सेहत

हर पुरुष को नियमित रूप से करवाने चाहिए ये 4 हेल्थ टेस्ट! वरना... कभी भी जिंदगी छोड़ देगी हाथ

पुरुषों को उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से चार जाँचें करवानी चाहिए. कौन से हैं ये जरूरी टेस्ट जान लें.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 23, 2025, 12:57 PM IST

हर पुरुष को नियमित रूप से करवाने चाहिए ये 4 हेल्थ टेस्ट! वरना... कभी भी जिंदगी छोड़ देगी हाथ

Men's Health Tips: आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर सचेत हो गया है. कई लोग स्वस्थ रहने के लिए तरह-तरह की डाइट फॉलो करते हैं. अपनी जीवनशैली में एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन को भी शामिल करते हैं. लेकिन इसके साथ ही रूटीन चेकअप भी उतना ही जरूरी है. यह पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए खासतौर पर जरूरी है. इससे आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारियां हैं या आपको कौन सी बीमारियां होने की संभावना है और आप समय पर उचित इलाज करा सकते हैं. कई लोग इस रूटीन चेकअप को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते या सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी होगी, लेकिन इसे नजरअंदाज किए बिना पुरुषों को नियमित रूप से कुछ जरूरी टेस्ट जरूर करवाने चाहिए.
 
बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह की बीमारियाँ पनपने लगती हैं. कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में ये बीमारियाँ गंभीर रूप ले सकती हैं. इस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर आइए उन 4 स्वास्थ्य परीक्षणों के बारे में विस्तार से जानते हैं जो हर पुरुष को नियमित रूप से करवाने चाहिए.
 
लिपिड प्रोफाइल परीक्षण
आज, हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण बन गया है. लिपिड प्रोफ़ाइल परीक्षण आपके रक्त में अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जाँच करता है. उच्च कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक जमा होने का कारण बनता है, जिससे हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. 30 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक पुरुष के लिए कम से कम हर 4 से 5 साल में लिपिड प्रोफ़ाइल परीक्षण करवाना ज़रूरी है. साथ ही, अगर आपके परिवार में किसी को आनुवंशिक कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो जल्द से जल्द यह परीक्षण करवाएँ.
 
रक्तचाप परीक्षण
रक्तचाप एक आम लेकिन बेहद ज़रूरी जाँच है. उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च रक्तचाप के लक्षण तो आम हैं, लेकिन यह हृदय, गुर्दे या मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है. सामान्यतः, रक्तचाप 120/80 mmHg से कम होता है. आप हर 6 महीने में अपना रक्तचाप जाँच करवा सकते हैं. अगर जाँच के दौरान आपका रक्तचाप लगातार बढ़ता रहे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. 
 
रक्त शर्करा का स्तर
मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है. अपने रक्त शर्करा स्तर की जाँच से आपको यह जानकारी मिलती है कि आपका शरीर शर्करा को कितनी अच्छी तरह संसाधित कर रहा है. इससे आप अपनी जीवनशैली और खान-पान में ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं और समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं. इससे आपका रक्त शर्करा स्तर नियंत्रण में रहेगा. आप 40 साल की उम्र के बाद यह जाँच करवा सकते हैं.
 
कोलोनोस्कोपी 
कोलोरेक्टल कैंसर एक और गंभीर बीमारी है जिसका जल्द निदान ज़रूरी है. इसमें एक पतली, लचीली ट्यूब डाली जाती है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर आपकी बड़ी आंत के अंदर की जाँच करने और उन पॉलीप्स को हटाने के लिए करते हैं जो कैंसर का रूप ले सकते हैं. यह जाँच 50 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में करवानी चाहिए. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

