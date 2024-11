Phone Under Your Pillow: अगर आप भी फोन इस्तेमाल करने के बाद फोन को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपको इन गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है...

Phone Under Your Pillow

Sleeping With Your Phone Under Your Pillow आजकल जीवनशैली (Lifestyle) और खानपान से जुड़ी कई गलत आदतें लोगों को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रही है. ऐसी ही एक आदत है जरूरत से ज्यादा फोन चलाने और फिर तकिए के नीचे फोन रखकर (Bad Habits) सो जाने की. आपकी ये एक आदत कई गंभीर बीमारियों को न्योता देती है, जिसपर तुरंत ध्यान देना बेहद जरूरी है. अगर आप भी फोन इस्तेमाल करने के बाद फोन को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपको इन गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है...

खतरनाक है मोबाइल का रेडिएशन?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित करती है. दरअसल, जब लोग फोन को अपने शरीर के करीब रखकर सोते हैं तो इसके कारण यह रेडिएशन सीधे शरीर में जाती है. ऐसे में यह रेडिएशन शरीर के अंदर कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है.

किन बीमारियों का बनता है कारण?

- बता दें कि फोन को तकिए के नीचे रखकर सोने से सिर रेडिएशन के सीधे संपर्क में आता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

- फोन को सोते समय अपने पास रखने से नीली रोशनी दिमाग को सक्रिय रखती है, जिससे नींद आने में मुश्किल आती है. इससे अनिद्रा, थकान और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

- इसके अलावा मोबाइल फोन के रेडिएशन से सिरदर्द और चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इतना ही नहीं जब आप फोन को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इसकी वजह से ये समस्या और भी बढ़ सकती है.

इन बीमारियों का भी बढ़ता है खतरा

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोबाइल फोन की रेडिएशन पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है और लंबे समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इतना ही नहीं इसके कारण तनाव और चिंता और त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे मुहांसे, झुर्रियां और त्वचा का काला पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

कैसे करें बचाव?

सोने से पहले कम से कम एक घंटा पहले फोन का इस्तेमाल न करें

सोने से पहले फोन को कमरे से बाहर या कुछ दूरी पर रखें.

फोन पर बात करते समय हेडसेट का इस्तेमाल करना चाहिए

स्क्रीन की रोशनी को कम करने के लिए नाइट मोड का इस्तेमाल करें.

नीली रोशनी के प्रभाव को कम करने के लिए ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है.

जब आप सो रहे हों तो फोन को फ्लाइट मोड पर रखें.

