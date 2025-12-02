Lemon Eating Time Or Benefits: खट्टा होने के बाद भी एसिडिटी का दुश्मन है नींबू, जानें खाने का तरीका और फायदे

संचार साथी ऐप पर अखिलेश की विवादित टिप्पणी, ऐप से जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा - किम जोंग की राह पर सरकार | लोकसभा में वंदे मातरम् पर 10 घंटे होगी चर्चा, पीएम मोदी भी होंगे शामिल | पाकिस्तान- एक महीने के बाद किसी को इमरान खान से मिलने की अनुमति मिली, इमरान की बहन को जेल के अंदर बुलाया गया | SIR पर चर्चा के लिए सरकार-विपक्ष में सहमति, लोकसभा में SIR पर 9 दिसंबर को 10 घंटे बहस होगी
सेहत
खट्टा यानी अम्लीय होने के बाद भी नींबू एसिडिटी पैदा करने की जगह इसे कम करने में मदद करता है.आइए जानते हैं इसकी वजह से लेकर सेवन करने का तरीका और समय...
नींबू के बिना कई व्यंजनों का स्वाद अधूरा रह जाता है. नींबू का सेवन शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खट्टा यानी अम्लीय होने के बाद भी नींबू एसिडिटी पैदा करने की जगह इसे कम करने में मदद करता है. यह कब्ज, जलन और अपच की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है.
नींबू का स्वभाव अम्लीय होता है, लेकिन पानी में मिलाने से इसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में जाने के बाद नींबू अपने गुण बदल देता है और मधुर और क्षारीय हो जाता है. अपने इन्हीं गुणों की वजह से नींबू एसिडिटी और पेट से जुड़ी परेशानियों में राहत देता है.आयुर्वेद में नींबू को पित्त दोष हारक बताया गया है. अगर शरीर में पित्त संतुलित रहेगा, तो पेट से जुड़ी समस्याएं कम होंगी. गैस कम बनेगी, खाना अच्छे से पचेगा और खट्टी डकार और अम्ल कम मात्रा में बनेंगे. हालांकि नींबू का कब और कैसे सेवन करना है, ये भी मायने रखता है.
अगर खाना खाने के तुरंत बाद भारीपन या गैस की समस्या रहती है तो खाने से पहले नींबू का सेवन किया जा सकता है. ये खाने को पचाने में मदद करेगा और पेट में बन रहे ज्यादा अम्ल को शांत करेगा. इससे एसिडिटी दूर हो जाती है. समस्याएं लगभग खत्म हो जाती है.
लिवर की सफाई के लिए भी नींबू सहायक है. यह लिवर में पित्त को संतुलित करता है और डिटॉक्स होने में मदद करता है. इसके लिए किसी भी समय नींबू और पानी का सेवन किया जा सकता है. इसके अलावा, मौसम के बदलते ही प्यास और मुंह की शुष्कता की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में नींबू पानी में शहद मिलाकर पीने से गले में राहत मिलेगी और गले में शुष्कता कम होती है. वहीं रात के खाने के बाद पेट भारी और जलन की समस्या रहती है, तो ऐसे में रातभर सौंफ भिगोकर सुबह उसके पानी में नींबू मिलाकर लेने से आराम मिलेगा. इससे मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा और खाने का पाचन भी तेजी से होगा.
अगर किसी व्यक्ति को अल्सर की समस्या है या शरीर में किसी तरह की सूजन या जोड़ों का दर्द बना रहता है तो नींबू का सेवन कम मात्रा में करें. इसका व्यक्ति को लाभ मिलता है. सेहत सही बनी रहती है.
