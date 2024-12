Panchakarma For Diabetes: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पंचकर्म की विरेचन विधि मधुमेह से छुटकारा दिलाने में काफी कारगर है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ये विधि और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह कितना फायदेमंद है...

Panchakarma For Diabetes

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों का शुगर लेवल घटता-बढ़ता रहता है, तमाम दवाओं के बावजूद कई बार इसे कंट्रोल करना डायबिटीज के मरीजों (Diabetes Patient) के लिए मुश्किल हो जाता है. यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जो एक बार हो जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है. हालांकि कई आयुर्वेदिक उपाय हैं, जिनकी मदद से डायबिटीज को रिवर्स (How To Reverse Diabetes) करने का दावा किया जाता है. इन्हीं में से एक है पंचकर्म. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पंचकर्म (Panchakarma) की विरेचन विधि मधुमेह से छुटकारा दिलाने (Panchakarma For Diabetes) में काफी कारगर है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ये विधि और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह कितना फायदेमंद है...

क्या है पंचकर्म? (What is Panchakarma)

पंचकर्म की विरेचन विधि से शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इतना ही नहीं महज 21 से 36 दिन में इसका फायदा नजर आने लगता है. बता दें कि शुगर के मरीजों पर पंचकर्म की विरेचन विधि का शोध किया जा चुका है, जिसमें यह विधि काफी असरदार साबित हुई.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पंचकर्म में वमन- उल्टी कराना, विरेचन- दस्त कराना, अनुवासन वस्ति- इसमें अलग अलग तेल का इस्तेमाल एनिमा की तरह किया जाता है, निरूह वस्ति- काढ़ा पिलाकर दस्त कराया जाता है और नस्य कर्म- नाक में औषधियां डालना शामिल है, ऐसा करने से शरीर में जमा सारी गंदगी साफ हो जाती है और शरीर के सारे अंग अपना काम ठीक से करने लगते हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए कितना फायदेमंद है ये विधि (Panchakarma Benefits)

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंचकर्म की विरेचन विधि से शुगर से लोगों को आजादी मिल सकती है. इतना ही नहीं पंचकर्म की विरेचन पद्धति अन्य तरीके के मुकाबले सबसे अधिक कारगर भी है और इस विधि से मरीज का मधुमेह बेहतर तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है.

एक शोध के मुताबिक महज 21 से 36 दिनों में ही इसका फायदा दिख सकता है, जबकि अन्य दवाओं का असर इतना नहीं देखने को मिलता है. बताते चलें कि अब तक कई मरीजों पर पंचकर्म विरेचन विधि का सफल शोध भी किया जा चुका है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. ये जानकारी सामान्य रीतियों और मान्यताओं पर आधारित है.)

