Makoy Ka Saag: देसी सुपरफूड है मकोय का साग, ठंड में जोड़ों के दर्द से खून की कमी तक की समस्या से दिलाती है राहत

Makoy Saag Benefits: मकोय के साग को गांवों में लोग पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं. इससे जोड़ों के दर्द से लेकर खून की कमी तक की समस्या को दूर किया जा सकता है. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे...

Abhay Sharma

Updated : Dec 19, 2025, 05:08 PM IST

Makoy Saag Benefits: सर्दियों के मौसम में सब्जियों की भरमार होती है, इस मौसम में बाजार में कई तरह के साग मिल जाते हैं. इन्हीं में से एक है मकोय का साग, जिसे देसी सुपरफूड माना जाता है. क्योंकि यह कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करता है. इस साग को गांवों में लोग पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं. इससे जोड़ों के दर्द से लेकर खून की कमी तक की समस्या को दूर किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं सर्दियों के मौसम में मकोय का साग खाने के फायदे क्या हैं और इससे किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है.. 

क्या कहता है आयुर्वेद? 

आयुर्वेद के मुताबिक, मकोय का साग शरीर के दोषों को संतुलित करने में कारगर है और कफ दोष को शांत करता है. इसके अलावा विज्ञान की नजर से देखें, तो मकोय में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए, सी और कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं. ठंड के मौसम में ये शरीर को अंदर से ऊर्जा देता है और कई बीमारियों से बचाने में सहायक है. 

खून की कमी करता है दूर

मकोय का साग शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, इसमें मौजूद आयरन शरीर में नए खून के निर्माण में मदद करता है. आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाने का मुख्य तत्व है, जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. ऐसे में नियमित रूप से मकोय का साग खाने से धीरे-धीरे शरीर में ताकत लौटने लगती है.

यह भी पढ़ें: Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार

लिवर के लिए फायदेमंद

लिवर हमारे शरीर का सबसे अहम अंग माना जाता है, यह खून को साफ करता है और जहरीले तत्वों को निकालता है. आयुर्वेद के मुताबिक मकोय का साग लिवर को शुद्ध करता है और पाचन अग्नि को मजबूत बनाता है. मकोय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. इससे लिवर बेहतर तरीके से काम करता है, शरीर की जमा गंदगी बाहर निकल जाती है. इसके अलावा अपच, गैस या लिवर से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह साग बहुत लाभकारी है. 

सर्दी, खांसी और जुकाम रखें दूर

मकोय की तासीर हल्की गर्म होती है और यह शरीर में जमी ठंड को बाहर निकालती है. इसके अलावा यह साग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइटोकेमिकल्स शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. नियमित सेवन से शरीर संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनता है और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है. इससे सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या दूर रहती है.  

जोड़ों के दर्द में लाभकारी 

जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मकोय का साग मददगार होता है. इसमें मौजूद तत्व शरीर के भीतर जमा सूजन को धीरे-धीरे कम करते हैं और इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक सूजन पैदा करने वाले तत्वों को शांत करते हैं. इससे घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द की समस्या से आराम मिलता है.  

यह भी पढ़ें: दिमाग ‘ओवरलोड’, Overthinking ने उड़ा दी है रातों की नींद? जानिए आयुर्वेद में क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन

स्किन रोग में फायदेमंद

इसके अलावा त्वचा रोगों में भी मकोय का साग बेहद असरदार है, दरअसल जब खून साफ होता है, तो त्वचा अपने आप स्वस्थ हो जाती है. यह साग खून को साफ करता है, जिससे फोड़े-फुंसी, खुजली और दाग-धब्बों में सुधार आता है.  इसके एंटीऑक्सीडेंट त्वचा कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और त्वचा को अंदर से चमक देते हैं. इनपुट--आईएएनएस 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

