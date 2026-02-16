FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'चुनाव के दौरान युद्ध का मैदान क्यों बनता है SC?', हिमंत बिस्वा सरमा की विवादित स्पीच पर CJI की सख्त टिप्पणी

'चुनाव के दौरान युद्ध का मैदान क्यों बनता है SC?', हिमंत बिस्वा सरमा की विवादित स्पीच पर CJI की सख्त टिप्पणी

पाकिस्तानी दिग्गजों ने बाबर आजम को ठहराया भारत से हार का जिम्मेदार, कई क्रिकेटर्स ने की टीम से बाहर करने की मांग

पाकिस्तानी दिग्गजों ने बाबर आजम को ठहराया भारत से हार का जिम्मेदार, कई क्रिकेटर्स ने की टीम से बाहर करने की मांग

Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम

होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम

न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम

Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख

अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख

Homeसेहत

सेहत

Intermittent Fasting का सच, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलत मील स्किप? डॉक्टर ने बता दिया खाने का गोल्डन रूल

Intermittent Fasting: इंटरमिटेंट फास्टिंग इन दिनों काफी चर्चा में है, इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) को लोग अक्सर सिर्फ लंबे समय तक भूखा रहने से जोड़कर देखते हैं. अगर आप नाश्ता छोड़कर देर रात खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी ही बॉडी क्लॉक के खिलाफ जा रहे हों...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 16, 2026, 03:47 PM IST

Intermittent Fasting का सच, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलत मील स्किप? डॉक्टर ने बता दिया खाने का गोल्डन रूल

Intermittent Fasting (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Intermittent Fasting: इंटरमिटेंट फास्टिंग इन दिनों काफी चर्चा में है, इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) को लोग अक्सर सिर्फ लंबे समय तक भूखा रहने से जोड़कर देखते हैं. लेकिन नई रिसर्च बता रही है कि आप सिर्फ कितने घंटे फास्ट कर रहे हैं, यह ही नहीं बल्कि आप कब खाते हैं, यह भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप नाश्ता छोड़कर देर रात खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी ही बॉडी क्लॉक के खिलाफ जा रहे हों. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर की अपनी एक जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल रिद्म होती है, जो दिन और रात के हिसाब से काम करती है. 

बॉडी क्लॉक का नियम (Circadian Rhythm)

जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार के मुताबिक,  हमारा शरीर दिन के समय खाने को बेहतर तरीके से पचाने के लिए बना है. एक्सपर्ट के मुताबिक सुबह के समय इंसुलिन सबसे अच्छे से काम करता है, जबकि रात में इसकी क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में देर रात खाना खाने से शरीर को उस समय ऊर्जा संभालनी पड़ती है, जब वह आराम और रिपेयर मोड में जाना चाहता है. 

यह भी पढ़ें: GLP-1 Drugs Explained: मौनजारो-ओज़ेम्पिक से वेट लॉस, वजन घटाने वाले ये ‘स्लिमिंग इंजेक्शन’ कितने सेफ? डॉक्टर से जानिए इनका A to Z

नाश्ता क्यों है ज्यादा जरूरी?

स्टडी बताती हैं कि अगर आप सुबह जल्दी खाने की शुरुआत करते हैं (जैसे 8 या 10 बजे), तो यह देर से खाने की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर तरीके से होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद मिलती है. 

मेलाटोनिन का असर

रात होते ही दिमाग मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, जो शरीर को आराम के लिए तैयार करता है. यह पैंक्रियाज को संकेत देता है कि इंसुलिन कम बनाए. अगर आप रात 9 बजे भारी खाना खाते हैं, तो ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा रह सकता है, क्योंकि शरीर उस समय उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होता है. 

यह भी पढ़ें: Cancer Treatment: कैंसर का इलाज होगा आसान, जिला अस्पतालों में भी करा सकेंगे कीमोथैरेपी! जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान

डिनर छोड़ना हो सकता है बेहतर?

कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नाश्ता छोड़ने से बेहतर है डिनर छोड़ना, अगर आप शाम 4 या 6 बजे तक खाना खत्म कर लेते हैं, तो सोते समय शरीर को आराम, फैट बर्निंग और सेल की सफाई (ऑटोफैगी) का मौका मिलता है. इससे नींद और मेटाबॉलिज्म दोनों बेहतर हो सकते हैं.

क्या है गोल्डन रूल? 

एक्सपर्ट ने सबसे हेल्दी तरीका बताते हुए लिखा है कि सूरज के अनुसार चलें, सुबह भरपेट खाना खाएं, दोपहर में सामान्य मात्रा में खाएं, और शाम को बहुत हल्का खाएं या स्किप कर सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
एक IAS, दो कलेक्टर एक्स-वाइफ और अब तीसरी शादी, जानें कैसी रही है UPSC टॉपर अफसर अवि प्रसाद की लव लाइफ
एक IAS, दो कलेक्टर एक्स-वाइफ और अब तीसरी शादी, जानें कैसी रही है UPSC टॉपर अफसर अवि प्रसाद की लव लाइफ
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement