FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP का राहुल गांधी पर निशाना-बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी जंगल सफारी पर! कहा- राहुल हमेशा वेकेशन मूड में रहते हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 

Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे

Homeसेहत

सेहत

1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

Cow Milk For Babies Under 1 Year: यह सच है कि बच्‍चों के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद होता है और इसमें कई पोषक तत्‍व पाए जाते हैं. लेकिन, सवाल ये उठता है कि क्या एक साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जा सकता है? आइए जानें क्या है इसपर हेल्थ एक्सपर्ट की राय.. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 09, 2025, 09:15 PM IST

1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

Cow Milk For Babies Under 1 Year

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Cow Milk For Babies Under 1 Year: गाय का दूध सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि बच्चों हेल्दी और की सेहतमंद रखने के लिए ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें गाय का दूध पिलाना ठीक समझते हैं. लोगों का ऐसा मानना है कि गाय का दूध बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. यह सच है कि बच्‍चों के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद होता है और इसमें कई पोषक तत्‍व पाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए जरूरी हैं.

लेकिन, सवाल ये उठता है कि क्या एक साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जा सकता है? आइए जानें क्या है इसपर हेल्थ एक्सपर्ट की राय..

हेल्थ एक्सपर्ट का क्या कहना है

सोशल मीडिया पर डॉक्टर रवि मलिक ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और यूनिसेफ एक साल से छोटे बच्चों को गाय का दूध नहीं देने की सलाह देता है. डॉक्टर मलिक के मुताबिक, गाय के दूध के अंदर आयरन नहीं होता है और न ही विटामिन ई, ए, सी और अन्य जरूरी फैटी एसिड. इसलिए बच्चों को इसे देने से बचना चाहिए. 

एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे बच्चों की किडनी सही से पचा नहीं पाती है. इसकी वजह से बच्चों में  इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है.

कब दें बच्चों को गाय का दूध

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मां के स्‍तनों में दूध नहीं आता है तो एक साल से छोटे बच्‍चे को फार्मूला मिल्‍क देना चाहिए. 1 साल के बाद ही बच्‍चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए. एक साल से कम उम्र के बच्चे को गाय का दूध पिलाने से वह ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं. क्योंकि इसमें अच्‍छी मात्रा में फास्फेट और प्रोटीन होते हैं और ये नवजात शिशु को जरूरत से ज्यादा वजनदार बना सकते हैं.   

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 
1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए
Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
Delhi Pollution Protest: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद
इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद
Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE