कई लोग आज भी लू से बचने के लिए जेब में प्याज लेकर चलने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या सच में जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगती है? आइए जानते हैं इसके बारे में...

Keeping Onion In Pocket During Summer

TRENDING NOW

Keeping Onion In Pocket During Summer Fact- गर्मी का मौसम (Heatwave) शुरू हो चुका है. ऐसे में भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान में लू से खुद को बचाए रखना बेहद जरूरी है. बता दें कि व्यक्ति गर्म हवा और धूप में देर तक रहता है, उसका चेहरा और सिर देर तक धूप और गर्म हवा के संपर्क में आता है तो इस इंसान को लू (Heatwave Effects On Health) लग जाती है. ऐसे में इससे बचाव के लिए लोग कई तरह के घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी अपनाते हैं.

वहीं दूसरी ओर कई लोग आज भी लू से बचने के लिए जेब में प्याज (Onion For Heatstroke) लेकर चलने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या सच में जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगती है? अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता है तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच...

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हीट स्ट्रोक की स्थिति में इंसान की बॉडी बहुत गर्म होती जाती है. साथ ही इंटरनल टेंपरेचर को सेल्फ-रेगुलेट करने का शरीर का मैकेनिज्म फेल हो जाता है और हीट स्ट्रोक में हमारी बॉडी अपना टेंपरेचर कंट्रोल नहीं कर पाती है. ऐसी स्थिति में जेब में प्याज ले जाने की बात किसी भी मायने में असरदार नजर नहीं आती है, बल्कि यह मात्र एक भ्रांति ही समझ आती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेब में प्याज रखना हीट स्ट्रोक से बचाव का तरीका नहीं है.

जेब में नहीं डाइट में करें शामिल

एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्याज को जेब में रखने की जगह इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद होगा. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में कच्चा प्याज खाना काफी फायदेमंद होता है. इसमें फाइबर, विटामिन C, विटामिन B6, पोटेशियम सहित कई दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही इसमें मौजूद फोलेट, कैल्शियम और आयरन गर्मियों में आपको सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Tahira Kashyap फिर हुईं Breast Cancer की शिकार, आखिर इलाज के बाद दोबारा क्यों उभर आती है ये समस्या

लू लगने के क्या हैं लक्षण?

लू लगने से बॉडी का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की परेशानी बढ़ने लगती है, इससे बॉडी में पानी की कमी होने लगती है. ऐसी स्थिति में पसीना आना बंद हो जाता है और बॉडी से गर्मी निकल नहीं पाती है. इसके साथ ही शरीर में क्रैम्प आते हैं और कमजोरी बढ़ने लगती है.

यह भी पढ़ें: Heatwave Alert: बढ़ता तापमान दिल के लिए भी है खतरनाक, जरा सी चूक दे सकता है Heart Attack

ऐसी स्थिति में बेहोशी और चक्कर आने लगते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है और इसका असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है.

ऐसी स्थिति में बॉडी का गर्म और लाल हो जाना, पसीना बिल्कुल नहीं आना, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ती है, सांस तेज चलने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.