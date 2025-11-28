FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

Iron Deficiency Signs: स्किन से लेकर नाखूनों तक में दिख रहे ये बदलाव देते हैं आयरन की कमी का संकेत, हो जाए सावधान

आयरन शरीर के लिए एक ज़रूरी खनिज है, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है. पालक, बीन्स और सूखे मेवे खाने से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है. शरीर में आयरन की कमी होने पर ये लक्षण भी दिखाई देते हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 28, 2025, 02:56 PM IST

आयरन हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी खनिज है, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में और मांसपेशियों तक पहुंचाता है. इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, लेकिन पालक, बीन्स, फोर्टिफाइड अनाज, मेवे और सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होते हैं, और इनका सेवन आयरन की कमी को दूर कर सकता है. इसके अलावा, शरीर को आयरन के अवशोषण में मदद करने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं. तो क्या हैं वो लक्षण? 

आयरन की कमी के लक्षण

बीमारी या आयरन की कमी के कारण व्यक्ति थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर सकता है. अक्सर, इनमें से कुछ लक्षण त्वचा पर भी दिखाई देते हैं. आयरन की कमी से, खासकर चेहरे पर, पीलापन आ जाता है. यह पीलापन होठों, मसूड़ों, पलकों और नाखूनों पर भी दिखाई देता है. हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त का लाल रंग फीका पड़ जाता है, जिसका असर त्वचा पर दिखाई देता है.

आयरन की कमी से नहीं मिलती ऑक्सीजन

आयरन की कमी से त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कोशिकाओं का पुनर्जनन रुक जाता है. इससे त्वचा में नमी की कमी हो जाती है, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और रूखी हो जाती है. आयरन की कमी से त्वचा में खुजली हो सकती है. यह खुजली शरीर के कुछ खास हिस्सों या पूरे शरीर में महसूस हो सकती है.

बालों का झड़ना

आयरन की कमी से बालों के रोमछिद्रों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती. इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं. इससे सामान्य से ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं और पूरी खोपड़ी पतली हो जाती है.

कमज़ोर नाखून  

आयरन की कमी से नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं. कोइलोनीचिया, जिसमें नाखून बीच में चपटे होते हैं और किनारे ऊपर उठे होते हैं, जिससे नाखून चम्मच जैसे दिखते हैं. आयरन की कमी के साथ-साथ, अपने आहार में विटामिन सी भी शामिल करें, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरी है. अगर आपको आयरन की कमी के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. आयरन सप्लीमेंट्स न लें क्योंकि आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

