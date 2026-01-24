FacebookTwitterYoutubeInstagram
Manali Snowfall: बर्फ पर फिसल रही कार को रोकने चक्कर में बाल-बाल बची जान, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

स्कॉटलैंड की वजह से बदल गया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानें अब कहां और कब होंगे मुकाबले

Intimate Washes बन सकते हैं UTI-ऑर्गन फेल्योर की वजह? हाइजीन के नाम पर ओवर-क्लीनिंग भी पड़ सकती है भारी!

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Can Intimate Wash Cause UTI? इन दिनों इंटीमेट हाइजीन के नाम पर वजाइनल या इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल महिलाएं खूब कर रही हैं. हालांकि, इंटीमेट वॉश को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं. आइए ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानते हैं गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया से...

Abhay Sharma

Updated : Jan 24, 2026, 07:53 PM IST

Intimate Hygiene- Intimate Wash And UTI: इन दिनों इंटीमेट हाइजीन के नाम पर वजाइनल या इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल महिलाएं खूब कर रही हैं. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक 40 वर्षीय महिला पिछले छह महीनों से बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) से परेशान थी, इसके पीछे की वजह साफ-सफाई की कमी नहीं, बल्कि ओवर-क्लीनिंग थी. महिला एक कॉरपोरेट जॉब करती थी, महिला को न ही डायबिटीज थी, न इम्युनिटी की समस्या, न किडनी स्टोन और न ही वह गर्भवती थी. इसके बावजूद बार-बार UTI की समस्या झेल रही थी. तबियत ज्यादा बिगड़ने पर वह अस्पताल पहुंची, तब तक संक्रमण किडनी तक फैल चुका था और वह यूरोसेप्सिस से जूझ रही थी. हालांकि वह बच गई, लेकिन जांच में इसके पीछे की वजह कुछ और ही निकली...

The Indian Express की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला छह महीनों से हर 3-4 दिन में वजाइनल/इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कर रही थी, वो भी बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के, महिला ने बस दोस्तों का कहना माना. इस एक गलती की वजह बात ऑर्गन फेल्योर तक पहुंच गई. वह इससे बस एक ही कदम दूर थी. इस केस के बाद से वजाइनल या इंटीमेट वॉश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. आइए ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानते हैं गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया से... 

इंटीमेट वॉश हर महिला के लिए जरूरी या पूरी तरह सुरक्षित नहीं: एक्सपर्ट 

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, 'इंटीमेट वॉश हर महिला के लिए जरूरी या पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते, ज्यादातर महिलाओं में योनि खुद को नेचुरली साफ रखने की क्षमता रखती है. बिना किसी समस्या के नियमित रूप से इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है. अनावश्यक इस्तेमाल से योनि का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है'.

यह भी पढ़ें: ABHA Card: आभा कार्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? जानें पेपरलेस-फास्ट इलाज के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे बनाएं?

इंटीमेट वाॅश से UTI और UTI से ऑर्गन फेल्योर की नौबत! 

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, इंटीमेट वॉश के लगातार या गलत इस्तेमाल से UTI का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इससे अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं.  हालांकि, UTI से ऑर्गन फेल्योर होना बहुत ही दुर्लभ है, आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब संक्रमण को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए या समय पर इलाज न मिले. एक्सपर्ट के मुताबिक समय पर पहचान और इलाज से ऐसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. 

जान लें UTI के गंभीर होने के वार्निंग साइन्स 

अगर UTI के दौरान तेज बुखार, कंपकंपी, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी, पीठ या कमर में दर्द या घबराहट या भ्रम की स्थिति दिखाई दे, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. खासतौर से जिन्हें पहे भी  UTI हो चुका हो, ऐसे लक्षण गंभीर संक्रमण की ओर इशारा कर सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी में गंभीर खून की कमी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे सिंगल-डोज IV आयरन बन रहा एनीमिया के इलाज में ‘गेम चेंजर’

इंटीमेट वॉश और UTI का कनेक्शन

एक्सपर्ट के मुताबिक, इंटीमेट वॉश योनि के नेचुरल pH को बदल सकते हैं और वहां मौजूद सुरक्षात्मक बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं, जिससे UTI बार-बार होने लगती है या अधिक गंभीर रूप ले सकती है. 

क्या सिर्फ पानी से सफाई काफी नहीं है?

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, ज्यादातर महिलाओं में रोजाना इंटीमेट हाइजीन के लिए साफ पानी से बाहरी सफाई पूरी तरह पर्याप्त होती है. पानी से सफाई करने पर प्राकृतिक बैक्टीरिया और pH संतुलन सुरक्षित रहता है. साबुन या केमिकल युक्त उत्पादों की आवश्यकता केवल विशेष मेडिकल स्थिति में ही होती है.

सही इंटीमेट हाइजीन कैसे रखें?

एक्सपर्ट के मुताबिक, सही इंटीमेट हाइजीन का मतलब है संतुलित और सरल देखभाल. इसके लिए बाहरी हिस्से की सफाई साफ पानी से करें, अंदर से धोने या डूशिंग से बचें, गीले कपड़े लंबे समय तक न पहनें और किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें. किसी भी तरह की जलन, खुजली या बार-बार संक्रमण होने पर स्वयं इलाज के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है. 

