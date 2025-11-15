FacebookTwitterYoutubeInstagram
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर फरार, आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे सभी डॉक्टर- सूत्र

Homeसेहत

सेहत

Jaggery or Sugar: क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

बच्चों का स्वास्थ्य माता-पिता के लिए बेहद अहम होता है और इसी क्रम में हर पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि बच्चों को गुड़ या चीनी देना कितना सुरक्षित है? और दोनों में कौन सा बेहतर है? आइए जानें क्या कहते हैं इस बारे में विशेषज्ञ.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 15, 2025, 10:22 AM IST

Jaggery or Sugar: क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

डॉक्टरों के अनुसार, दो साल से कम उम्र के बच्चों को गुड़ या चीनी नहीं देनी चाहिए. इस उम्र में बच्चे को स्वाभाविक स्वाद विकसित करने की ज़रूरत होती है. बहुत कम उम्र में मीठा खिलाने से बच्चे के शरीर में चीनी पर निर्भरता और भविष्य में स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

बच्चों को मीठा किस उम्र से देना चाहिए?

अगर माता-पिता को बच्चों को मीठा देना चाहते हैं तो  2 साल के बाद ही दें, क्योंकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का पाचन और प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता है. अतिरिक्त चीनी उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. विशेषज्ञ गुड़ को चीनी से थोड़ा बेहतर विकल्प मानते हैं. लेकिन इसकी मात्रा कम से कम रखनी चाहिए. हालाँकि गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल्स होते हैं, लेकिन यह चीनी का भी स्रोत है, इसलिए इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए.
 
गुड़ के लाभ और जोखिम:

गुड़ को चीनी से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें खनिज लवण, लौह और प्राकृतिक यौगिक कम मात्रा में मौजूद होते हैं. लेकिन इसके दुष्प्रभावों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

गुड़ के दुष्प्रभाव:

  1. गुड़ में मौजूद प्राकृतिक शर्करा बच्चों को तत्काल ऊर्जा प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके बाद उन्हें अचानक सुस्ती और कमजोरी का अनुभव होने लगता है.
  2. गुड़ में मौजूद कठोर शर्करा दांतों पर चिपक जाती है. अगर बच्चे ने ठीक से दांत ब्रश करना नहीं सीखा है, तो इससे दांतों में सड़न और कैविटी हो सकती है.
  3. यदि गुड़ अधिक मात्रा में दिया जाए तो इससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है और पेट दर्द, गैस्ट्राइटिस, कब्ज या पेट दर्द हो सकता है.
  4. गुड़ का लगातार अधिक सेवन करने से इंसुलिन प्रभावित होता है, जिससे भविष्य में मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है.
     

चीनी के खतरे: विशेषज्ञ गंभीर चेतावनियां क्यों जारी करते हैं?

चीनी मूलतः खाली कैलोरी है. यह बिना किसी पोषक तत्व के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है. बच्चों को बहुत अधिक चीनी देने से कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं.

चीनी के दुष्प्रभाव:

  1. चीनी से वजन बढ़ता है और बचपन में मोटापे का खतरा बढ़ जाता है.
  2. जो बच्चे बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, उनके मूड में उतार-चढ़ाव हो सकता है. ऊर्जा में उतार-चढ़ाव के कारण बच्चों में अचानक मूड स्विंग, गुस्सा और कम ध्यान अवधि जैसी समस्याएँ हो सकती हैं.
  3. चीनी दांतों के लिए बेहद हानिकारक है. यह बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देती है और कैविटी का कारण बनती है.
  4. लंबे समय तक ज़्यादा चीनी का सेवन हृदय रोग का कारण भी बन सकता है. यह शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है.
  5. बच्चों में अत्यधिक चीनी के सेवन से व्यवहार में परिवर्तन, एकाग्रता में कमी और नींद में गड़बड़ी होती है.

  
फिर भी दोनों में कौन सा बेहतर है?

डॉक्टरों का कहना है कि गुड़ अकेले चीनी से थोड़ा बेहतर है. लेकिन दोनों को संतुलित मात्रा में देना चाहिए. बच्चों को रोज़ाना सिर्फ़ मीठा ही नहीं खिलाना चाहिए. फल, प्राकृतिक मीठे खाद्य पदार्थ (केला, सेब आदि) अच्छे विकल्प हैं.

माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव:

  • बच्चों को जल्दी मिठाई खिलाना शुरू न करें.
  • मात्रा पर नियंत्रण रखें.
  • चीनी के स्थान पर प्राकृतिक मिठास चुनें.
  • बच्चों को दंत स्वच्छता के बारे में सिखाएं.

यदि आपको पेट दर्द या कोई असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें.
 
गुड़ और चीनी, दोनों ही बच्चों के लिए सीमित मात्रा में सुरक्षित हैं. हालाँकि गुड़ में कुछ खनिज होते हैं, लेकिन यह चीनी का भी स्रोत है, इसलिए इसे ज़्यादा मात्रा में देना खतरनाक है. माता-पिता को अपने बच्चों के शरीर, दांतों, मनोदशा और समग्र स्वास्थ्य के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

