अमेरिका में Kissing Bugs से बढ़ रहा है चगास डिजीज का खतरा, इन लक्षणों से करें पहचान

सेहत
Kissing Bugs Chagas Disease: अमेरिका में किसिंग बग्स से होने वाली जानलेवा बीमारी चगास का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. यह बीमारी आपके शरीर में किस तरह फैलते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के उपाय क्या हैं आदि सभी चीजों के बारे में आइए हम आपको बताते हैं.
Chagas Disease Symptoms and Prevention: दुनिया में कई तरह की बीमारियों के नाम आए दिन चर्चा रहते हैं. कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि कौन सी बीमारी के चपेट में हम कब आ जते हैं। इन्हीं में से एक है- चगास बीमारी, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है. यह किसिंग बग्स यानी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नामक एक छोटे पैरासाइट के कारण होता है, जो कि ज्यादातर कैलिफोर्निया में पाया जाता है, लेकिन अभी अमेरिका में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है. यही वजह है कि अमेरिका में चगास नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है. चलिए हम आपको इस खतरनाक कीड़े से होने वाली बीमारी, उनके लक्षणों और इससे बचने के उपायों के बारे में बताते हैं.
ये कीड़े लोगों को चेहरे पर काटते हैं, खासकर मुंह और आंखों में। इसलिए इसे किसिंग बग्स के नाम से जाना जाता है. इस कीड़े के संपर्क में आने से चगास बीमारी का खतरा रहता है, जिसकी पहचान आप शरीर में महसूस होने वाले लक्षणों से कर सकते हैं। इस बीमारी से आपको बुखार और सिर दर्द, लिम्फ नोड्स का बढ़ना, सांस लेने में कठिनाई, पेट या छाती में दर्द, मांसपेशियों में दर्द व थकान, कीड़े के काटने वाली जगह पर सूजन, कभी कभी पलकों पर बैंगनी रंग की सूजन आदि दिखे तो तुरंत इलाज कराना जरूरी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सही इलाज नहीं किए जाने पर यह पैरासाइट हार्ट और डाइजेस्टिव मसल में छिपकर बैठ जाते हैं. इससे इंफेक्शन होने के 3 साल बाद भी गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है।
