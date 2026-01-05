Low hemoglobin: दवा, सही डाइट के बाद भी नहीं बढ़ रहा हीमोग्लोबिन? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

इन दिनोंं खासतौर से महिलाओं में बहुत अधिक खून की कमी की समस्या देखने को मिल रही है. इसके पीछे कई वजह हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून कम होना साधारण लेकिन घातक परेशानी है. अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ रही है तो तुरंत इन गलतियों को सुधारें...

Low Hemoglobin: इन दिनोंं खासतौर से महिलाओं में बहुत अधिक खून की कमी की समस्या देखने को मिल रही है. इसके पीछे कई वजह हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून कम होना साधारण लेकिन घातक परेशानी है. इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं में होता है. ऐसी स्थिति में इस कमी को दूर करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स आयरन की गोली खाने की सलाह देते हैं. पर कई बार दवा लेने के बाद भी हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती है. बता दें कि ऐसा इसका सेवन सही तरीके से न करने की वजह से होता है. इसके अलावा ये गलतियां हैं, जो इसके पीछे की वजह हो सकती हैं...

इन गलत आदतों से शरीर में बनी रहती है हीमोग्लोबिन की कमी

आयुर्वेद में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के कई तरीके बताए गए हैं. हालांकि, कुछ आदतों की वजह से आयरन की कमी शरीर में बनी रहती है. इस स्थिति में दवा व उपाय भी असर नहीं करते हैं, जैसे अत्याधिक चाय या कॉफी पीना, पेट से जुड़ी परेशानी होना, गलत आहार के साथ दवा का सेवन करना, आयरन युक्त आहार से परहेज करना, पूरी नींद ना लेना और हर वक्त तनाव में बने रहना. इन सभी कारणों से हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है और शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है.

चुकंदर और अनार खाएं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना चुकंदर का सेवन हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मददगार होता है. इसके लिए चुकंदर के रस से लेकर चुकंदर की रोटियां और सलाद में चुकंदर लेना लाभकारी होगा. इसके अलावा, अनार का सेवन भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन अनार का सही तरीके से सेवन करना जरूरी है. ज्यादातर लोग अनार को जूस के रूप में पीते हैं, पर अनार को खाना ही हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जबकि अनार का जूस रक्त में शर्करा को बढ़ाता है.

काले तिल और गुड़

काले तिल और गुड़ का सेवन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है. काले तिल और गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, और गुड़ में कैल्शियम और आयरन दोनों मिल जाते हैं. सेवन के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं. इसके अलावा, खजूर और किशमिश दोनों ही हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक हैं. ये थकान और कमजोरी को भी दूर करते हैं. इन दोनों का सेवन सुबह के समय करना चाहिए और सेवन से पहले रात के समय भिगो देना चाहिए. भिगोने से किशमिश के गुण बढ़ जाते हैं.

भूलकर भी न करें ये काम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक हीमोग्लोबिन कम होने पर चाय, कॉफी, और डिब्बाबंद चीजों से परहेज करना चाहिए. साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है. अगर नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में कोशिकाओं को खुद को रिकवर करने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है. ध्यान रखें कि आयरन के अवशोषण के लिए शरीर में विटामिन सी की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए. इसके लिए आहार में खट्टी चीजें जरूर शामिल करें. इनपुट --आईएएनएस

