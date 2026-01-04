Knee Movement क्या है? जानें कैसे घुटनों- जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है ये एक्सरसाइज

Knee Movement Exercise: आज हम आपको एक ऐसे आसान और सरल योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे घुटनों और कूल्हे के जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं को आसानी से मात दिया जा सकता है.

Knee Movement Exercise Benefits: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी और अन्य कई कारणों से लोगों को घुटनों और कूल्हे के जोड़ों में दर्द की समस्या होना आम है. दरअसल, अनियमित दिनचर्या और गड़बड़ खानपान की वजह से शरीर कमजोर हो रहा है, इसका सबसे पहले घुटनों और कूल्हे के जोड़ों पर असर पड़ता है. इसलिए लोगों को इनमें दर्द और कमजोरी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. आज हम आपको एक ऐसे आसान और सरल योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे इन समस्याओं को आसानी से मात दिया जा सकता है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'नी मूवमेंट' एक्सरसाइज की, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, नी मूवमेंट घुटनों और हिप जॉइंट्स को मजबूत बनाता है, स्थिरता बढ़ाता है और निचले शरीर की ताकत सुधारता है. आइए जानें इसके क्या हैं फायदे और क्या है इस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका...

क्या है 'नी मूवमेंट' या 'समस्थिति' (सतर्क मुद्रा)

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 'नी मूवमेंट' या 'समस्थिति' (सतर्क मुद्रा) नामक यह आसन घुटनों और कूल्हे के जोड़ों को मजबूत बनाने में बेहद उपयोगी माना जाता है. यह आसान अभ्यास निचले शरीर की स्थिरता बढ़ाता है और ताकत प्रदान करता है. इसे योग की आधारभूत मुद्रा मानते हैं.

नी मूवमेंट के फायदे क्या हैं?

घुटनों और हिप जॉइंट्स में लाए मजबूती: इस आसन के नियमित अभ्यास से घुटनों और हिप जॉइंट्स को मजबूती मिलती है, जिससे दैनिक जीवन में बेहतर संतुलन और स्थिरता मिलती है. यह अभ्यास खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, जो लंबे समय तक बैठे रहने की आदत के कारण निचले शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं. घुटनों और कूल्हों में दर्द की शिकायत में नी मूवमेंट इन समस्याओं से निजात दिला सकता है.

मानसिक एकाग्रता: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह मुद्रा न केवल शारीरिक ताकत बढ़ाती है बल्कि मानसिक एकाग्रता में भी सुधार लाती है, रोजाना कुछ मिनट इस मुद्रा में खड़े रहने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव कम होता है.

इन बातों का रखें ध्यान

नी मूवमेंट शरीर और मन दोनों के संतुलन के लिए कारगर है. हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की गंभीर स्थिति है, तो इस आसन को करने से बचना चाहिए. इस स्थिति में सबसे पहले डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. स्वस्थ व्यक्ति इसे बिना किसी उपकरण के घर पर आसानी से कर सकते हैं.

नी मूवमेंट करने का क्या है सही तरीका?

नी मूवमेंट अभ्यास करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को आपस में जोड़ लें, इसके अलावा हाथों को शरीर के बगल में रखें और नजर सामने रखें. बता दें कि इस मुद्रा में शरीर को पूरी तरह संतुलित रखना होता है, जिससे शरीर की नींव मजबूत होती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

