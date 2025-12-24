FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

Lung Cancer: सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी लंग कैंसर के शिकार, क्यों इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे भारतीय?

'धुरंधर' को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification

10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

सेहत

Lung Cancer: सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी लंग कैंसर के शिकार, क्यों इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे भारतीय? 

Lung Cancer In Non Smokers: लंग कैंसर (फेफड़ों का कैंसर) को आमतौर पर धूम्रपान से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन, आज के समय में सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, महिला मरीजों की सख्या भी बढ़ रही है. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानें...

Abhay Sharma

Updated : Dec 24, 2025, 05:50 PM IST

Lung Cancer In Non Smokers And Women

Lung Cancer In Non Smokers And Women: लंग कैंसर (फेफड़ों का कैंसर) को आमतौर पर धूम्रपान से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन, अब लंग कैंसर के जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें हर 4 में से एक मरीज ऐसा होता है, जिसने कभी सिगरेट-तंबाकू को हाथ तक नहीं लगाया है. इसके अलावा महिला मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 के आखिर तक भारत में लंग कैंसर के मरीजों की संख्या 81 हजार के करीब पहुंच जाएगी.

हालिया अध्ययन रिपोर्ट और विशेषज्ञों  धूम्रपान के लंग कैंसर की प्रमुख वजह होने के बावजूद अब प्रदूषण इसकी एक और बड़ी वजह के तौर पर सामने आया है. न केवल बाहर का बल्कि घर के भीतर का प्रदूषण भी इसके पीछे जिम्मेदार है. 

क्या कहते हैं आंकड़ें? 

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च Indian Journal of Medical Research (IJMR) के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के आखिर तक भारत में लंग कैंसर के मरीजों की संख्या 81 हजार के करीब पहुंच जाएगी. आंकड़ों की मानें तो हर 74 लोगों में से एक को इस बीमारी का खतरा है और लंग्स कैंसर से होने वाली सालाना मौतों की संख्या 60 हजार तक पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें: Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 

करीब 80 फीसदी लोगों में इस बीमारी का पता तीसरे या चौथे चरण में लगता है. करीब 80 फीसदी लोगों में इस बीमारी का पता तीसरे या चौथे चरण में लगता है, जिसकी वजह से इलाज में देरी होती है और मरीज की स्थिति और ज्यादा खराब होती है. इसी वजह से लंग्स कैंसर से होने वाली मौतों की तादाद भी साल दर साल बढ़ रही है. 

क्या प्रदूषण बन रहा लंग कैंसर का छिपा हुआ बड़ा कारण?

इसपर एक्सपर्ट्स का कहना है कि खासतौर से दिवाली के बाद उत्तरी भारतीय शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. वहीं दिल्ली के अलावा कोलकाता में भी ये समस्या बनी रहती है. वैसे तो प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पूरे साल बनी रहती है, पर दीवाली के बाद यह समस्या काफी बढ़ जाती है. साथ ही औद्योगिक इलाके से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्सिनोजेन की भारी मात्रा की वजग से डीएनए को नुकसान पहुंचता है और कोशिकाओं का असामान्य विकास होने लगता है. यह आगे चलकर कैंसर में बदल जाता है. इसे भी धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में बढ़ते लंग्स कैंसर की प्रमुख वजह के तौर देखा जा रहा है. 

दूसरी ओर आज के समय में लोगों की जीवनशैली भी इसकी एक वजह बनती जा रही है, दरअसल, जिन्होंने साग-सब्जी, फल और विटामिन-युक्त भोजन कम कर दिया है और शारीरिक मेहनत भी कम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी लंग कैंसर का खतरा बढ़ रहा है. 

महिलाओं में क्यों बढ़ रही लंग कैंसर की समस्या? 

हालिया अध्ययन रिपोर्ट और विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं में लंग कैंसर की वजह वायु प्रदूषण के साथ ही घर के भीतर के प्रदूषण भी है. खाना पकाने के लिए कोयला और लकड़ी जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं इनसे निकलने वाले धुएं में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) की चपेट में आती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाओं के फेफड़ों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने की वजह से पीएम 2.5 और पीएम 5 आसानी से उसमें चिपक जाते हैं.

इन्हीं कारणों से घरेलू महिलाओं में लंग कैंसर की बीमारी बढ़ रही है. इसके अलावा महिलाओं में विशिष्ट आनुवंशिक म्युटेशन, शरीर पर एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव और शहरी क्षेत्रों में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की बढ़ती तादाद भी इस बीमारी के कारण के तौर सामने आ रहे हैं.

हर राज्य में बीमारी का प्रकोप समान नहीं

कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि देश के हर हिस्से में इस बीमारी का प्रकोप समान नहीं है. पूर्वोत्तर राज्यों में यह दर ज्यादा है और उनके मुकाबले मध्य और पश्चिम भारत में मरीजों की तादाद कुछ कम है. बता दें कि देश में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में लंग कैंसर का हिस्सा 8 फीसदी के करीब है. मरीजों में इस बीमारी का पता तीसरे या चौथे चरण में चलने के कारण मृत्यु दर 80 से 90 फीसदी के करीब है. 

