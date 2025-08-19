'Add DNA as a Preferred Source'
Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

सेहत

सेहत

Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

किडनी फेल होने के बाद हाथ, पैर और चेहरे पर कई गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं.शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों को नज़रअंदाज़ किए बिना डॉक्टर की सलाह से उचित दवा और उपचार जरूर लेना चाहिए. 

नितिन शर्मा

Updated : Aug 19, 2025, 08:45 AM IST

Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

Kidney Failure Signs And Symptoms: शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी है. किडनी शरीर में खून को शुद्ध करती है. इसके साथ ही किडनी शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन किडनी खराब होने के बाद शरीर के कामकाज में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं. किडनी की बीमारियां होने के बाद जल्दी सामने नहीं आती हैं. इसलिए किडनी की बीमारियों को "साइलेंट किलर" कहा जाता है. किडनी की बीमारी बढ़ने के बाद शरीर में विषाक्त पदार्थ रक्त में जमा होने लगते हैं, जिसका असर स्किन से लेकर हाथ, पैर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर दिखने लगता है. किडनी खराब होने के बाद स्किन पर गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं. त्वचा में रूखापन, लगातार खुजली, लाल चकत्ते या त्वचा के रंग में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिलता है.  

किडनी फेल होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण

किडनी फेल होने के बाद शरीर में शुरुआत में बहुत ही सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा, कई बार डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है. किडनी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं. किडनी शरीर में नमक का संतुलन बनाए रखने, हार्मोन को नियंत्रित करने और हड्डियों की देखभाल जैसे काम करती हैं. आज हम आपको किडनी फेल होने के बाद चेहरे पर दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे.

सुख जाता ही चेहरे की स्किन

किडनी फेल होने के बाद शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे त्वचा रूखी हो जाती है या त्वचा बेजान दिखने लगती है. शरीर में खनिजों के असंतुलन के कारण रक्त में विषैले तत्व भी जमा हो जाते हैं. इससे कई बार त्वचा रूखी, सख्त और कभी-कभी छिलने जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं. इसके अलावा, हाथ-पैरों की त्वचा भी बहुत रूखी हो जाती है. किडनी फेल होने के बाद कुछ लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है.

शरीर में लगातार खुजली होना

किडनी की सेहत प्रभावित होने के बाद शरीर में लगातार खुजली होती रहती है. शरीर में लगातार खुजली होने से नींद में खलल, लगातार जलन आदि कई लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं. किडनी में विषाक्त तत्वों के जमा होने से त्वचा की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा, त्वचा और बालों में भी खुजली होने लगती है.

शरीर में आने लगती है सूजन

किडनी फेल होने का मुख्य लक्षण शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है. गुर्दे शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं. शरीर में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है. इससे पैरों, हाथों, चेहरे और यहाँ तक कि पलकों में भी सूजन आ जाती है.

ये भी हो सकती हैं वजह

डायबिटीज को किडनी फेल होने की मुख्य वजह माना गया है. इससे ब्लड सर्कुलेशन किडनी के काम को प्रभावित करता है.

किडनी फेल होने पर क्या करें

अगर आपको किडनी फेल होने के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें. अपने खान-पान में बदलाव करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव कम करने की कोशिश करें.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

