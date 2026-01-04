FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, भारत आने से किया इनकार, समझिए पूरा मामला

यूपी के छात्रों को मिल रहा फ्री टैबलेट, जानिए किस योजना के तहत मिलेगा फायदा, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

Knee Movement क्या है? जानें कैसे घुटनों- जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है ये एक्सरसाइज

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक

Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें

अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत

Homeसेहत

सेहत

Knee Movement क्या है? जानें कैसे घुटनों- जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है ये एक्सरसाइज

Knee Movement Exercise: आज हम आपको एक ऐसे आसान और सरल योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे घुटनों और कूल्हे के जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं को आसानी से मात दिया जा सकता है. 

Abhay Sharma

Updated : Jan 04, 2026, 04:53 PM IST

Knee Movement क्या है? जानें कैसे घुटनों- जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है ये एक्सरसाइज

Knee Movement Exercise Benefits: 

Knee Movement Exercise Benefits: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी और अन्य कई कारणों से लोगों को घुटनों और कूल्हे के जोड़ों में दर्द की समस्या होना आम है. दरअसल, अनियमित दिनचर्या और गड़बड़ खानपान की वजह से शरीर कमजोर हो रहा है, इसका सबसे पहले घुटनों और कूल्हे के जोड़ों पर असर पड़ता है. इसलिए लोगों को इनमें दर्द और कमजोरी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. आज हम आपको एक ऐसे आसान और सरल योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे इन समस्याओं को आसानी से मात दिया जा सकता है. 

दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'नी मूवमेंट' एक्सरसाइज की, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, नी मूवमेंट घुटनों और हिप जॉइंट्स को मजबूत बनाता है, स्थिरता बढ़ाता है और निचले शरीर की ताकत सुधारता है. आइए जानें इसके क्या हैं फायदे और क्या है इस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका... 

क्या है 'नी मूवमेंट' या 'समस्थिति' (सतर्क मुद्रा)  

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 'नी मूवमेंट' या 'समस्थिति' (सतर्क मुद्रा) नामक यह आसन घुटनों और कूल्हे के जोड़ों को मजबूत बनाने में बेहद उपयोगी माना जाता है. यह आसान अभ्यास निचले शरीर की स्थिरता बढ़ाता है और ताकत प्रदान करता है. इसे योग की आधारभूत मुद्रा मानते हैं. 

यह भी पढ़ें: Donald Trump Aspirin: एस्पिरिन क्या है? जानें क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं इसका हाई डोज

नी मूवमेंट के फायदे क्या हैं?

घुटनों और हिप जॉइंट्स में लाए मजबूती: इस आसन के नियमित अभ्यास से घुटनों और हिप जॉइंट्स को मजबूती मिलती है, जिससे दैनिक जीवन में बेहतर संतुलन और स्थिरता मिलती है. यह अभ्यास खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, जो लंबे समय तक बैठे रहने की आदत के कारण निचले शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं. घुटनों और कूल्हों में दर्द की शिकायत में नी मूवमेंट इन समस्याओं से निजात दिला सकता है. 

मानसिक एकाग्रता: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह मुद्रा न केवल शारीरिक ताकत बढ़ाती है बल्कि मानसिक एकाग्रता में भी सुधार लाती है, रोजाना कुछ मिनट इस मुद्रा में खड़े रहने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव कम होता है.

इन बातों का रखें ध्यान

नी मूवमेंट शरीर और मन दोनों के संतुलन के लिए कारगर है. हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की गंभीर स्थिति है, तो इस आसन को करने से बचना चाहिए. इस स्थिति में सबसे पहले डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. स्वस्थ व्यक्ति इसे बिना किसी उपकरण के घर पर आसानी से कर सकते हैं.  

नी मूवमेंट करने का क्या है सही तरीका?

नी मूवमेंट अभ्यास करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को आपस में जोड़ लें, इसके अलावा हाथों को शरीर के बगल में रखें और नजर सामने रखें. बता दें कि इस मुद्रा में शरीर को पूरी तरह संतुलित रखना होता है, जिससे शरीर की नींव मजबूत होती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
 

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..
कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी
हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
