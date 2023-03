Hemoglobin and Iron: इन 5 तरीकों को अपनाने से खून में कभी होगी हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी, नसें हो जाएंगी स्टील से ज्यादा मजबूत

increase hemoglobin and iron in blood also strengthen your nerves

डीएनए हिंदी: इंसान हो या जानवर दोनों ही प्राणियों के शरीर में स्वस्थ खून (Hemoglobin and Iron Deficiency) की जरूरत आवश्यक है. हमारे शरीर में ब्लड के जरिए ही हर एक ऑर्गन में न्यूट्रिशियन, हार्मोन, ऑक्सीजन आदि पहुंचते हैं. इतना ही नहीं शरीर से वेस्ट मैटेरियल को बाहर निकालने और सभी शारीरिक गतिविधियों में ब्लड की बेहद ही अहम भूमिका है. वैसे तो हमारे ब्लड में कई तरह के तत्व मौजूद होते हैं जैसे: लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स आदि. हीमोग्लोबिन (Increase Hemoglobin and Iron) भी उन्हीं तत्वों में से एक है जो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन बेहद ही जरूरी है और इस जरूरी तत्व को शरीर के कतरे-कतरे में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है. इसके अलावा हीमोग्लोबिन शरीर के अंगों से वेस्ट मैटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट और दूसरे गैर जरूरी पदार्थों को शरीर से बाहर करने में भी अपनी भूमिका अदा करता है. हीमोग्लोबिन (Hemoglobin and Iron Deficiency) की वजह से ही शरीर का तापमान संतुलित रहता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है.

आपके ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन (symptoms of Hemoglobin and Iron Deficiency) की कमी हो जाए तो इसका सीधे तौर पर असर ऑक्सीजन की सप्लाई पर पड़ता है जिससे बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन देर से और कम पहुंचता है. आपको शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि शरीर में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इसके क्या-क्या परिणाम हों सकते हैं. खून में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपको एनीमिया (symptoms of Hemoglobin and Iron anemia) की बीमारी हो सकती है. जिससे आपको शरीर में हमेशा थकान और कमजोरी महसूस रहेगी. आपकी स्किन में पीलापन, चक्कर, सांस लेने में दिक्कतें, छाती में दर्द, हाथ-पैर में ठंडापन और तो और तेज सिर दर्द की शिकायत होने लगेगी. वहीं अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया हो जाए तो यह बीमारी पेट में पल रहे बच्चे पर भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ेगी . जिससे नसें कमजोर होने लगेंगी आप ज्यादातर थका हुआ महसूस करने लगेंगे और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. इसलिए डीएनए हिंदी के आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि जब कभी भी ब्लड में हीमोग्लोबिन (Food for increasing Hemoglobin and Iron) की कमी हो जाए तो कैसे तुरंत डाइट में कुछ चीजों का सेवन बढ़ा देने से वो कमी पूरी हो जाएगी.

ब्लड में कितनी होनी चाही हीमोग्लोबिन की मात्रा

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अनुसार स्वस्थ पुरुषों के लिए 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर (g/dL) या 138 से 172 ग्राम प्रति लीटर (g/L) और एक स्वस्थ महिला में 12.1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर (g/dL)या 121 से 151 ग्राम प्रति लीटर (g/L) हीमोग्लोबिन की मात्रा होना आवश्यक है. वहीं बच्चों में नवजात शिशुओं( hemoglobin level in New Born Baby) में 14-24 ग्राम प्रति डेसीलीटर (g/dL) हीमोग्लोबिन सामान्य माना जाता है.

दूसरी और इंफेंट्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा 9.5-13 ग्राम प्रति डेसीलीटर (g/dL) होनी जरूरी है.

ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले फूड

1. आयरनयुक्त पदार्थों का सेवन: जब कभी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे तो तुरंत आयरन वाली चीजों का सेवन बढ़ा देना चाहिए. आयरन वाली चीजों के लिए आप मीट, पत्तेदार सब्जी, गाजर, केले, बींस, मसूर की दाल, टोफू पनीर, आदि का सेवन कर सकते हैं.

2. फॉलेट भी है जरूरी: फोलिक अम्ल को विटामिन बी-9 या फोलासीन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है. यह विटामिन बी-9 हेम (heme) के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है. हेम, आरबीसी का एक हिस्सा है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है. जब आपके शरीर में फॉलेट की मात्रा कम होती है तो हीमोग्लोबिन की कोशिका परिपक्व नहीं हो पाती. जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ठीक से काम नहीं करता. शरीर में फॉलेट की मात्रा बढा़ने के लिए पालक, हरी मटर, एवोकाडो, चुकंदर, अंडे और राजमा आदि का सेवन करना चाहिए.

3. आयरन एब्जॉर्बशन भी है जरूरी: आयरन बढ़ाने के लिए आयरनयुक्त पदार्थ खाने के अलावा ये तय करना जरूरी है कि खाने से आयरन एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे शरीर में आयरन का अवशोषण या एब्जॉर्बशन होने लगे. विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्बशन को बढ़ा देता है इसलिए आप अपनी रोजाना की डाइट में साइट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, नींबू, संतरा, मौसंबी आदि में से एक फल को जरूर शामिल करें.

4. विटामिन A: विटामिन ए भी खून में आयरन के एब्जॉर्बशन को बढ़ावा देता है. आप टमाटर, लाल शिमला मिर्च, खरबूजा, आम, मछली, दूध और अंडे आदि का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों मे विटामिन ए की मात्रा अत्याधिक होती है.

5. आयरन सप्लीमेंट: अगर हेल्दी डाइट से लेने से भी आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी नहीं हो रही है तो आप आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. हालांकि कई बार जरूरत से ज्यादा आयरन सप्लीमेंट लेना भी नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए अगर आप आयरन सप्लीमेंट लेने की सोच रहें हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें.



