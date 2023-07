Kalonji and Lemon Benefits: मोटापा, डायबिटीज, जोड़ों के दर्द को दूर भगाए, खाने का सही तरीका जान लें

Kalojni aur Lemon Juice मिलाकर पीने से डायबिटीज, मोटापा, अर्थराइटिस और पाचन की समस्या खत्म होती है, जानिए बनाने और पीने का सही तरीका क्या है

डीएनए हिंदी : Kalonji and Lemon Juice Health Benefits in Hindi- वजन घटाने (Weight Loss) के लिए हर कोई क्या नहीं करते, नींबू इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है. नींबू से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और वजन भी कम होता है,(Lemon Juice benefits for Weight Loss) नींबू का पानी तो लाभकारी है ही लेकिन अगर नींबू को कलौंजी के साथ मिलाकर लिया जाए तो वजन पर काफी असर होगा. जी हां कलौंजी खाने का स्वाद तो बढ़ाती है लेकिन साथ में आपका मोटापा (Obesity) भी कम करती है. आईए जानते हैं दोनों के फायदे क्या क्या हैं. सिर्फ वजन घटाने में ही नहीं बल्कि अर्थराइटिस (Arthritis) पाचन की समस्या, डायबिटीज (Diabetes) में भी इनकी भूमिका है.

कैसे कम करें वजन (Kalonji with Lemon for Weight Loss)

कलौंजी (Kalonji) का बीज वजन कम करने के लिए प्रभावी माना जाता है. 1 चुटकी कलौंजी का बीज लें और बारीक पीस लें.इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी में कलौंजी का पाउडर,1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे पिएं, इस मिश्रण का सेवन करने से शरीर का वजन तेजी से कम किया जा सकता है.

डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद (Kalonji with lemon for Diabetes)



कलौंजी और नींबू डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है. इसका मिश्रण ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है.साथ ही इंसुलिन को भी प्रभावित कर सकता है.अगर आप रोजाना गर्म पानी में कलौंजी का तेल और नींबू को मिक्स

अर्थराइटिस का दर्द होगा कम (Reduce Arthritis and Joint Pain)

अर्थराइटिस में होने वाली परेशानियों से राहत पाने के लिए कलौंजी और नींबू के पानी का सेवन करें. यह जोड़ों में दर्द (Joint Pain) और सूजन को कम कर सकता है.इसके साथ ही आप कलौंजी के तेल से नियमित रूप से मसाज करें. इससे दर्द में राहत मिलती है.

पाचन की समस्या होगी कम (Kalonji with lemon for Digestion)

अपच की परेशानी को दूर करने के लिए कलौंजी और नींबू का सेवन करें. इसके लिए 1 गिलास गुनगुना पानी लें, इसमें 2 से 3 बूंदे कलौंजी का तेल डालें. इसके बाद इसमें 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स कर लें और पानी पिएं, इससे आपको अपच, गैस और बदहजमी से राहत मिल सकती है

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

