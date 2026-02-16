Intermittent Fasting का सच, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलत मील स्किप? डॉक्टर ने बता दिया खाने का गोल्डन रूल

सेहत
Intermittent Fasting: इंटरमिटेंट फास्टिंग इन दिनों काफी चर्चा में है, इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) को लोग अक्सर सिर्फ लंबे समय तक भूखा रहने से जोड़कर देखते हैं. लेकिन नई रिसर्च बता रही है कि आप सिर्फ कितने घंटे फास्ट कर रहे हैं, यह ही नहीं बल्कि आप कब खाते हैं, यह भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप नाश्ता छोड़कर देर रात खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी ही बॉडी क्लॉक के खिलाफ जा रहे हों. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर की अपनी एक जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल रिद्म होती है, जो दिन और रात के हिसाब से काम करती है.
जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार के मुताबिक, हमारा शरीर दिन के समय खाने को बेहतर तरीके से पचाने के लिए बना है. एक्सपर्ट के मुताबिक सुबह के समय इंसुलिन सबसे अच्छे से काम करता है, जबकि रात में इसकी क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में देर रात खाना खाने से शरीर को उस समय ऊर्जा संभालनी पड़ती है, जब वह आराम और रिपेयर मोड में जाना चाहता है.
स्टडी बताती हैं कि अगर आप सुबह जल्दी खाने की शुरुआत करते हैं (जैसे 8 या 10 बजे), तो यह देर से खाने की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर तरीके से होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद मिलती है.
रात होते ही दिमाग मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, जो शरीर को आराम के लिए तैयार करता है. यह पैंक्रियाज को संकेत देता है कि इंसुलिन कम बनाए. अगर आप रात 9 बजे भारी खाना खाते हैं, तो ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा रह सकता है, क्योंकि शरीर उस समय उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होता है.
कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नाश्ता छोड़ने से बेहतर है डिनर छोड़ना, अगर आप शाम 4 या 6 बजे तक खाना खत्म कर लेते हैं, तो सोते समय शरीर को आराम, फैट बर्निंग और सेल की सफाई (ऑटोफैगी) का मौका मिलता है. इससे नींद और मेटाबॉलिज्म दोनों बेहतर हो सकते हैं.
एक्सपर्ट ने सबसे हेल्दी तरीका बताते हुए लिखा है कि सूरज के अनुसार चलें, सुबह भरपेट खाना खाएं, दोपहर में सामान्य मात्रा में खाएं, और शाम को बहुत हल्का खाएं या स्किप कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
