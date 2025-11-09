1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

Cow Milk For Babies Under 1 Year: यह सच है कि बच्‍चों के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद होता है और इसमें कई पोषक तत्‍व पाए जाते हैं. लेकिन, सवाल ये उठता है कि क्या एक साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जा सकता है? आइए जानें क्या है इसपर हेल्थ एक्सपर्ट की राय..

Cow Milk For Babies Under 1 Year: गाय का दूध सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि बच्चों हेल्दी और की सेहतमंद रखने के लिए ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें गाय का दूध पिलाना ठीक समझते हैं. लोगों का ऐसा मानना है कि गाय का दूध बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. यह सच है कि बच्‍चों के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद होता है और इसमें कई पोषक तत्‍व पाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए जरूरी हैं.

लेकिन, सवाल ये उठता है कि क्या एक साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जा सकता है? आइए जानें क्या है इसपर हेल्थ एक्सपर्ट की राय..

हेल्थ एक्सपर्ट का क्या कहना है

सोशल मीडिया पर डॉक्टर रवि मलिक ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और यूनिसेफ एक साल से छोटे बच्चों को गाय का दूध नहीं देने की सलाह देता है. डॉक्टर मलिक के मुताबिक, गाय के दूध के अंदर आयरन नहीं होता है और न ही विटामिन ई, ए, सी और अन्य जरूरी फैटी एसिड. इसलिए बच्चों को इसे देने से बचना चाहिए.

एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे बच्चों की किडनी सही से पचा नहीं पाती है. इसकी वजह से बच्चों में इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है.

कब दें बच्चों को गाय का दूध

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मां के स्‍तनों में दूध नहीं आता है तो एक साल से छोटे बच्‍चे को फार्मूला मिल्‍क देना चाहिए. 1 साल के बाद ही बच्‍चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए. एक साल से कम उम्र के बच्चे को गाय का दूध पिलाने से वह ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं. क्योंकि इसमें अच्‍छी मात्रा में फास्फेट और प्रोटीन होते हैं और ये नवजात शिशु को जरूरत से ज्यादा वजनदार बना सकते हैं.

