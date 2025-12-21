FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
सेहत

सेहत

क्या अक्ल का दांत दे रहा बेहद दर्द? निकलवाने से पहले जान लें ऐसा करना है कब होता नुकसानदायक 

बहुत से लोग गंभीर दर्द या संक्रमण होने पर भी अपने अक्ल के दांत निकलवाने की सोचने लगते हैं लेकिन क्या आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए. ऐसा करना आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकता है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 21, 2025, 01:29 PM IST

क्या अक्ल का दांत दे रहा बेहद दर्द? निकलवाने से पहले जान लें ऐसा करना है कब होता नुकसानदायक 

Is your wisdom tooth causing excruciating pain?  

भले ही अक्ल दाढ़ में दर्द हो, फिर भी कई लोग इसे निकलवाना नहीं चाहते क्योंकि यह एक सर्जरी है, जिसमें संक्रमण, दर्द, सूजन और नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. अगर दांत स्वस्थ है और ठीक से बढ़ रहा है, तो उसे निकलवाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उससे दर्द, संक्रमण हो रहा है या दूसरे दांतों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसे निकलवाना जरूरी है. स्वस्थ दांत को निकलवाने से जबड़े की संरचना और चबाने की सामान्य प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

दर्द होने के बावजूद भी इसे निकलवाने के क्यों बचना चाहिए

दाढ़ का दांत निकलवाना एक ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है. इसलिए रक्तस्राव, संक्रमण (ड्राई सॉकेट), सूजन, जबड़े में अकड़न या तंत्रिका क्षति का खतरा होता है. विजडम टीथ (अक्ल या दाढ़) निकलवाने के बाद कुछ अस्थायी और दुर्लभ चिकित्सकीय नुकसान हो सकते हैं, जिन्हें मेडिकल दृष्टि से समझना जरूरी है. दांत निकालने के बाद दर्द, सूजन और हल्का रक्तस्राव होना सामान्य है. कुछ मामलों में ड्राई सॉकेट की समस्या हो सकती है, जिसमें घाव में खून का थक्का नहीं बन पाता और तेज दर्द होता है.

निचले विजडम टीथ निकालने पर कभी-कभी नस पर असर पड़ सकता है, जिससे होंठ या जीभ में सुन्नता आ सकती है, जो प्रायः अस्थायी होती है. इसके अलावा संक्रमण, जबड़ा जकड़ना और सूजन भी देखी जा सकती है. उचित देखभाल और डॉक्टर की सलाह से ये जोखिम कम हो जाते हैं.

क्या इसे हटाना हानिकारक है  

स्वस्थ अक्ल दाढ़ को निकालने से जबड़े की संरचना और सामान्य चबाने की क्षमता कम हो सकती है.

समस्या कब होती है और दाढ़ निकलवा लेना चाहिए

यदि अक्ल दाढ़ आंशिक रूप से या गलत तरीके से निकलती है, या अन्य दांतों पर दबाव डालती है, तो दर्द और संक्रमण का खतरा होता है. ऐसे में, दाढ़ निकलवाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे भविष्य में बड़ी समस्याओं (जैसे कि सिस्ट या ट्यूमर) से बचा जा सकता है.

दांत कब निकलवाना चाहिए

जब दांत ठीक से विकसित न हो रहा हो और मसूड़े के नीचे फंसा हुआ हो. यह अन्य दांतों को धकेल रहा हो या भीड़भाड़ पैदा कर रहा हो. इसमें बार-बार संक्रमण हो जाता हो या सिस्ट बन जाते हों. यदि दांत में ऐसी कैविटी हो जिसे साफ करना मुश्किल हो.

अपने अक्ल दांत निकलवाने का निर्णय किसी दंत चिकित्सक की सलाह पर ही लेना चाहिए. यदि दाँत स्वस्थ है और कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा है, तो उसे निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन यदि वह दर्द या अन्य समस्याएं पैदा कर रहा है, तो उसे शल्य चिकित्सा द्वारा निकलवाना बेहतर है, क्योंकि इससे दीर्घकालिक नुकसान से बचा जा सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

