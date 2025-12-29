क्या दूध आपके शरीर के लिए विलेन है? बार-बार पेशाब आना और थकान की असली वजह डॉक्टर ने बता दी 

डॉ. अंशुमन कौशल के अनुसार भारत में अधिकांश वयस्कों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके गैस, पेट फूलना और थकान जैसी समस्या के पीछे वजह दूध है.

दूध पीना भारतीयों की एक परंपरा है, जिसका पालन आज भी अधिकांश घरों में किया जाता है. भारत में दूध को संपूर्ण आहार और शक्ति, स्वास्थ्य और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. लोग सुबह नाश्ते से लेकर रात को सोने से पहले तक दूध पीते हैं, और आपने अक्सर सुना होगा कि दूध पीने से शक्ति मिलती है. लेकिन अब एक डॉक्टर ने दूध को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. अंशुमन कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उनका दावा है कि अधिकांश भारतीयों को गैस की समस्या नहीं, बल्कि दूध से समस्या होती है. उनके इस बयान ने पूरे देश में दूध को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

दूध सबके लिए अच्छा क्यों नहीं है?

डॉ. कौशल के अनुसार दुनिया भर में लगभग दो-तिहाई वयस्क बचपन के बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस से ग्रस्त हो जाते हैं. एशिया में यह संख्या 80-90% तक है. दूध में पाए जाने वाले प्राकृतिक शुगर लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो उम्र के साथ कम हो जाता है.

दूध पीने के बाद ये समस्याएं होती हैं

पेट फूलना, गैस, पेट में ऐंठन, एसिडिटी, भारीपन, थकान, बार-बार पेशाब आना.डॉ. कौशल कहते हैं, "लोग अक्सर इसे एसिडिटी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह दूध के कारण होने वाली समस्या है."

डॉ. कौशल ने A1, A2 और लैक्टोज-मुक्त दूध के प्रकारों के बारे में खुलकर बात करते हुए A1, A2 और लैक्टोज-मुक्त दूध के बारे में भी बताया कि बाजार में मिलने वाला आम गाय का दूध A1 श्रेणी का होता है. इसमें BCM7 नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे पेट फूलना और पेट दर्द बढ़ सकता है.

ए2 दूध गिर और साहीवाल जैसी देसी गायों का दूध होता है. इसमें बीसीएम7 नहीं बनता, लेकिन लैक्टोज की मात्रा वही रहती है, इसलिए लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों को इससे परेशानी हो सकती है.

लैक्टोज-मुक्त दूध में पहले से ही लैक्टेज एंजाइम मौजूद होता है और अधिकांश लोगों द्वारा इसे आसानी से पचा लिया जाता है.बादाम, सोया और ओट्स के दूध जैसे पौधों से प्राप्त दूध में बिल्कुल भी लैक्टोज नहीं होता है.

भैंस का दूध गाढ़ा और भारी होता है, और इसमें गाय के दूध के समान लैक्टोज की मात्रा होती है. इसलिए, इसे पीने से समस्याएं हो सकती हैं.

आपको दूध संबंधी समस्या है या नहीं, यह कैसे पता करें?

डॉ. कौशल ने एक सरल परीक्षण बताया है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आपको दूध संबंधी समस्या है या नहीं.

दो से चार सप्ताह तक दूध का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें.देखें कि क्या आपकी पेट की समस्याएं, गैस और थकान कम होती हैं. फिर से दूध पीना शुरू कर दें. अगर लक्षण दोबारा दिखाई दें, तो समस्या लैक्टोज की वजह से है. इसके अतिरिक्त, आप हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट करवा सकते हैं, जो आमतौर पर अस्पतालों में किया जाता है.

क्या आपको कैल्शियम की कमी का डर है?

डॉक्टर कहते हैं कि दूध ही कैल्शियम का एकमात्र स्रोत नहीं है. कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो दूध से कहीं अधिक कैल्शियम आसानी से प्रदान कर सकते हैं.

तिल

रागी

ब्रोकोली

टोफू

हरी सब्जियां

दूध के बारे में पुनर्विचार करना क्यों ज़रूरी है?

आजकल युवाओं में पेट की समस्याएं, थकान और एसिडिटी जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. डॉ. कौशल के अनुसार, अगर दूध ठीक से पचता नहीं है, तो लंबे समय में यह आंतों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है.

