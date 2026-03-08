Breast Cancer: 25 से 35 की उम्र में भी बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले! हर महिला को पता होना चाहिए सेल्फ-चेक का ये तरीका

डॉक्टरों का मानना है कि महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उन पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो 2050 तक स्थिति गंभीर हो सकती है. ऐसे में Women’s Day 2026 के मौके पर आइए जानते हैं हर महिला को सेल्फ-चेक का तरीका पता होना क्यों जरूरी है..

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day 2026) महिलाओं की ताकत, उपलब्धियों और जागरूकता का जश्न मनाने का दिन है. लेकिन एक सच यह भी है कि आज भी कई महिलाएं अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखती हैं. एनीमिया से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक, कई गंभीर बीमारियां महिलाओं में तेजी से बढ़ रही हैं. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो अब कम उम्र की महिलाओं में भी सामने आने लगे हैं. डॉक्टरों का मानना है कि महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उन पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो 2050 तक स्थिति गंभीर हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें..

क्या कहती है रिपोर्ट?

204 देशों की एक स्टडी की मानें तो 1990 और 2023 के बीच भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगभग 1.3 गुना बढ़ गए हैं. स्टडी का अनुमान है रिस्क फैक्टर्स को ठीक नहीं किया गया, तो 2050 तक मामलों में और भारी बढ़ोतरी हो जाएगी. 'द लैंसेट ऑन्कोलॉजी' में छपी 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ब्रेस्ट कैंसर कोलैबोरेटर्स' के मुताबिक भारत में मामलों की दर 1990 में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 13 से बढ़कर 2023 में प्रति 1 लाख पर 29.4 हो गई, इसी टाइम फ्रेम में उम्र के हिसाब से मृत्यु दर 8.9 से बढ़कर 15.5 हो गई है, जिससे भारत में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों में 74 फीसदी की वृद्धि हुई है.

क्यों कम उम्र की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं इसके मामले?

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक-

'भारत समेत दुनिया भर में 25 से 35 साल की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं जैसे बदलती जीवनशैली, देर से पहली प्रेगनेंसी, ब्रेस्टफीडिंग न करना, मोटापा, और बेहतर जागरूकता की वजह से अब ज्यादा केस डायग्नोज हो रहे हैं जो पहले छुप जाते थे.'

यह भी पढ़ें: Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

लाइफस्टाइल है बड़ा फैक्टर

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, इसमें लाइफस्टाइल एक बड़ा फैक्टर है. जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाते हैं और हार्मोन बैलेंस बिगाड़ते हैं. देर रात जागने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है, जो एस्ट्रोजन को रेगुलेट करने में मदद करता है. क्रोनिक स्ट्रेस कोर्टिसोल लेवल बढ़ाता है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है. हालांकि इनमें से कोई भी अकेले कैंसर नहीं करता, लेकिन मिलकर रिस्क जरूर बढ़ाते हैं.

क्या जेनेटिक फैक्टर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं?

BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशन हमेशा से थे, लेकिन अब जेनेटिक टेस्टिंग ज्यादा सुलभ है तो पता ज्यादा चल रहा है, जिन महिलाओं की मां, बहन या नानी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर रहा हो, उन्हें जेनेटिक काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि 70 से 80 प्रतिशत केस बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के होते हैं.

महीने में कितनी बार और किस दिन करना चाहिए सेल्फ-चेक?

एक्सपर्ट के मुताबिक, महीने में एक बार सेल्फ-चेक काफी है. पीरियड्स खत्म होने के 3 से 5 दिन बाद का समय सबसे सही है क्योंकि इस दौरान ब्रेस्ट टिशू सबसे कम सूजे हुए होते हैं और गांठ पकड़ में आना आसान होता है, जिनके पीरियड्स नहीं आते, वे महीने का कोई एक तय दिन चुन सकती हैं.

यह भी पढ़ें: ABHA Card: आभा कार्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? जानें पेपरलेस-फास्ट इलाज के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे बनाएं?

सेल्फ-चेक कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप जानें तरीका

इसके लिए सबसे पहले आईने के सामने खड़ी होकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं और ब्रेस्ट का आकार, स्किन का रंग, और निपल की पोजिशन ध्यान से देखें, फिर लेट जाएं और दाईं ब्रेस्ट चेक करने के लिए बाएं हाथ की तीन उंगलियों से छोटे गोल घेरे बनाते हुए पूरी ब्रेस्ट को महसूस करें, निपल से शुरू करके बाहर की तरफ जाएं. हल्का, मध्यम और गहरा तीनों प्रकार का दबाव आजमाएं. बगल का हिस्सा भी जांचें क्योंकि ब्रेस्ट टिशू वहां तक फैला होता है. निपल को हल्के से दबाकर देखें कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है.

ये संकेत दिखें तो तुरंत कराएं डॉक्टर से चेक

कोई भी नई गांठ जो पहले नहीं थी

ब्रेस्ट या निपल की स्किन में गड्ढा या सिकुड़न

निपल का अंदर की तरफ मुड़ जाना

बिना दूध पिलाए निपल से डिस्चार्ज खासकर खून जैसा

स्किन का संतरे के छिलके जैसा दिखना

बगल में गांठ होना

इनमें से कोई भी हो तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं. एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है कि हर गांठ कैंसर ही हो. एक्सपर्ट के मुताबिक फाइब्रोएडीनोमा, सिस्ट, और हार्मोनल बदलाव की वजह से भी गांठें बन सकती हैं, जो बिल्कुल सामान्य हैं. कोई भी गांठ खुद से कैंसर या नॉन-कैंसर घोषित न करें, डॉक्टर और जरूरी हो तो बायोप्सी ही यह तय करती है.

क्या दर्द न होने पर भी खतरा हो सकता है?

एक्सपर्ट के मुताबिक यह सबसे जरूरी बात है, ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर मामलों में शुरुआत में दर्द नहीं देता. दर्द नहीं है तो ठीक होगा यह सोच खतरनाक है. दर्द के बिना भी गांठ, स्किन में बदलाव, या डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए हर बदलाव को गंभीरता से लें.

भारत में कई महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी बात डॉक्टर से करने में झिझकती हैं, घर में बताने से डरती हैं, और यह मान लेती हैं कि 'यह मुझे नहीं हो सकता'. इस देरी की कीमत अक्सर Stage 1 की बीमारी को Stage 3 तक पहुंचा देती है. अर्ली डिटेक्शन में सर्वाइवल रेट 90 प्रतिशत से ऊपर है, लेकिन देर होने पर यह काफी नीचे आ जाता है.

क्या 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज सच में फर्क डालती है?

रिसर्च बताती है कि नियमित एक्सरसाइज शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाती है, और इम्यून सिस्टम को बेहतर रखती है. हफ्ते में 150 मिनट की मध्यम तीव्रता की एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, तैरना, या साइकिल चलाना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क करीब 20 से 25 प्रतिशत तक कम कर सकती है.

क्या ब्रेस्टफीडिंग से रिस्क कम होता है?

ब्रेस्टफीडिंग के दौरान ओव्यूलेशन और एस्ट्रोजन एक्सपोजर कम होता है, जिससे हार्मोन-सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क घटता है. जो महिलाएं कुल मिलाकर एक साल या उससे ज्यादा ब्रेस्टफीड कराती हैं, उनमें यह रिस्क काफी कम देखा गया है. यह मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.