Vitamin Deficiency: इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से बात-बात पर आता है गुस्सा, जानिए चिड़चिड़ेपन की असली वजह

इन विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से व्यक्ति हो जाता है चिड़चिड़ेपन का शिकार

डीएनए हिंदी: Vitamin Deficiency Cause Of Anger And Irritability- स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन्स. कई बार शरीर में विटामिन्स की कमी की वजह से व्यक्ति को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है (Vitamin Deficiency). वैसे तो शरीर में अलग-अलग विटामिन्स की कमी से अलग-अलग किस्म की बीमारियां होने लगती हैं. लेकिन आज

हम आपको कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स (Mineral Deficiency) के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है. ऐसे लोगों को छोटी-छोटी बात पर अधिक गुस्सा आने लगता है (Anger And Irritability). गुस्सा और चिड़चिड़ापन भले ही स्वभाव का हिस्सा हो, लेकिन कई बार यह आपकी सेहत से भी जुड़ा हो सकता है. ऐसे में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का स्वभाव ही गुस्सैल हो, हो सकता है उसमें इन विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो...

इन 2 विटामिन की कमी से लोग हो जाते हैं चिड़चिड़ेपन का शिकार ( Lack Of These 2 Vitamins Cause Of Anger)

विटामिन बी 6 (Vitamin B6 Deficiency)

हमारे शरीर में विटामिन बी 6 ब्रेन कैमिकल्स की तरह काम करता है, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है. ऐसे में शरीर में विटामिन बी6 की कमी 'फिल गुड होर्मोन' की कमी का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है.

विटामिन बी 12 (Vitamin B12 Deficiency )

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी के कारण व्यक्ति को थकान और सुस्ती महसूस होती है. ऐसे में कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी लो फिल करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है. इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी से डिप्रेशन जैसे लक्षण भी महसूस होते हैं.

इन चीजों की कमी से भी आता है गुस्सा (Mineral Deficiency CausesIrritability)

जिंक (Zink)

हमारे शरीर में मौजूद जिंक मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में इसकी कमी से आपको डिप्रेशन के लक्षण महसूस हो सकते हैं. इसके अलावाआपको मूड स्विंग्स, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है.

मैग्नीशियम (Magnesium)

शरीर में मैग्नीशियम की कमी के चलते कई बार स्ट्रेस मैनेज करने में दिक्कत आने लगती है. ऐसे में व्यक्ति हर छोटी बात पर ओवररिएक्ट करने लगते हैं. साथ ही चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं.

डाइट में शामिल करें मूड बूस्टिंग फूड्स (Mood Boosting Foods)

अगर आपको लगता है कि आप चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं या आपको अधिक गुस्सा आ रहा है, तो डाइट में आप कुछ मूड बूस्टिंग फूड्स को शामिल कर सकते हैं. ऐसे में आप विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 से भरपूर फूड्स खाना शुरू करें. इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, मीट और जिंक व मैग्नीशियम के लिए मछली, ब्रोकली और अंकुरित अनाज जैसी चीजों का सेवन करें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

