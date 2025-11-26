FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सीहोर के वीआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की घर में लाश मिलने से सनसनी, बीती रात छात्रों ने किया था हंगामा | केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी को बिहार में एनडीए की जीत के लिए दी बधाई, तालियां बजाकर किया अभिवादन | लखनऊः अरबों की ठगी करने वाला शातिर ठग पकड़ाया, कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर लोगों को लगाता था चूना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

Homeसेहत

सेहत

Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

Overuse Of Antibiotics: भारत में एंटी-बायोटिक दवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट्स इस स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं. द लैंसेट की हालिया स्टडी में भी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि भारत में Antimicrobial Resistance यानी AMR के खिलाफ जंग एक बेहद अहम मोड़ पर है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 26, 2025, 03:13 PM IST

Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

Overuse Of Antibiotics

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Overuse Of Antibiotics: भारत में एंटी-बायोटिक दवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) नाम की गंभीर समस्या के शिकार हो रहे हैं. द लैंसेट की हालिया स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं की आसान पहुंच, मेडिकल स्टोर्स में बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री, डेयरी, पोल्ट्री और खेती में एंटीबायोटिक दवाओं के धुआंधार इस्तेमाल ने इस संकट को और बढ़ा रहा है.

क्या है AMR?   

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं. ऐसे में सामान्य एंटी-बायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं होता है. इसका सबसे बड़ा कारण है बिना जरूरत या बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी-बायोटिक्स का इस्तेमाल करना. 

यह भी पढ़ें: पुरुषों की फर्टिलिटी खतरे में! खाने में मौजूद 'ये' रसायन घटा रहा स्पर्म काउंट, शोध से चौंकाने वाला खुलासा

भारत में एंटी-बायोटिक्स का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग हल्का जुखाम होने या कोई एलर्जी होने पर केमिस्ट से एंटी-बायोटिक्स ले आते हैं और इसका सेवन कर लेते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन परेशानियों में एंटी-बायोटिक्स की जरूरत भी नहीं होती है फिर भी लोग इस तरह की दवाएं बिना डॉक्टर से पूछे ले लेते हैं.  

भारत में कौन-सी एंटी-बायोटिक्स सबसे ज्यादा हो रही हैं इस्तेमाल?

भारत में तीन एंटी-बायोटिक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और गलत तरीके से हो रहा है, इनमें पहला है ऐजिथ्रोमाइसिन (Azithromycin), दूसरा अमोक्सिसिलिन (Amoxicillin) और तीसरा है ओफ्लोक्सासिन (Ofloxacin). इन दवाओं का बगैर डाॅक्टर की सलाह के इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है. 

क्यों खतरनाक है AMR? 

इस स्थिति में सामान्य इन्फेक्शन का इलाज भी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा आपको अस्पतालों में इलाज लंबा और महंगा हो जाएगा. गंभीर स्थिति में मरीज की जान जाने का भी खतरा हो सकता है, साथ ही दवाओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं.  इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: खतरनाक हो सकता है एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक सेवन, राहत बन सकती आफत

जानिए क्या हैं बचाव के उपाय? 

- सबसे जरूरी बात बगैर डॉक्टर की सलाह के एंटी-बायोटिक्स कभी न लें. 

- दूसरा यह की सर्दी, खांसी और बुखार हर बार बैक्टीरियल नहीं होते हैं. इस कंडीशन में डॉक्टर ही यह तय कर सकते हैं कि एंटी-बायोटिक की जरूरत है या नहीं. 

- तीसरी सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी पूरी दवाई का कोर्स पूरा करें. क्योंकि इलाज बीच में ही रोक देने से बैक्टीरिया पूरी तरह नहीं मरते और जल्दी रेजिस्टेंट बन जाते हैं. 

- चौथी बात दूसरों की बची हुई दवाई न लें, क्योंकि हर मरीज के लिए दवा की डोज और प्रकार अलग होते हैं. 

- पांचवी बात यह कि फार्मेसी से बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटी-बायोटिक्स न खरीदें, क्योंकि इन दिनों ओवर-द-काउंटर मिलने वाली ये दवाएं AMR की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं. 

- छठी बात आपको साफ-सफाई और हाइजीन पर ध्यान देना होगा. क्योंकि  हाथ धोना, साफ पानी पीना और स्वस्थ आदतें इन्फेक्शन के खतरे को कम करती हैं, ऐसी स्थिति में दवाओं की जरूरत भी कम पड़ेगी. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख
सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख
Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट
5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
MORE
Advertisement