खराब स्लीप पैटर्न बनती है Irregular Periods की वजह? एक्सपर्ट से जानें इसका Fertility पर क्या होता है असर 

Sleep And Fertility: खराब स्लीप पैटर्न लोगों को गंभीर रूप से बीमार बना रहा है. रात को जागना आपको कूल लग सकता है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं. इसकी वजह से आपको Irregular Periods और Fertility से जुड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है...

Sleep And Fertility: इन दिनों नींद की कमी की समस्या से कई लोग परेशान हैं, इसके पीछे की वजहों में खराब जीवनशैली या ओटीटी, वेब सीरीज, मूवी नाइट, क्लबिंग, लेट नाइट वर्क, आदि शामिल हैं. खराब स्लीप पैटर्न लोगों को गंभीर रूप से बीमार बना रहा है. रात को जागना आपको कूल लग सकता है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं. जब आप लगातार अपनी नींद (lack of sleep side effects) को इग्नोर करती हैं, तो इससे पीरियड्स और फर्टिलिटी पर भी गंभीर असर पड़ता है. आज हम इसी पर बात करेंगे..

नींद की कमी बनती है Irregular Periods की वजह?

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया बताती हैं कि नींद की कमी का सीधा और गहरा असर पीरियड्स और फर्टिलिटी पर पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन्स पर निर्भर करता है. ये हार्मोन्स किसी एक ग्रंथि से नहीं, बल्कि दिमाग और ओवरीज के बीच एक बहुत ही सटीक तालमेल से काम करते हैं. यह तालमेल ज़्यादातर रात की नींद के दौरान सेट होता है.

ऐसे में जब नींद पूरी नहीं होती या सोने-जागने का समय रोज बदलता रहता है, तो दिमाग के हार्मोन कंट्रोल सेंटर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी गलत समय पर सिग्नल भेजने लगते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन बिगड़ जाता है, ओव्यूलेशन समय पर नहीं होता या कई बार होता ही नहीं, धीरे-धीरे पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं.

इसका Fertility पर क्या होता है असर?

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, नींद की कमी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है. जब शरीर लगातार स्ट्रेस मोड में रहता है, तो वह गर्भधारण को जरूरी प्रक्रिया नहीं मानता. ऐसे में बॉडी का पहला मैसेज होता है, अभी सुरक्षित समय नहीं है. इसी वजह से कई महिलाएं यह कहती हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है.

डॉ. लवानिया के मुताबिक, 'असल समस्या कई बार दवाइयों या टेस्ट्स में नहीं, बल्कि रोज की अधूरी नींद में छुपी होती है. इसलिए मैं हमेशा यही समझाती हूं, अगर पीरियड्स गड़बड़ हैं या फर्टिलिटी की प्लानिंग चल रही है, तो इलाज की शुरुआत दवाइयों से नहीं, अपनी नींद को ठीक करने से होनी चाहिए. नींद कोई आराम नहीं है, यह हार्मोनल बैलेंस और फर्टिलिटी की बुनियाद है.'

कैसे बढ़ाएं नींद की गुणवत्ता (tips to improve quality of sleep)

स्लीप पैटर्न को फॉलो करें: अनियमित स्लीप पैटर्न नींद को लेकर ब्रेन को सिग्नल देने वाले सर्कैडियन रिदम और मेलाटोनिन लेवल को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए एक्सपर्ट 8 घंटे से ज्यादा लंबी नींद और 7 घंटे से कम नींद लेने से मना करते हैं. क्योंकि जिस तरह नींद की कमी आपकी सेहत के लिए खराब है ठीक इसी प्रकार नींद की अधिकता भी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

खानपान का ध्यान रखें: भूखे पेट सोने से नींद की समस्या हो सकती है, इस स्थिति में नींद की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. इसलिए बेड पर जाने के तुरंत पहले हैवी मिल लेने से बचें. साथ ही सोने से पहले कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल जैसी चीजों से परहेज करें.

एक्टिव रहें: इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते रहें, इससे शरीर सक्रिय रहता है जिससे नींद की गुणवत्ता बढ़ती है. ध्यान रहे सोने के कुछ देर पहले किसी तरह की कठिन शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से बचें. यह नींद में बाधा बन सकता है.

अनियमित झपकी: इस बात का भी ध्यान रखें कि दिन के समय छोटी झपकी लेना ठीक है. लेकिन अनियमित रूप से दिन में किसी भी वक्त झपकी लेने की आदत नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और इससे सवास्थ्य संबंधी समस्यायों का खतरा बढ़ जाता है.

