Isha Koppikar का फिट बॉडी का फॉर्मूला रिवील, बिना इस डाइट के नहीं बनेंगे स्ट्रॉन्ग एब्स

Isha Koppikar Fitness- Protein Rich Diet: फिटनेस को लेकर अक्सर यह गलतफहमी देखी जाती है कि मजबूत शरीर और एब्स सिर्फ जिम में कड़ी मेहनत से ही हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बुधवार को अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने वीडियो पोस्ट कर इस मिथक को तोड़ दिया है. एक वीडियो शेयर कर ईशा ने बताया कि एब्स सिर्फ जिम में नहीं, बल्कि किचन में भी बनते हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में ईशा वर्कआउट के बाद प्रोटीन-रिच डाइट लेती हुई दिखाई देती हैं. वह बताती हैं कि शरीर को सबसे ज्यादा फायदा वही भोजन देता है जो संतुलित हो, खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट इन तीनों का सही मिश्रण जरूरी है.

मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस

विज्ञान की भाषा में इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस कहा जाता है. वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है, ऐसे में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ईशा खाने में प्रोटीन को शामिल करने पर जोर देती है. वर्कआउट के बाद 20-30 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का सेवन मसल रिकवरी को तेज करता है और ताकत बढ़ाने में मदद करता है.

ईशा की प्लेट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही जरूरी हैं. आमतौर पर कार्ब्स को लेकर गलत धारणा है कि ये वजन बढ़ाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि कार्बोहाइड्रेट ही शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत हैं. व्यायाम के बाद शरीर की ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो जाती हैं, जिन्हें कार्ब्स फिर से भरते हैं. अगर कार्बोहाइड्रेट समय पर न मिले, तो फिटनेस के परिणाम उलटे पड़ सकते हैं.

बेटी को दी ये खास सलाह

वीडियो में ईशा अपनी बेटी को समझाती हैं कि संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्ब्स और प्रोटीन दोनों मिलकर ही शरीर को ऊर्जा और मांसपेशियों को ताकत देते हैं. उनकी प्लेट में एवोकाडो भी नजर आता है. विज्ञान की नजर में एवोकाडो हेल्दी फैट का प्रमुख स्रोत है, जो शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखने, त्वचा और बालों की सेहत सुधारने और शरीर को विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है.

कैप्शन में लिखाअसली ग्लो यानी चमक किचन से आती है

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हेल्दी फैट हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं, जिससे अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत कम हो सकती है. वर्कआउट से शरीर में माइक्रोटियर्स बनते हैं, थकान बढ़ती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स घटते हैं. ऐसे में सही पोषण शरीर को दोबारा ऊर्जा देने का ही काम करता है. वीडियो साझा करते हुए ईशा ने कैप्शन में लिखा, ''असली ग्लो यानी चमक किचन से आती है. यह सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि एक जीवनशैली का बदलाव है. इनपुट--आईएएनएस

