Loss of Appetite: सेहत के लिए वार्निंग अलार्म है भूख न लगना, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

सेहत
Loss of Appetite Warning: आयुर्वेद की मानें तो भूख का न लगना कोई छोटी या सामान्य बात नहीं है. यह सेहत के लिए एक शुरुआती अलार्म होता है, जो यह संकेत देता है कि शरीर के अंदर कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ रहा है...
Loss of Appetite Warning: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस आदि के कारण कई बार भूख मर जाती है, इस स्थिति में लोग अक्सर हल्का-फुल्का कुछ खाकर या चाय पीकर काम चला लेते हैं. इसके अलावा कई बार लोग कभी खाना छोड़ देते हैं तो कभी बिना भूख के ही जबरदस्ती खा लेते हैं. पर आयुर्वेद की मानें तो भूख का न लगना कोई छोटी या सामान्य बात नहीं है. यह सेहत के लिए एक शुरुआती अलार्म होता है, जो यह संकेत देता है कि शरीर के अंदर कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ रहा है. आयुर्वेद के अनुसार अगर समय रहते इस संकेत को समझ लिया जाए, तो बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है.
आयुर्वेद में भूख को केवल खाने की इच्छा से नहीं जोड़ा गया है बल्कि इसे पाचन शक्ति का सीधा संकेत माना जाता है. जब अग्नि ठीक होती है, तो समय पर भूख लगती है और खाना अच्छे से पचता है. इससे शरीर को सही ऊर्जा मिलती है. ऐसी स्थिति में जब भूख कम हो जाए या बिल्कुल न लगे तो इसका मतलब है कि पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह स्थिति आगे चलकर अपच, गैस, भारीपन और थकान जैसी समस्याओं को जन्म देती है.
यह भी पढ़ें: Testicular Cancer: कैसे करें टेस्टिकुलर कैंसर की पहचान? Self-Examination के लिए अपनाएं ये तरीका
आज की अनियमित जीवनशैली को भूख के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जैसे देर से खाना, बार-बार कुछ न कुछ खाते रहना, देर रात भारी भोजन करना और तनाव या चिंता में खाने जैसी अन्य आदतें धीरे-धीरे पाचन को नुकसान पहुंचाती हैं. ऐसे में जब जब पाचन ठीक से काम नहीं करता, तो भोजन अधपचा रह जाता है, जिसे आयुर्वेद में 'आम' कह जाता है. यह शरीर में जमा होकर कई तरह की गंभीर बीमारियों की नींव रख देता है.
भूख न लगने पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो जबरदस्ती खाना. लेकिन, आयुर्वेद कहता है कि बिना भूख के खाया गया भोजन शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता. ऐसा भोजन न तो सही ढंग से पचता है और न ही शरीर को पूरा पोषण देता है. उल्टा इसकी वजह से पेट में भारीपन, सुस्ती और बेचैनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भूख और भी दब जाती है.
आयुर्वेद के मुताबिक भूख और मन का भी गहरा संबंध होता है, लगातार तनाव, डर, चिंता या उदासी में रहने से भूख कम हो जाती है. इसके अलावा भूख न लगने की वजह से मन और ज्यादा अस्थिर हो जाता है. इस तरह मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और समस्या बढ़ती चली जाती है. इसलिए आयुर्वेद केवल भोजन ही नहीं, बल्कि मन की शांति को भी जरूरी मानता है.
आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर भूख सही है, तो आपका आधा स्वास्थ्य सही है. इसलिए हमेशा भूख को लौटाना इलाज की पहली सीढ़ी मानी जाती है. आयुर्वेद में पाचन को जगाने के लिए सरल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे भोजन से कुछ समय पहले अदरक, नींबू और सेंधा नमक का हल्का प्रयोग करना. यह पाचन को सक्रिय करने में सहायक होता है. हालांकि, किसी भी स्थिति में इसे इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए. इनपुट--आईएएनएस
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..