Diabetes: डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है यह पौधा, इस तरह करेंगे इस्तेमाल तो कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है यह पौधा

डीएनए हिंदी: Sadabahar Is Very Effective For Diabetic Patients- बदलती जीवनशैली और गड़बड़ खानपान की वजह से लोगों में डायबिटीज (Diabetes) की समस्या तेजी से बढ़ रही है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसका आजतक कोई स्थायी इलाज नहीं मिल पाया है. इससे मरीज का ब्लड शुगर (Blood Sugar Level) तेजी से बढ़ने लगता है. इसके साथ ही अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कम दिखाई देना, थकान और घाव का जल्दी ठीक न होना आदि समस्याएं पैदा होने लगती हैं. यह बीमारी तब उभरती है जब व्यक्ति का अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करना कम या बंद देता है. इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. दवाओं के साथ-साथ कुछ घरेलू उपायों को अपना कर ब्लड शुगर को सही तरह मैनेज किया जा सकता है.

वैसे तो कई तरह के पेड़-पौधे और जड़ी बूटियां डायबिटीज के इलाज में सहायक हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो डायबिटीज की समस्या को कम करने में बेहद लाभकारी साबित होता है. यह पौधा आपको आसानी से आपके आसपास मिल जाएगा. आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में, साथ ही जानेंगे कैसे करना है इसका इस्तेमाल.

डायबिटीज में असरदार है सदाबहार का पौधा (Sadabahar Control Blood Sugar Level Naturally)

सदाबहार के पत्ते ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में एंटीडायबिटिक दवाओं के साथ-साथ अगर इसका सेवन किया जाए, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल दवा बनाने के साथ साथ डायबिटीज, कैंसर और गले में खराश के लिए किया जाता है. इसके अलावा खांसी कम करने, फेफड़ों की बेचैनी कम करने और मूत्रवर्धक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए रामबाण है ये चीजें

सदाबहार के पत्तों का रस है असरदार (Sadabahar Leaves Benefits In Diabetes)

एक्सपर्ट्स के अनुसार सदाबहार के पत्तों का रस या उससे बना काढ़ा पीने से डायबिटीज का इलाज किया जा सकता है. इस उपाय का उपयोग दुनियाभर में एक औषधि के रूप में किया जाता है.

यह भी पढ़ें- डायबिटीक मरीजों के लिए कौन से चावल बेस्ट, जिससे शुगर रहता है कंट्रोल

ऐसे करें सदाबहार के पत्तों का इस्तेमाल (Know How To Use Sadabahar Leaves In Diabetes)

देश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा सदाबहार का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है. एक अध्ययन में यह साबित हो गया है कि यह डायबिटीज की समस्या को कम करने में बेहद फायदेमंद हैं. इसके लिए आप पत्तों का रस ले सकते हैं या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर