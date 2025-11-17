रोज सिर्फ 1 से 2 चम्मच रोज फांक लें ये हरा पाउडर, कोलेस्ट्रॉल-डायबिटीज और यूरिक एसिड सब होगा कंट्रोल

अगर आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की दवाएं खा-खाकर परेशान हैं तो रुकिए आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक पाउडर मौजूद है जो तीनों ही बीमारियों में रामबाण साबित होगा और धीरे-धीरे सारी बीमारियां कंट्रोल होने लगेगी.

देशभर में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और यूरिक एसिड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में प्राकृतिक विकल्पों की तलाश भी बढ़ी है. इन्हीं में से एक है मोरिंगा पाउडर, जिसे सहजन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है. आयुर्वेद से लेकर आधुनिक शोध तक, मोरिंगा के फायदे कई बार साबित किए जा चुके हैं. हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि यह पाउडर रक्त शर्करा, खराब कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड लेवल को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है.

कोलेस्ट्रॉल के लिए कैसे फायदेमंद?

मोरिंगा पाउडर में बीटा-सिटोस्टेरॉल नामक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करता है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मोरिंगा ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाने का प्रमुख कारण है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विशेषकर क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड, रक्त वाहिकाओं में जमा वसा को कम करके हृदय रोग के खतरे को घटाते हैं. कुछ अध्ययन यह भी संकेत देते हैं कि नियमित सेवन से LDL स्तर में लगभग 10–15% तक की कमी देखी गई है.

डायबिटीज में कैसे मदद करता है?

मोरिंगा पाउडर इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में मददगार माना जाता है. क्लोरोजेनिक एसिड रक्त में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. शोध में पाया गया है कि मोरिंगा की पत्तियों में मौजूद इन्सुलिन-जैसे प्रोटीन ग्लूकोज मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करते हैं. डायबिटीज टाइप-2 के मरीजों पर किए गए एक अध्ययन में यह सामने आया कि मोरिंगा पाउडर का नियमित सेवन फास्टिंग शुगर को 20–25 mg/dL तक कम कर सकता है. यही वजह है कि चिकित्सक इसे सहायक उपचार के रूप में सुझाते हैं.

यूरिक एसिड कम करने में कैसे असरदार?

मोरिंगा में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और यूरीकोसूरिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड निकालने में सहायक होते हैं. यह प्यूरीन्स के टूटने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है. मोरिंगा का पोटैशियम तत्व किडनी को फ्लश करने में मदद करता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने की संभावना को कम करता है. कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि मोरिंगा पाउडर का नियमित सेवन यूरिक एसिड स्तर को 0.5–1.0 mg/dL तक कम कर सकता है.

कैसे और कितना सेवन करें?

विशेषज्ञों के अनुसार, रोजाना 1–2 चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी या जूस के साथ लेना लाभकारी है. डायबिटीज या अन्य दवाएँ लेने वाले मरीज सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें.

