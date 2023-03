How to Identify Fake Medicine: आप जो दवा खा रहें हैं वो नकली तो नहीं, ऐसे करें असली और नकली में फर्क

How to Identify Fake Medicine: इन आसान तरीकों के जरिए आप मिनटों में पता लगा लेंगे कि जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहें हैं वो असली है या नकली.

How differentiate between original and fake medicine