक तनाव है. आंकड़े बताते हैं कि 18 से 25 साल के युवाओं में मानसिक तनाव के मामले 2011 से 2021 के बीच 101.7% तक बढ़ गए हैं और कोरोना महामारी, आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक बदलावों ने इस उम्र के लोगों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन को और गंभीर बना दिया है. 

यह भी पढ़ें: Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

ANCIPS 2026 में विशेषज्ञों की चेतावनी 

ANCIPS 2026 में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर कम उम्र में शुरू होने वाली मानसिक बीमारियों को नज़रअंदाज किया गया, तो इनके असर जीवनभर रह सकते हैं. डॉ. सविता मल्होत्रा ने बताया कि आज के युवा पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया तुलना, अकेलापन और रोजगार की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को युवा-अनुकूल और बिना स्टिग्मा के बनाना जरूरी है.

डॉ. टी.एस.एस. राव जोर देकर कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में निवेश देश के भविष्य में निवेश है. सम्मेलन में यह भी सामने आया कि भारत में अब भी 70 से 80% मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता, इसलिए बच्चों और युवाओं पर फोकस के साथ तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.  

Read More

 

