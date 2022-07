Kidney Stone Symptoms: बार-बार यूरिन जाना और कमर के नीचे दर्द होना, कहीं पथरी के संकेत तो नहीं

Updated: Jul 22, 2022, 10:57 AM IST

kidney Stone के लक्षण और संकेत

डीएनए हिंदी: आजकल 10 में एक व्यक्ति को किडनी में पथरी (Kidney Problem) की समस्या है. पेट में अचानक बहुत दर्द होना और यह दर्द लगातार बने रहना इसका मतलब है आपको किडनी में पत्थर (Kidney Stone) की समस्या हो सकती है. पेट का दर्द नीचे कमर तक आना ये सबसे अहम लक्षण (Symptoms of Kidney Stone) है.किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे ही ब्लड प्यूरिफाई (Blood Purify) होकर बाकी अंगों तक पहुंचता है. ऐसे में किडनी में स्टोन होने से आपको काफी सचेत रहने की आवश्यकता है.

क्या है किडनी स्टोन (What is Kidney Stone)

हमारी यूरिन में खनिज और एसिड लवण होते हैं, जब यह कठिन हो जाते हैं और टुकड़ों में टूट जाते हैं तब स्टोन का रूप ले लेते हैं. ये Kidney स्टोन अगर यूरिन के रास्ते में फंस जाए तो आपको बहुत तेज दर्द होता है. पत्थरों में कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट शामिल होते हैं, यह यूरिन में रासायनिक घटकों के बीच असंतुलन के कारण बन जाते हैं.

कारण (Causes of Kidney Stone in Hindi)

किडनी स्टोन या पथरी के लक्षण क्या हैं (Symptoms of Kidney Stone in Hindi)

किडनी में पाए जाने वाले बहुत छोटे आकार के स्टोन या पथरी (Kidney stone in hindi) आमतौर पर यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं लेकिन अगर बड़े हुए तो मुश्किल होता है.

आमतौर पर यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं लेकिन अगर बड़े हुए तो मुश्किल होता है. पीठ में गंभीर दर्द जो निचले पेट के आसपास और जीरो में फैलता है

यूरिन में ब्लड आना इसके संकेत हो सकते हैं

कमर के नीचले भाग में दर्द होना इसके संकेत हैं

चक्कर आना, मतली और उल्टी के लक्षण

यूरिन के रास्ते में इंफेक्शन होने से तेज बुखार या ठंड लग सकती है

हाथ और पैर में बार बार सूजन आ जाना इसके संकेत हैं

कभी-कभी, पीठ में एक दर्दनाक दर्द होता है, जो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मांसपेशियों की पुल के कारण होता है लेकिन वास्तव में एक छोटे आकार की किडनी पत्थर के कारण होता है.

जल्दी थकान होना और कमजोरी महसूस होना किडनी स्टोन के लक्षण हैं

किडनी स्टोन कई प्रकार के होते हैं, इसमें पेशाब और पेट की जांच होती है. इसका इलाज ज्यादातर होमियोपैथी से हो जाता है लेकिन अगर पथरी ज्यादा हो जाए तो आप एलोपैथिक इलाज ले सकते हैं.

