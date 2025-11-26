FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Trends 2025: इस साल चर्चा में रहे ये हेल्थ ट्रेंड्स, जानिए किन पर करें भरोसा, किन्हें करें इग्नोर

Health Trends 2025: इस साल चर्चा में रहे ये हेल्थ ट्रेंड्स, जानिए किन पर करें भरोसा, किन्हें करें इग्नोर

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, जानें कल से स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या अभी रहेंगे बंद

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, जानें कल से स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या अभी रहेंगे बंद

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

Homeसेहत

सेहत

Health Trends 2025: इस साल चर्चा में रहे ये हेल्थ ट्रेंड्स, जानिए किन पर करें भरोसा, किन्हें करें इग्नोर

Longevity Trends 2025: लोगों में लोंगेविटी यानी एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने की अवधारणा के बारे में जागरूकता काफी बढ़ी है. 2025 में सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई तरह के लोंगेविटी ट्रेंड्स देखने को मिले हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 26, 2025, 09:20 PM IST

Health Trends 2025: इस साल चर्चा में रहे ये हेल्थ ट्रेंड्स, जानिए किन पर करें भरोसा, किन्हें करें इग्नोर

Longevity Trends 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Best Health Hacks: खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से इन दिनों कम उम्र में भी लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे है. इतना ही नहीं, जो बीमारियां पहले बढ़ती उम्र के साथ देखी जाती थीं, वो अब युवाओं में भी देखने को मिल रही है. हालांकि, अब लोगों में लोंगेविटी यानी एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने की अवधारणा के बारे में जागरूकता काफी बढ़ी है. 2025 में सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई तरह के लोंगेविटी ट्रेंड्स देखने को मिले हैं. इनमें से कुछ भरोसेमंद हैं. लेकिन, कुछ अभी केवल ट्रेंडी आइडिया ही हैं. इनपर भरोसा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है... 

पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन यानी व्यक्तिगत आहार योजना

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर किसी के शरीर की जरूरत अलग होती है. इसी आधार पर डाइट लेना बेहद जरूरी है. कई लोग इस नियम को फाॅलो भी कर रहे हैं. इसको लेकर डीएनए टेस्ट, गट माइक्रोबायोम टेस्ट और AI आधारित डायट प्लान काफी लोकप्रिय हुए हैं. इससे ऊर्जा बेहतर होती है और सूजन कम, और उम्र संबंधी बीमारियों का जोखिम कम होता है. 

यह भी पढ़ें: Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

इंटरमिटेंट फास्टिंग (12–16 घंटे का उपवास)

वहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग 2025 का सबसे स्थिर और वैज्ञानिक रूप से समर्थित ट्रेंड है. इससे ऑटोफैजी सक्रिय होती है, वजन कंट्रोल में रहता है और ब्लड शुगर बेहतर होता है. हालांकि ये डाइट हर किसी के लिए नहीं, इस डाइट को अपनाने से पहले खासतौर से डायबेटिक या गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है. 

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है जरूरी

साल 2025 में Muscle Is The new Medicine एक बड़ा स्लोगन रहा है. इसके फायदों की बात करें तो इससे मांसपेशी और हड्डी मजबूत होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है. साथ ही उम्र बढ़ने पर हेल्दी और फिट रखने में मदद करता है. इसके लिए सिर्फ कार्डियो नहीं, बल्कि हफ्ते में 2–3 बार वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है. 

स्लीप ऑप्टिमाइज़ेशन 

वहीं साल 2025 में बेहतर नींद हेल्थ ट्रेंड्स में “टॉप प्रायोरिटी पर रहा. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे हार्मोन बैलेंस रहता है, तनाव कम होता है और दिमाग तेज होता है. इसके अलावा इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रियाएं भी धीमी होती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेहतर सेहत के लिए 7–9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेना जरूरी है. 

तनाव कम करने वाले प्रैक्टिस (माइंडफुलनेस / मेडिटेशन)

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोंगेविटी पर सबसे बड़ा असर तनाव का होता है. ऐसे में 2025 के ट्रेंड में 10 मिनट माइंडफुलनेस, बॉक्स ब्रीदिंग, प्रकृति में वॉक, डिजिटल डिटॉक्स जैसे ट्रेंड्स वैज्ञानिक रूप से तनाव कम करने में प्रभावी पाए गए हैं. 

हॉर्मोन हेल्थ और ब्लड वर्क मॉनिटरिंग 

साल 2025 में पीरियॉडिक ब्लड टेस्ट की मदद से लोग विटामिन D, B12, आयरन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन आदि मॉनिटर कर रहे हैं. इससे बीमारियों का समय से पहले पता लगता है. हर किसी को समय रहते ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए.   

गट हेल्थ (Gut Health) 

गट हेल्थ को बेहतर रखना ही लंबी उम्र की असली चाबी मानी जाती है. गट माइक्रोबायोम पर 2025 में काफी चर्चा में रहा. इसके लिए डाइट में प्रोबायोटिक भोजन (दही, किमची, कांजी), फाइबर रिच फूड्स, और कम प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन की सलाह दी जाती है. इससे गट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद मिलती है. क्योंकि गट ठीक रहता है तो इम्युनिटी, मूड और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर रहता है. 

2025 के इन ट्रेड्स पर नहीं किया जा सकता है भरोसा

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए डाइट, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखने के साथ यह भी देखना है कि आप किसी ऐसे ट्रेंड में न फंस जाएं, जो केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई ट्रेंड्स ऐसे हैं, जिसमें, डिटॉक्स जूस, एंटी-एजिंग सप्लीमेंट्स बिना मेडिकल प्रूफ, बायोहैकिंग बिना विशेषज्ञ सलाह, चमत्कारी हर्बल ड्रिंक लेने की भी सलाह दी जाती है. 

क्या है लोंगेविटी का असली और आसान फॉर्मूला? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही खाना + नियमित कसरत + अच्छी नींद + तनाव कम + नियमित जांच ही लोंगेविटी का सबसे आसान और आसान फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले का हेल्थ एक्सपर्ट्स सभी को मानने की सलाह देते हैं.  

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
MORE
Advertisement