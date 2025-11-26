Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

Overuse Of Antibiotics: भारत में एंटी-बायोटिक दवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट्स इस स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं. द लैंसेट की हालिया स्टडी में भी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि भारत में Antimicrobial Resistance यानी AMR के खिलाफ जंग एक बेहद अहम मोड़ पर है...

Overuse Of Antibiotics: भारत में एंटी-बायोटिक दवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) नाम की गंभीर समस्या के शिकार हो रहे हैं. द लैंसेट की हालिया स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं की आसान पहुंच, मेडिकल स्टोर्स में बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री, डेयरी, पोल्ट्री और खेती में एंटीबायोटिक दवाओं के धुआंधार इस्तेमाल ने इस संकट को और बढ़ा रहा है.

क्या है AMR?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं. ऐसे में सामान्य एंटी-बायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं होता है. इसका सबसे बड़ा कारण है बिना जरूरत या बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी-बायोटिक्स का इस्तेमाल करना.

भारत में एंटी-बायोटिक्स का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग हल्का जुखाम होने या कोई एलर्जी होने पर केमिस्ट से एंटी-बायोटिक्स ले आते हैं और इसका सेवन कर लेते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन परेशानियों में एंटी-बायोटिक्स की जरूरत भी नहीं होती है फिर भी लोग इस तरह की दवाएं बिना डॉक्टर से पूछे ले लेते हैं.

भारत में कौन-सी एंटी-बायोटिक्स सबसे ज्यादा हो रही हैं इस्तेमाल?

भारत में तीन एंटी-बायोटिक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और गलत तरीके से हो रहा है, इनमें पहला है ऐजिथ्रोमाइसिन (Azithromycin), दूसरा अमोक्सिसिलिन (Amoxicillin) और तीसरा है ओफ्लोक्सासिन (Ofloxacin). इन दवाओं का बगैर डाॅक्टर की सलाह के इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है.

क्यों खतरनाक है AMR?

इस स्थिति में सामान्य इन्फेक्शन का इलाज भी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा आपको अस्पतालों में इलाज लंबा और महंगा हो जाएगा. गंभीर स्थिति में मरीज की जान जाने का भी खतरा हो सकता है, साथ ही दवाओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं. इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है.

जानिए क्या हैं बचाव के उपाय?

- सबसे जरूरी बात बगैर डॉक्टर की सलाह के एंटी-बायोटिक्स कभी न लें.

- दूसरा यह की सर्दी, खांसी और बुखार हर बार बैक्टीरियल नहीं होते हैं. इस कंडीशन में डॉक्टर ही यह तय कर सकते हैं कि एंटी-बायोटिक की जरूरत है या नहीं.

- तीसरी सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी पूरी दवाई का कोर्स पूरा करें. क्योंकि इलाज बीच में ही रोक देने से बैक्टीरिया पूरी तरह नहीं मरते और जल्दी रेजिस्टेंट बन जाते हैं.

- चौथी बात दूसरों की बची हुई दवाई न लें, क्योंकि हर मरीज के लिए दवा की डोज और प्रकार अलग होते हैं.

- पांचवी बात यह कि फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटी-बायोटिक्स न खरीदें, क्योंकि इन दिनों ओवर-द-काउंटर मिलने वाली ये दवाएं AMR की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं.

- छठी बात आपको साफ-सफाई और हाइजीन पर ध्यान देना होगा. क्योंकि हाथ धोना, साफ पानी पीना और स्वस्थ आदतें इन्फेक्शन के खतरे को कम करती हैं, ऐसी स्थिति में दवाओं की जरूरत भी कम पड़ेगी.

