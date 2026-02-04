Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

Ghaziabad में 12, 14 और 16 साल की तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर एक इमारत की 9वीं मंज़िल से कूदकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि तीनों बहनें गेमिंग ‘Korean Love Game’ की लत का शिकार थीं. इससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं, आखिर एक गेम बच्चों के दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है?

Korean Love Game- How games manipulate teenage brain? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां 12, 14 और 16 साल की तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर एक इमारत की 9वीं मंज़िल से कूदकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि तीनों बहनें गेमिंग ‘Korean Love Game’ की लत का शिकार थीं. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लड़कियों ने अपने माता-पिता से माफी मांगी थी, नोट में लिखा था कि जिस गेम को आप हमें खेलने से रोक रहे थे, अब आपको पता चलेगा कि वह हमें कितना प्यारा था. इस मामले ने हर मां-बाप को हिलाकर रख दिया है, कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं, आखिर एक गेम बच्चों के दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है...

Korean Love Game है क्या?

ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया का यह खतरनाक खेल जिसे 'कोरियन लव गेम कहा जा रहा है, तीनों बहनों की मौत का कारण बन गया. बता दें कि यह कोई साधारण गेम नहीं है. यह एक चैट आधारित गेम हैं, जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को कोरियन लड़का या लड़की बता कर बात करना शुरू करता है. इसमें कोरियन कल्चर, K-पॉप और K-ड्रामा की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाया जाता है. इसे खेल में धीरे-धीरे चैट रोमांस में बदल जाता है, जिसमें खिलाड़ी को उस काल्पनिक व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम साबित करने के लिए कुछ टास्क पूरे करने पड़ते हैं. यह काल्पनिक पार्टनर कोरियन अंदाज में मीठी-मीठे बातें करता है और रोमांटिक मैसेज भेजता है, साथ ही नए टास्क देता है.

यह भी पढ़ें: Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी

शुरुआत में ये सामान्य दिखता है पर धीरे-धीरे खेल खतरनाक मोड़ लेने लगता है, बाद में गेम में आगे बढ़ने के साथ यूजर को खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे टास्क भी दिए जाने लगते हैं. इसके अलावा अगर खिलाड़ी टास्क पूरा करने से मना करता है, तो उसे गंभीर धमकी भी दी जाती है.

'ब्लू व्हेल' गेम जैसा गेम!

यह पैटर्न के मामले में कुछ हद तक “ब्लू व्हेल” जैसा, लेकिन इसका तरीका अलग है. इसमें भी मानसिक दबाव बनाया जाता है, जैसे टास्क/लेवल पूरा करने का लगातार प्रेशर, डर, लगाव, अकेलापन या “खास होने” का एहसास, किसी को न बताने की बात और धीरे-धीरे कंट्रोल करना. हालांकि, ब्लू व्हेल में सीधे खतरनाक टास्क दिए जाते थे, Korean Love Game का थोड़ा अलग है, इसमें प्यार-अटैचमेंट, रोमांटिक वैलिडेशन, और लेवल-रिवॉर्ड के जरिए दिमाग को बांधते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खुद को गेम के बिना अधूरा महसूस करने लगता है.

बता दें कि इस तरह के गेम किसी भी एप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं, यह इंटरनेट पर अगल-अलग वेबसाइट्स और गुप्त लिंक्स के जरिए फैला हुआ है, अंदाजा यह भी है कि गेम को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी सर्कुलेट किया जाता है.

कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक,

'किशोरावस्था में बच्चों का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता है. इस उम्र में दिमाग का वह हिस्सा, जो सही-गलत समझने, खुद पर कंट्रोल रखने और किसी फैसले के आगे के नतीजे सोचने का काम करता है, पूरी तरह तैयार नहीं होता है. दूसरी ओर भावनाओं से जुड़ा हिस्सा, जो लगाव, डर, खुशी और इनाम से जुड़ा होता है, वह बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है.'

उनके मुताबिक, जब कोई गेम भावनात्मक जुड़ाव, प्यार का एहसास, गोपनीयता और बार-बार “लेवल पूरा करने” का दबाव बनाता है, तो बच्चा उसे सिर्फ एक खेल नहीं मानता, दिमाग में ये अनुभव असली भावनाओं की तरह दर्ज होने लगते हैं. ऐसे गेम दिमाग में खुशी देने वाले केमिकल को बार-बार एक्टिव करते हैं, जिससे गेम छोड़ना मुश्किल हो जाता है. धीरे-धीरे असली ज़िंदगी फीकी लगने लगती है और बच्चा पूरी तरह वर्चुअल दुनिया में खोने लगता है.

दिमाग कैसे फंसता है गेम के जाल में?

इसकी वजह से बच्चे गेम के अंदर दिए गए निर्देशों को सच मानने लगते हैं, बहुत खतरनाक कदम भी उठा बैठते हैं. ऐसे हाई-रिस्क गेम खुद को किसी “अथॉरिटी” की तरह पेश करते हैं, बच्चे को धीरे-धीरे दूसरों से अलग करते हैं और कदम-दर-कदम आगे बढ़ाते हैं. शुरुआत में टास्क बिल्कुल सामान्य और बेनुकसान लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे गेम बच्चे को भावनात्मक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देता है, उसके मन में डर बैठाया जाता है, जैसे कुछ खो देने का डर या गेम से बाहर होने का डर.

यह भी पढ़ें: क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

इस दौरान बच्चे का दिमाग ऐसा सोचने लगता है कि अब पीछे हटना संभव नहीं है, वह मान लेता है कि उसने जो शुरू किया है, उसे पूरा करना ही होगा. जब गेम ही उसकी पहचान, सफलता और तारीफ का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाता है, और असली ज़िंदगी में वह पहले से ही अकेलापन, दबाव या नाकामी महसूस कर रहा होता है, तब आत्महत्या का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे मामलों में यह फैसला अचानक नहीं होता है, यह लंबे समय तक चलने वाली उस मानसिक पकड़ का नतीजा होता है, जिसमें गेम धीरे-धीरे बच्चे के दिमाग पर कब्जा कर लेता है.

क्या है एक्सपर्ट का सुझाव?

डॉ. राहुल चावला कहते हैं कि पहले भी ऐसे पैटर्न देखे जा चुके हैं, कभी ब्लू व्हेल जैसे चैलेंज आधारित गेम, तो कभी PUBG जैसे बहुत ज्यादा डूबा देने वाले गेम्स, इन सभी मामलों में जरूरत से ज्यादा गेम खेलने के बाद गुस्सा, डिप्रेशन, खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आई हैं. फर्क सिर्फ गेम के नाम का होता है, तरीका लगभग वही रहता है. अक्सर माता-पिता इसे सिर्फ ज्यादा मोबाइल देखने या एक उम्र का शौक समझकर हल्के में ले लेते हैं, जबकि असली खतरे के संकेत बच्चे के व्यवहार में दिखने लगते हैं, जैसे लोगों से कटने लगना, छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, नींद खराब होना, पढ़ाई में मन न लगना और जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरतना आदि.



यह बच्चों की कमजोरी या माता-पिता की नाकामी नहीं है, यह उस दिमाग पर किया गया असर है, जो अभी विकसित हो रहा होता है और जिसे सोच-समझकर मानसिक तौर पर फंसाया जाता है. इसलिए ऐसे संकेत दिखते ही इसे सजा या डांट का मामला न समझें, बल्कि दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति मानें और तुरंत विशेषज्ञ की मदद लें, क्योंकि गेम तो बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर देर हो गई, तो उसका नुकसान बड़ा हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.