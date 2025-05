सेहत

Corona First Symptoms: Covid-19 JN.1वैरिएंट तेजी से फैल रहा, जानें कोरोना होते ही पहला लक्षण कौन सा आता है नजर

New wave of Covid in India: कोविड का JN.1 वैरिएंट के चपेट में आते ही सबसे पहले क्या लक्षण दिखते हैं ये जानना जरूरी है. साथ ही ये भी जानें कि क्या आपकी वैक्सीन अभी भी आपको इस नए ख़तरे से बचा सकती है.

कोरोना का पहल लक्षण क्या है?

सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड सहित भारत और कई एशियाई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है. कोविड का ये नया वैरिएंट JN.1 तेजी से फैलने वाला होता है और लोगों को अभी भी यही लग रहा कि कोरोना फिर से वापस नहीं आएगा. भले ही इसका असर पहले 2 महामारी जैसा न हो लेकिन अगर कोरोना हो गया तो ये शरीर को अंदर से नुकसान तो बहुत करेगा. इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें. सबसे पहले ये जान लें कि कोरोना से बचाव ही इसका पहला बचाव है और अगर कोरोना हो जाए तो कौन से लक्षण पहले दिखते हैं. साथ ही क्या बूस्टर वैक्सीन वाले कोरोना से बच सकते हैं. इन सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिल जाएगा. JN.1 COVID वैरिएंट क्या है? वर्तमान में, JN.1 वैरिएंट, जो कि ओमिक्रॉन के BA.2.86 सबवैरिएंट से उत्पन्न हुआ है , को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा केवल "वैरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है. संगठन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह जो जोखिम पैदा करता है, वह फिलहाल न्यूनतम है. निगरानी प्रक्रिया के दौरान इसकी गैर-पहचान योग्य तकनीकों के कारण इसे वैरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट के रूप में जाना जाता है. इस बात के प्रमाण हैं कि JN.1 टीकों या पिछले संक्रमणों के माध्यम से प्राप्त शरीर के अपने एंटीबॉडी से आंशिक रूप से बच सकता है. JN.1 COVID वैरिएंट के लक्षण अब तक, नए COVID 19 वैरिएंट ने कम या बहुत हल्का नुकसान पहुंचाया है. इसके लक्षण पिछले ओमिक्रॉन सब वैरिएंट के समान ही हैं. लेकिन ये जानना जरूरी है कि कोविड के चपेट में आते ही सबसे पहले क्या लक्षण नजर आता है, हालांकि नीचे बताए गए लक्षण, परनस टू परसन वैरी करता है. यानी किसी को कुछ तो किसी को कुछ लक्षण हो सकते हैं. इन 9 लक्षण में आपको कोई भी एक हो तो आप इसे हल्के में न लें और जांच करा लें. कैसे पहचानें हो गया है आपको कोरोना? खांसी- आमतौर पर सूखी खाँसी, और खुजली जैसी अनुभूति.

बुखार- हल्का और अल्प अवधि के लिए.

गले में खराश - प्रारंभिक अवस्था में अधिक प्रचलित, संक्रमण के कारण गले में जलन महसूस होना.

नाक बहना या बंद होना- रोगी को नाक से पानी बहने लगता है, तथा सांस लेने में दिक्कत होती है.

सांस लेने में कठिनाई- यह एक गंभीर स्थिति है जिसके दौरान रोगी को छाती में भारीपन महसूस होता है, वह ठीक से सांस नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है. डॉक्टर से तुरंत परामर्श की आवश्यकता है.

थकान या थकावट - व्यस्त कार्य और आराम की स्थिति के बिना भी कमजोरी महसूस होना.

सिरदर्द- यह हल्का, मध्यम या गंभीर हो सकता है.

शरीर की मांसपेशियों में दर्द- शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है.

दस्त- पेट खराब हो सकता है या पेट में दर्द भी रह सकता है. क्या जेएन.1 वेरिएंट अधिक संक्रामक है या हल्का? उच्च संक्रामकता : जेएन.1, बीए.2.86 का वंशज है, जिसमें अधिक और आसानी से संचारित करने की क्षमता है, यह टीका लगाए गए व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है.

तीव्र प्रसार : इसने पिछले वेरिएंट पर काबू पाना शुरू कर दिया है, उच्च दर पर फैल रहा है, यह दर्शाता है कि यह उन पर सापेक्ष संक्रामकता लाभ रखता है.

बीमारी की गंभीरता : आमतौर पर हल्के लक्षण: अधिकांश मामलों में इस स्तर पर हल्के से मध्यम लक्षण होते हैं, लेकिन यह पहले से संक्रमित या टीका लगाए गए व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है.

अस्पताल में भर्ती होना : इस संदर्भ में, अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के मामले कम हैं. लेकिन वरिष्ठ या बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी जोखिम में हैं. क्या पूर्व टीकाकरण अभी भी प्रभावी है? शोध से पता चलता है कि पिछले टीकाकरण नए वेरिएंट के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं हैं; यह व्यक्ति-से-व्यक्ति संचरण पर निर्भर करता है. लेकिन JN.1 उत्परिवर्तन संक्रमण को आंशिक रूप से प्रतिरक्षा से बचने और मानव शरीर की प्राकृतिक बाधाओं को तोड़ने की अनुमति देता है. बूस्टर टीका लगाने का समय भी मायने रखता है; यदि व्यक्ति को 6-12 महीनों के भीतर बूस्टर टीका नहीं लगाया गया है, तो उसे जेएन.1 संक्रमण के विरुद्ध कम सुरक्षा मिल सकती है.